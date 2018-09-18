Независимая работа двух советников - страница 9
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Список портов TCP и UDP
А где фоточки этих портов)
А где фоточки этих портов)
Наверно не фотогигиеничны, почему-то без фотографий
Наверно не фотогигиеничны, почему-то без фотографий
Как-же он их отличит друг от друга?
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Независимая работа двух советников
Zvezdochet, 2018.09.16 13:59Ну если выключить и часик потерпеть то можно снова в этот же ПОРТ ( разъём ) . Но вопрос не об этом , а о том , ЧТО я понимаю под словом ПОРТ ( разъём )
Как-же он их отличит друг от друга?
Ну пока он сам не будет малость разбираться что из себя представляет порт, а что гнездо (разъем). Все будет без толку, а информации на данную тему в поисковиках довольно много.
Да мозги уже глючат У МЕНЯ . Для расширения своего кругозора я задаю интересующие вопросы . Человек из общества защиты разработчиков принялся защищать ни в чём не повинного программиста , для которого я зажал каких то пару сотен долларов . Будем считать , что это я в тестере не разобрался . Лучше продолжить тему про двойные сессии - она намного интереснее !
Если не продолжать тему двойной сессии, то есть вы уверены, что дело не в этом, тогда нужен код. Без кода можно много разных причин выдумать.
Если в тестере такие двойные сделки, тогда конечно - все дело в советнике и тогда совсем караул с этим советником.
А что будет если я скажу кто это ?? Мне возместят моральный ущерб ? С меня перестанут брать комиссию ?
С чего бы это тебе что-то компенсировать, или не брать комиссию ?
Я хочу поговорить с разработчиком, чтобы он конкретно указал, какой "глюк" имеется в тестере такой, что открывается сразу два ордера вместо одного. Это весьма опасная ошибка терминала - и необходимо понимать, почему она возникла. Как я понимаю, ты внятно объяснить, почему так происходит не можешь. Это нормально - ты заказчик. Поэтому я бы хотел поговорить именно с исполнителем. Утверждение, что "в терминале глюк" - это очень серьезное утверждение, которое нуждается в рассмотрении всеми.
Твой бонус в этом случае только один - устранение данной ошибки в тестере, ведь если это реальная ошибка - она может возникнуть и в других твоих же проектах. Именно поэтому я и хочу выяснить, в чем именно глюк тестера. (если, конечно, он есть).
Но, судя по твоему странному поведению, я могу заключить, что ты где-то что-то явно привираешь. Началось это с искажения слов исполнителя, и вот, продолжается в твоих дальнейших постах. Соответственно, я уже не знаю, что и думать... То ли, что это исполнитель тебя кинул, то ли, что это ты - балабол.
Если не продолжать тему двойной сессии, то есть вы уверены, что дело не в этом, тогда нужен код. Без кода можно много разных причин выдумать.
Если в тестере такие двойные сделки, тогда конечно - все дело в советнике и тогда совсем караул с этим советником.
Да я все больше и больше склоняюсь к мнению, что Zvezdochet тут наврал с три короба, а теперь, когда его просят предъявить конкретные факты - понял, что придется показать и ложь, которую он густо замешал в свои посты. Так что, похоже, ни имени исполнителя, который "нашел глюк в тестере", ни кодов, где были проблемы - мы не увидим.
Ну пока он сам не будет малость разбираться что из себя представляет порт, а что гнездо (разъем). Все будет без толку, а информации на данную тему в поисковиках довольно много.
Да я все больше и больше склоняюсь к мнению, что Zvezdochet тут наврал с три короба, а теперь, когда его просят предъявить конкретные факты - понял, что придется показать и ложь, которую он густо замешал в свои посты. Так что, похоже, ни имени исполнителя, который "нашел глюк в тестере", ни кодов, где были проблемы - мы не увидим.
Да я все больше и больше склоняюсь к мнению, что Zvezdochet тут наврал с три короба, а теперь, когда его просят предъявить конкретные факты - понял, что придется показать и ложь, которую он густо замешал в свои посты. Так что, похоже, ни имени исполнителя, который "нашел глюк в тестере", ни кодов, где были проблемы - мы не увидим.
Если не продолжать тему двойной сессии, то есть вы уверены, что дело не в этом, тогда нужен код. Без кода можно много разных причин выдумать............................................. И где мне его взять если у меня сплошные макеты ???