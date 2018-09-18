Независимая работа двух советников - страница 7

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Zvezdochet:

Вот эти глюки , но разумееется во всём виноват тестер стратегий

Я не увидел глюков. Увидел список сделок, вполне себе нормальных.

В чем "глюки"-то ?

 
Georgiy Merts:

Я не увидел глюков. Увидел список сделок, вполне себе нормальных.

В чем "глюки"-то ?

Pbg yt ghji`k injkb / Crbye gjdnjhyj
Файлы:
epfru.zip  733 kb
 
Zvezdochet:
 

Если для тебя три одинаковых  Bay 1.67735  нормально , то для меня нет

 
После полученного стоплосса  я удваиваю лот и так  каждый раз  пока тейк сработает . А при такой матрице как на скрине нужен депозит даст из фантастиш  spase deposit
 

Ты скажещь , что  только ненормальный удваивает лот после стопа . Считай , что ненормальный и закроем тему . Её полгода назад закрыли .

 
А в чем проблема, разобрались - лишняя сессия на ВПС или советник глючит?
[Удален]  
Zvezdochet:

Если для тебя три одинаковых  Bay 1.67735  нормально , то для меня нет

Одновременно открываются три buy, видимо потому, что в советнике нет ограничения на количество открытых позиций. Либо ограничений на количество открываемых на одной свече интервала. Вероятно цена трижды пометила за минуту Ваш, так называемый " уровень цены ". Что говорится в Вашем ТЗ?

Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Zvezdochet:

Если для тебя три одинаковых  Bay 1.67735  нормально , то для меня нет

Откуда ж я знаю, что ДОЛЖНО быть в твоем эксперте ?

Если должен открываться только ОДИН ордер - то это, конечно, ошибка, причем, ошибка программиста. Глюка терминала не увидел. У меня никогда не открывается несколько ордеров, если я открываю только один.

Ты все-таки бы позвал исполнителя - что он по этому поводу скажет ? Мне очень интересно его послушать насчет "глюков в тестере". Когда про глюки говорит авторитетный форумчанин (скажем, fxsaber) - то он всегда предъявляет конкретные доказательства ошибки. Я никогда не находил глюков в тестере, максимум - в Стандартной Библиотеке.

Вот, хотелось бы увидеть доказательства этих "глюков" - не от тебя, Zvezdochet, а от разработчика. Похоже, что он был весьма малоопытен.

 
Dmitry Fedoseev:
А в чем проблема, разобрались - лишняя сессия на ВПС или советник глючит?
Да  мозги уже глючат  У МЕНЯ . Для расширения своего  кругозора я задаю  интересующие вопросы . Человек из общества защиты разработчиков  принялся защищать ни в чём не повинного  программиста , для которого я зажал каких то пару сотен  долларов . Будем считать , что это я в тестере не разобрался . Лучше продолжить тему про двойные сессии - она намного интереснее !
 
Двойные сессии никак не относятся к тестеру стратегий
А вот с двойными сделками в тестере беда. 
Но тут нельзя однозначно сказать,  кто виноват. Ведь нет тз и советника. 
О чем вообще тема? 
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