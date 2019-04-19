Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 13
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Спасибо. И все-таки, к какому виду распределения можно отнести цену? К этому?
Задача усложняется))
Задача усложняется))
Я бы сказал, что первый(левый) график больше похож на СБ, а второй(правый) - ценовой.
Я бы сказал, что первый(левый) график больше похож на СБ, а второй(правый) - ценовой.
Могу спросить, чем мотивировались?
Могу спросить, чем мотивировались?
Интуиция
Задача усложняется))
По мне, так оба- цены
Не, один точно не цена, но похожи)
Не, один точно не цена, но похожи)
Тогда второй цена
Могу полюбопытствовать, почему?