Независимая работа двух советников - страница 5

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Vladislav Andruschenko:

распространенный глюк, 

когда по ошибке запущено две сессии(на ВПС) и работают два одинаковых терминала. Вот тогда начинается веселье.

Дружище знакомый  написал

Есть такие дохлые VPS в которые можно зайти несколько раз.
Они сделаны на Линуксе. Каждый вход - сессия. И начинается путаница.
Это не VPS - это тухлятина. Такими не пользуюсь. Хотя они много дешевле.
 
Dmitry Fedoseev:

Ненужны никакие составители. Разработчик должен делать это)) с заказчиком. Если заказчик сам не может написать удовлетворительного задания, он должен выделить на это средства и посидеть с разработчиком. Но только не левый составитель должен быть, а тот же разработчик, который будет писать эксперта.  

Хоть кто то трезвый с мыслями трезвыми
 
Zvezdochet:

Дружище знакомый  написал

Есть такие дохлые VPS в которые можно зайти несколько раз.
Они сделаны на Линуксе. Каждый вход - сессия. И начинается путаница.
Это не VPS - это тухлятина. Такими не пользуюсь. Хотя они много дешевле.

Это не VPS виновато, а входы на VPS по разным портам. С каждого порта можно запустить независимую сессию.
Скорее всего некорректная настройка подключения к VPS.
Но даже в этом случае. Если будут запущены 2 эксперта на один магик, то второй будет брать дубль позиций/ордеров, ну и само собой один из них будет опаздывать с закрытием позиций. Но работать они все равно будут только по своему магику.

 
Andrey F. Zelinsky:

какое это имеет отношение к озвученной топикстартером проблеме?

как "две сессии VPS" могут привести к тому, что советник перестанет отличать "свои" ордера?

и не нашел в вашем профиле "Публикации" статьи на эту тему.

Человек ЗАРАНЕЕ осветил проблему , которая может возникнуть у каждого независимо от ордеров и независимо от того к месту она или не в тему . Я к примеру сильно заинтересовался этой темой .

 
Konstantin Nikitin:

Это не VPS виновато, а входы на VPS по разным портам. С каждого порта можно запустить независимую сессию.
Скорее всего некорректная настройка подключения к VPS.

Скрины  , что я скинул  тоже дружище знакомый прислал и он тоже  заинтересовался этой темой
 
Zvezdochet:
Скрины  , что я скинул  тоже дружище знакомый прислал и он тоже  заинтересовался этой темой

Я на практике это знаю. У меня VDS, на котором крутиться Debian.
Могу подключиться к его раб.столу с нескольких портов, и на каждом порту запустить независимую сессию.

 
Konstantin Nikitin:

Я на практике это знаю. У меня VDS, на котором крутиться Debian.
Могу подключиться к его раб.столу с нескольких портов, и на каждом порту запустить независимую сессию.

Вот про порты и хотел спросить   ЧТО  это такое ? У меня пока нет ни   VPS VDS VPN VPA .............головоломки сплошьные . А на ноуте у меня несколько портов куда  модем  подключаю . Бывает на одном порте поработаешь неделю потом не пускает провайдер  интернетовский в сеть выйти . Подключишь  модем на другой порт  снова выходишь в сеть . Через неделю   снова начинает не пускать в сеть провайдер и я опять модем на другой порт перекидываю и нормально . Но разные сессии это новость   о интересная , я всё время  по видеурокам про  VPS подключение акцентируют.......обратите внимание на правильное ОТКЛЮЧЕНИЕ  от  VPS  так что это за тема  РАЗНЫЕ ПОРТЫ ?
 
Zvezdochet:
Вот про порты и хотел спросить   ЧТО  это такое ? У меня пока нет ни   VPS VDS VPN VPA .............головоломки сплошьные . А на ноуте у меня несколько портов куда  модем  подключаю . Бывает на одном порте поработаешь неделю потом не пускает провайдер  интернетовский в сеть выйти . Подключишь  модем на другой порт  снова выходишь в сеть . Через неделю   снова начинает не пускать в сеть провайдер и я опять модем на другой порт перекидываю и нормально . Но разные сессии это новость   о интересная , я всё время  по видеурокам про  VPS подключение акцентируют.......обратите внимание на правильное ОТКЛЮЧЕНИЕ  от  VPS  так что это за тема  РАЗНЫЕ ПОРТЫ ?

Если вы не занимаетесь администрированием, то не забивайте себе голову всяким хламом. Это я например говорил про подключение у удаленному раб.столу по VNC. Вам это надо?
А разные порты, они как таковое везде по сети используются. Например на этот сайт по httpL вы заходите по портам 80, или 8080, https (ssl) 443. А что там у вас с провайдером, и какие порты он выделил, это уже известно только ему и его клиентам.

 
Провайдер мне никакие порты не выделял . Под портами я понимаю разъём в ноутбуке , куда вставляю модем . Таких разъёмов ( или портов ?? ) у меня на ноутбуке три . На одном из разъёмов выхожу в интернет в течении недели . Потом не пускает провайдер в интернет с этого разъёма . Загорается надпись НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПОРТ   потом я втыкаю  этот же модем в другой разъём на этом же ноутбуке . Снова спокойно выхожу в интернет   в течении недели . Потом там тоже не пускает  провайдер  и выдаёт  НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПОРТ  я снова этот же модем на этом же ноутбуке тока в другой разъём и всё опять работает . С технической точки зрения для меня клинит в башке от непонимания . Вот в резетке у меня тройник с тремя гнёздами для вилки . Ну и  какая разница в какое гнездо я буду втыкать вилку ???
 
Zvezdochet:
Провайдер мне никакие порты не выделял . Под портами я понимаю разъём в ноутбуке , куда вставляю модем . Таких разъёмов ( или портов ?? ) у меня на ноутбуке три . На одном из разъёмов выхожу в интернет в течении недели . Потом не пускает провайдер в интернет с этого разъёма . Загорается надпись НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПОРТ   потом я втыкаю  этот же модем в другой разъём на этом же ноутбуке . Снова спокойно выхожу в интернет   в течении недели . Потом там тоже не пускает  провайдер  и выдаёт  НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПОРТ  я снова этот же модем на этом же ноутбуке тока в другой разъём и всё опять работает . С технической точки зрения для меня клинит в башке от непонимания . Вот в резетке у меня тройник с тремя гнёздами для вилки . Ну и  какая разница в какое гнездо я буду втыкать вилку ???

Надо ответить: Какого хера? 

И смотреть, куда я пойду смотреть кино? 

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