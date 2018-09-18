Независимая работа двух советников - страница 7
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Вот эти глюки , но разумееется во всём виноват тестер стратегий
Я не увидел глюков. Увидел список сделок, вполне себе нормальных.
В чем "глюки"-то ?
Я не увидел глюков. Увидел список сделок, вполне себе нормальных.
В чем "глюки"-то ?
Если для тебя три одинаковых Bay 1.67735 нормально , то для меня нет
Ты скажещь , что только ненормальный удваивает лот после стопа . Считай , что ненормальный и закроем тему . Её полгода назад закрыли .
Если для тебя три одинаковых Bay 1.67735 нормально , то для меня нет
Одновременно открываются три buy, видимо потому, что в советнике нет ограничения на количество открытых позиций. Либо ограничений на количество открываемых на одной свече интервала. Вероятно цена трижды пометила за минуту Ваш, так называемый " уровень цены ". Что говорится в Вашем ТЗ?
Если для тебя три одинаковых Bay 1.67735 нормально , то для меня нет
Откуда ж я знаю, что ДОЛЖНО быть в твоем эксперте ?
Если должен открываться только ОДИН ордер - то это, конечно, ошибка, причем, ошибка программиста. Глюка терминала не увидел. У меня никогда не открывается несколько ордеров, если я открываю только один.
Ты все-таки бы позвал исполнителя - что он по этому поводу скажет ? Мне очень интересно его послушать насчет "глюков в тестере". Когда про глюки говорит авторитетный форумчанин (скажем, fxsaber) - то он всегда предъявляет конкретные доказательства ошибки. Я никогда не находил глюков в тестере, максимум - в Стандартной Библиотеке.
Вот, хотелось бы увидеть доказательства этих "глюков" - не от тебя, Zvezdochet, а от разработчика. Похоже, что он был весьма малоопытен.
А в чем проблема, разобрались - лишняя сессия на ВПС или советник глючит?