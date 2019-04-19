Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 8
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успешный трейдер ищет инвесторов а не падаванов, так какой смысл читать выжимки из мозговой кашицы некого Prival?
успешный трейдер инвесторов? смешно. ну и тебе до привала как до москвы пехом.
успешный трейдер инвесторов? смешно. ну и тебе до привала как до москвы пехом.
я в его сторону и не собирался )) там с 1-х слов понятно что вас ожидает удивительное мозго...во погружение в мир сюрауспешный. трейдер. инвесторов. не смешно
ну эта история успеха у всех повторяется, могу еще человек 5 найти кто раньше был успешным, а потом начал или учить или ищет инвесторов
он был интересен, что математически "подкован", он вроде преподавателем в институте был, и в его сообщениях есть метод (научно обоснованный и наверное защищен диссертацией?) где на 5 страницах описано как определить случайный процесс
вечером найду поиском, сейчас без инета
Он был известен еще в 90-е историей про сортир обклеенный авторскими свидетельствами, газеты писали.
ну эта история успеха у всех повторяется, могу еще человек 5 найти кто раньше был успешным, а потом начал или учить или ищет инвесторов
тогда хотя бы про прямые сосны мог говорить а не про удивительные кривые, на подсознание будущих клиентов лучше бы подействовало
даже этот видос бездарный получился
Он был известен еще в 90-е историей про сортир обклеенный авторскими свидетельствами, газеты писали.
:)))
Привал, кажись, мой сосед - из Жуковского...
Он, конечно, умный человек - но, дубеет как дитятя. "Пушистость котировок" - вот всё, что нужно знать о нём :)))
:)))
Привал, кажись, мой сосед - из Жуковского...
Он, конечно, умный человек - но, дубеет как дитятя. "Пушистость котировок" - вот всё, что нужно знать о нём :)))
Александр, Ваше "прореживание котировок" выглядит еще "круче". ИМХО.
:)))) Может быть и так... Все мы тут друг друга стОим :)))
Подскажите такой учебник, с удовольствием почитаю)
Прочитайте для начала вот это. Уже будет достаточно, чтобы отсеять чепуху от сути. Там ни слова о нормальном распределении. СБ вообще обычно строят из приращений +1 и -1.
А вообще, пользуйтесь гуглом, он творит чудеса)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание
Щас я определение дам.
Вот:
Случайное блуждание - это процесс перемещения некоего тела, при котором приращения образуют устойчивое, бесконечно делимое распределение вероятностей (нормальное, в том числе).
Если дрейфа (сноса) нетути - заработать принципиально невозможно.
Если есть снос (дрейф начала точки отсчета или ваще какая-нибудь МА) заработать можно.
Приращения на рынке НЕ образуют устойчивое, бесконечно делимое распределение, а посему процесс изменения цены не относится к классу СБ.
Я все сказал.