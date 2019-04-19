Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 13

Новый комментарий
 
в СБ шпилек не бывает)
 
Vizard_:

Спасибо. И все-таки, к какому виду распределения можно отнести цену? К этому?

 

Задача усложняется))

 
Novaja:

Задача усложняется))


Я бы сказал, что первый(левый) график больше похож на СБ, а второй(правый) - ценовой.

 
sibirqk:


Я бы сказал, что первый(левый) график больше похож на СБ, а второй(правый) - ценовой.

Могу спросить, чем мотивировались?

 
Novaja:

Могу спросить, чем мотивировались?

Интуиция

 
Novaja:

Задача усложняется))

По мне, так оба- цены
 
Roman Kutemov:
По мне, так оба- цены

Не, один точно не цена, но похожи)

 
Novaja:

Не, один точно не цена, но похожи)

Тогда второй цена
 
Roman Kutemov:
Тогда второй цена

Могу полюбопытствовать, почему?

1...67891011121314151617181920...28
Новый комментарий