Независимая работа двух советников - страница 12

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Vladislav Andruschenko:
Так переписка только в фрилансе может быть. За остальную переписку вне сервиса банят. 

 Обратить во фриланс с этим вопросом .

 
Dmitry Fedoseev:

А тестер тут причем?

Не ко мне вопросы . По его словам это тестер глючил а у него всё ровно
 

НАШЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Да, в потоке реальных котировок


То что макет в тестере ошибки совершает об этом я ранее говорил, так что нечего меня носом тыкать в то что не является ошибкой. Если ты не в курсе - есть функции которые не работают в тестере, и наоборот которые работают только в тестере

К тому же я не верю что макет открыл ордер на другом символе, этого действительно быть не может, функция которая за это отвечает идеально работает как в тестере так и на рынке, вот тебе скрин со справки. ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА СКРИН!!! ИМЯ СИМВОЛА ТЕКУЩЕГО ГРАФИКА! Так что нечего меня разводить!
 
По ходу меня были галюцинации .........матрица во всём виновата................Айболит мне не те колёса подогнал - китайскую подделку . И потому( слева вверху ) при установке советника на  GBP  CAD  советник открывает GBP   JPY
 
Zvezdochet:
По ходу меня были галюцинации .........матрица во всём виновата................Айболит мне не те колёса подогнал - китайскую подделку . И потому( слева вверху ) при установке советника на  GBP  CAD  советник открывает GBP   JPY

У тебя графиков открытых как волос на голове. Посмотри, возможно есть и GBPJPY, на котором висит советник, открывший эти позиции.

 
Zvezdochet:
Не ко мне вопросы . По его словам это тестер глючил а у него всё ровно

Да ну!? Тогда портрет героя в студию!!! Или хотя бы мне в личку.

 
Dmitry Fedoseev:

Да ну!? Тогда портрет героя в студию!!! Или хотя бы мне в личку.

Да я ему это уже несколько раз предложил. Не хочет.  И, судя по вороху нестыковок (вроде не сохранившейся переписки по мэйлу.ру, но при этом наличии комиссии во Фрилансе) - Zvezdochet уже сам не отличит своей лжи от реальных фактов. Потому и держит в секрете имя исполнителя - очень похоже на то, что исполнитель вобще к Фрилансу никакого отношения не имеет.

 
Georgiy Merts:

Да я ему это уже несколько раз предложил. Не хочет.  И, судя по вороху нестыковок (вроде не сохранившейся переписки по мэйлу.ру, но при этом наличии комиссии во Фрилансе) - Zvezdochet уже сам не отличит своей лжи от реальных фактов. Потому и держит в секрете имя исполнителя - очень похоже на то, что исполнитель вобще к Фрилансу никакого отношения не имеет.

Я уже написал  это НЕО . А что мне упадёт за раскрытие имени ? В материальном так сказать плане ?  Я эти вопросы задавал здесь на ветке , а в ответ тишина  словно и не увидели моих вопросов . Его цитаты я привёл - почему нет разборов ? Насчёт грфикофффф - хочь мыльон открою .Но советника ставил ( и это видно на скрине ) на  GBP  CАD
 
Zvezdochet:
Я уже написал  это НЕО . А что мне упадёт за раскрытие имени ? В материальном так сказать плане ?  Я эти вопросы задавал здесь на ветке , а в ответ тишина  словно и не увидели моих вопросов . Его цитаты я привёл - почему нет разборов ? Насчёт грфикофффф - хочь мыльон открою .Но советника ставил ( и это видно на скрине ) на  GBP  CАD

Какие разборов надо? Уже разобрали, если в тестере глючит, значит советник глючит. Тестер не глючит.

 
Zvezdochet:
Я уже написал  это НЕО . А что мне упадёт за раскрытие имени ? В материальном так сказать плане ?  Я эти вопросы задавал здесь на ветке , а в ответ тишина  словно и не увидели моих вопросов . Его цитаты я привёл - почему нет разборов ? Насчёт грфикофффф - хочь мыльон открою .Но советника ставил ( и это видно на скрине ) на  GBP  CАD

Я увидел, и совершенно четко ответил.

Имя исполнителя необходимо, чтобы он внятно объяснил, в чем "глюк тестера" - поскольку это очень и очень серьезная ошибка, и обвинять в подобном разработчика надо, только имея на руках конкретный код и воспроизводимую ситуацию. А не список двух одновременно открытых ордеров. В исправлении этого бага - заинтересованы все. Но, я все больше и больше убеждаюсь, что никакого бага нет. И более того, очень сомневаюсь, что есть этот самый НЕО...

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