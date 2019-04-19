Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 11
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достаточно научиться интерпретировать некоторые из свойств выше и уже можно что-то зарабатывать хотя бы не на автомате, но поняв что такое самоподобие и память
потому аналогия с СБ полезна, а не отрицание что рынок это не СБ
Думается мне, что рынок - это адская смесь случайного и направленного движений. И вот я мучаюсь с фактором, разделяющим эти движения. Все мои классные, зачетные сделки - исключительно на СБ. Как только глубочайший тренд - иду в минус. Понять этот водораздел не могу - ничё не помогает, никакие коэффициенты.
Думается мне, что рынок - это адская смесь случайного и направленного движений. И вот я мучаюсь с фактором, разделяющим эти движения. Все мои классные, зачетные сделки - исключительно на СБ. Как только глубочайший тренд - иду в минус. Понять этот водораздел не могу - ничё не помогает, никакие коэффициенты.
да я тоже делал такие системы, через осцилляторы с разными периодами правда. Так и будет все время, на персистентном безоткатном рынке. А если форс мажор на рынке то это залёт на весь депозит при такой торговле
более-менее торговать получается при понимании волн Эллиотта и фракталов и руками, и то не всегда. Алготрейдинг по моей имхе это другие алгоритмы, не прогнозирующиев итоге постоянно ищешь баланс между кол-вом сделок и вероятностью залететь, и не находишь )
Понять этот водораздел не могу - ничё не помогает, никакие коэффициенты.
а и не поймете, ибо нет этого раздела, есть очередность состояний рынка - тренд и флет, причем трендовые моменты реже чем флетовые
тут только наблюдательность и статистика
я в последнее время пытаюсь принять решение, что ищу и где это должно быть применимо: сейчас решил, что если ТС внутри дня, значит интересуют движения цены исключительно в течении дня - сделал таймфреймы которые генерируются от начала дня и до конца и потом беру новый день как новую точку отсчета и опять... потом пошел дальше - не важно куда идет цена относительно начала дня, перешел к логарифмическому графику относительно начала дня по модулю, появились повторяющиеся движения (до пипса) внутри дня, и вариантов движения не так и много внутри дня. Как и вариантов тренд и флет тоже не много, первую часть недели обычно флет, затем новости и может быть тренд, потом опять цена будет ждать новостей
Думается мне, что рынок - это адская смесь случайного и направленного движений. И вот я мучаюсь с фактором, разделяющим эти движения. Все мои классные, зачетные сделки - исключительно на СБ. Как только глубочайший тренд - иду в минус. Понять этот водораздел не могу - ничё не помогает, никакие коэффициенты.
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Мысли о случайном
Олег avtomat, 2012.12.11 23:19Взгляд на рынок как на чисто случайное явление ошибочен, в корне не верен. А ведь от этого взгляда -- первичной, так сказать, точки отсчёта -- зависят и подходы к его осмыслению и описанию, замешанные на вероятностях и случайностях -- отсюда и перекос, связанный с приоритетностью применяемого статистического инструментария, который не может в принципе быть адекватным инструментом отражения сути, механики, изучаемого явления. Да, случайность присутствует, но её роль далеко не главенствующая.
Это приращения, думаю тут пойдет визуально легче, та же загадка, если не надоело))
Это приращения, думаю тут пойдет визуально легче, та же загадка, если не надоело))
скорее всего левый график это ценовой ряд, т.к. есть периоды активности и спад активности. и симметрия относительно нулевой линии, т.к. на ценовых рядах торговля идет в обе стороны (быки/медведи)
правый график масштаб мелковат, возможно там такая же картина
D1:
H1:
M5:
M1:
D1:
H1:
M5:
M1:
Хорошие скрины, теперь понятнее всем стало))
Хорошие скрины, теперь понятнее всем стало))
Давай уже правильные ответы.
а правильных ответов не будет, сама цена Close довольно случайна т.к. она привязана к дискретному времени (ТФ), и все что она может показать ... ну наверное активность участников торговли, а какие цели были у них? часть целей может и перейти на следующий бар, а может и на несколько баров, а время бара всегда дискретно - имеет конечное значение и оно не обязано совпадать с целями участников торговли