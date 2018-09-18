Независимая работа двух советников - страница 9

Новый комментарий
 
Konstantin Nikitin:

Список портов TCP и UDP

А где фоточки этих портов)

 
Vitaly Muzichenko:

А где фоточки этих портов)

Наверно не фотогигиеничны, почему-то без фотографий

 
Konstantin Nikitin:

Наверно не фотогигиеничны, почему-то без фотографий

Как-же он их отличит друг от друга?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Независимая работа двух советников

Zvezdochet, 2018.09.16 13:59

Ну если выключить и часик потерпеть  то можно снова в этот же  ПОРТ  ( разъём ) . Но вопрос не об этом , а о том  , ЧТО я понимаю под словом ПОРТ ( разъём )

 
Vitaly Muzichenko:

Как-же он их отличит друг от друга?

Ну пока он сам не будет малость разбираться что из себя представляет порт, а что гнездо (разъем). Все будет без толку, а информации на данную тему в поисковиках довольно много.

 
Zvezdochet:
Да  мозги уже глючат  У МЕНЯ . Для расширения своего  кругозора я задаю  интересующие вопросы . Человек из общества защиты разработчиков  принялся защищать ни в чём не повинного  программиста , для которого я зажал каких то пару сотен  долларов . Будем считать , что это я в тестере не разобрался . Лучше продолжить тему про двойные сессии - она намного интереснее !

Если не продолжать тему двойной сессии, то есть вы уверены, что дело не в этом, тогда нужен код. Без кода можно много разных причин выдумать. 

Если в тестере такие двойные сделки, тогда конечно - все дело в советнике и тогда совсем караул с этим советником. 

 
Zvezdochet:

А что будет если я скажу кто это ??  Мне возместят моральный ущерб ? С меня перестанут брать комиссию ?

С чего бы это тебе что-то компенсировать, или не брать комиссию ?

Я хочу поговорить с разработчиком, чтобы он конкретно указал, какой "глюк" имеется в тестере такой, что открывается сразу два ордера вместо одного. Это весьма опасная ошибка терминала - и необходимо понимать, почему она возникла. Как я понимаю, ты внятно объяснить, почему так происходит не можешь. Это нормально - ты заказчик. Поэтому я бы хотел поговорить именно с исполнителем. Утверждение, что "в терминале глюк" - это очень серьезное утверждение, которое нуждается в рассмотрении всеми.

Твой бонус в этом случае только один - устранение данной ошибки в тестере, ведь если это реальная ошибка - она может возникнуть и в других твоих же проектах. Именно поэтому я и хочу выяснить, в чем именно глюк тестера. (если, конечно, он есть).

Но, судя по твоему странному поведению, я могу заключить, что ты где-то что-то явно привираешь. Началось это с искажения слов исполнителя, и вот, продолжается в твоих дальнейших постах. Соответственно, я уже не знаю, что и думать... То ли, что это исполнитель тебя кинул, то ли, что это ты - балабол.

 
Dmitry Fedoseev:

Если не продолжать тему двойной сессии, то есть вы уверены, что дело не в этом, тогда нужен код. Без кода можно много разных причин выдумать. 

Если в тестере такие двойные сделки, тогда конечно - все дело в советнике и тогда совсем караул с этим советником. 

Да я все больше и больше склоняюсь к мнению, что Zvezdochet тут наврал с три короба, а теперь, когда его просят предъявить конкретные факты - понял, что придется показать и ложь, которую он густо замешал в свои посты. Так что, похоже, ни имени исполнителя, который "нашел глюк в тестере", ни кодов, где были проблемы - мы не увидим.

 
Konstantin Nikitin:

Ну пока он сам не будет малость разбираться что из себя представляет порт, а что гнездо (разъем). Все будет без толку, а информации на данную тему в поисковиках довольно много.

Смотрел в поисковике , что порт - это какая то байда непонятная мне , но понятная компьютеру . Тогда как назвать  гнездо ( разъём ) ? Вот у нас  работе  на компьютерную разъём  в розетке то есть в блоке из розеток и комьютерных.......портов ...? ( разъёмов )
 
Georgiy Merts:

Да я все больше и больше склоняюсь к мнению, что Zvezdochet тут наврал с три короба, а теперь, когда его просят предъявить конкретные факты - понял, что придется показать и ложь, которую он густо замешал в свои посты. Так что, похоже, ни имени исполнителя, который "нашел глюк в тестере", ни кодов, где были проблемы - мы не увидим.

Конкретные факты в скриншотах  я предъявил . Кто не видит  на скриншотах матрицу обращайтесь к НЕО . Это он мне прогу написал . У него  дружбан  ещё есть - Морфиус . Они оба мне  взялись написать эту прогу . Ещё у них кореш есть Айболитом зовётся . У него  колёса есть красненькие такие . НЕО  с Морфиусом накатили по колесу и снесли сервак - так как вместо робота по трейдингу воткнули в сервак  прогу для майнинга . А когда протрезвели - снова к Айболиту за колёсами , чтоб исправить неповторимое ( то есть неверояное ...то есть...запутался уже )д. Толька Айболит сам был под колесом и вместо красненького перепутал и выдал им по зелёному колесу . Они накатили ...........теперь я их сам ищу - наверное в матрице растворились
 
Georgiy Merts:

Да я все больше и больше склоняюсь к мнению, что Zvezdochet тут наврал с три короба, а теперь, когда его просят предъявить конкретные факты - понял, что придется показать и ложь, которую он густо замешал в свои посты. Так что, похоже, ни имени исполнителя, который "нашел глюк в тестере", ни кодов, где были проблемы - мы не увидим.

Если не продолжать тему двойной сессии, то есть вы уверены, что дело не в этом, тогда нужен код. Без кода можно много разных причин выдумать.............................................  И где мне его взять если у меня сплошные макеты ???

12345678910111213
Новый комментарий