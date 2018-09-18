Независимая работа двух советников - страница 5
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распространенный глюк,
когда по ошибке запущено две сессии(на ВПС) и работают два одинаковых терминала. Вот тогда начинается веселье.
Дружище знакомый написал
Ненужны никакие составители. Разработчик должен делать это)) с заказчиком. Если заказчик сам не может написать удовлетворительного задания, он должен выделить на это средства и посидеть с разработчиком. Но только не левый составитель должен быть, а тот же разработчик, который будет писать эксперта.
Дружище знакомый написал
Это не VPS виновато, а входы на VPS по разным портам. С каждого порта можно запустить независимую сессию.
Скорее всего некорректная настройка подключения к VPS.
Но даже в этом случае. Если будут запущены 2 эксперта на один магик, то второй будет брать дубль позиций/ордеров, ну и само собой один из них будет опаздывать с закрытием позиций. Но работать они все равно будут только по своему магику.
какое это имеет отношение к озвученной топикстартером проблеме?
как "две сессии VPS" могут привести к тому, что советник перестанет отличать "свои" ордера?
и не нашел в вашем профиле "Публикации" статьи на эту тему.
Человек ЗАРАНЕЕ осветил проблему , которая может возникнуть у каждого независимо от ордеров и независимо от того к месту она или не в тему . Я к примеру сильно заинтересовался этой темой .
Это не VPS виновато, а входы на VPS по разным портам. С каждого порта можно запустить независимую сессию.
Скорее всего некорректная настройка подключения к VPS.
Скрины , что я скинул тоже дружище знакомый прислал и он тоже заинтересовался этой темой
Я на практике это знаю. У меня VDS, на котором крутиться Debian.
Могу подключиться к его раб.столу с нескольких портов, и на каждом порту запустить независимую сессию.
Я на практике это знаю. У меня VDS, на котором крутиться Debian.
Могу подключиться к его раб.столу с нескольких портов, и на каждом порту запустить независимую сессию.
Вот про порты и хотел спросить ЧТО это такое ? У меня пока нет ни VPS VDS VPN VPA .............головоломки сплошьные . А на ноуте у меня несколько портов куда модем подключаю . Бывает на одном порте поработаешь неделю потом не пускает провайдер интернетовский в сеть выйти . Подключишь модем на другой порт снова выходишь в сеть . Через неделю снова начинает не пускать в сеть провайдер и я опять модем на другой порт перекидываю и нормально . Но разные сессии это новость о интересная , я всё время по видеурокам про VPS подключение акцентируют.......обратите внимание на правильное ОТКЛЮЧЕНИЕ от VPS так что это за тема РАЗНЫЕ ПОРТЫ ?
Если вы не занимаетесь администрированием, то не забивайте себе голову всяким хламом. Это я например говорил про подключение у удаленному раб.столу по VNC. Вам это надо?
А разные порты, они как таковое везде по сети используются. Например на этот сайт по httpL вы заходите по портам 80, или 8080, https (ssl) 443. А что там у вас с провайдером, и какие порты он выделил, это уже известно только ему и его клиентам.
Провайдер мне никакие порты не выделял . Под портами я понимаю разъём в ноутбуке , куда вставляю модем . Таких разъёмов ( или портов ?? ) у меня на ноутбуке три . На одном из разъёмов выхожу в интернет в течении недели . Потом не пускает провайдер в интернет с этого разъёма . Загорается надпись НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПОРТ потом я втыкаю этот же модем в другой разъём на этом же ноутбуке . Снова спокойно выхожу в интернет в течении недели . Потом там тоже не пускает провайдер и выдаёт НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПОРТ я снова этот же модем на этом же ноутбуке тока в другой разъём и всё опять работает . С технической точки зрения для меня клинит в башке от непонимания . Вот в резетке у меня тройник с тремя гнёздами для вилки . Ну и какая разница в какое гнездо я буду втыкать вилку ???
Надо ответить: Какого хера?
И смотреть, куда я пойду смотреть кино?