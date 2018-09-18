Независимая работа двух советников - страница 12
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Vladislav Andruschenko:
Так переписка только в фрилансе может быть. За остальную переписку вне сервиса банят.
Обратить во фриланс с этим вопросом .
А тестер тут причем?
НАШЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
Да, в потоке реальных котировок
По ходу меня были галюцинации .........матрица во всём виновата................Айболит мне не те колёса подогнал - китайскую подделку . И потому( слева вверху ) при установке советника на GBP CAD советник открывает GBP JPY
У тебя графиков открытых как волос на голове. Посмотри, возможно есть и GBPJPY, на котором висит советник, открывший эти позиции.
Не ко мне вопросы . По его словам это тестер глючил а у него всё ровно
Да ну!? Тогда портрет героя в студию!!! Или хотя бы мне в личку.
Да ну!? Тогда портрет героя в студию!!! Или хотя бы мне в личку.
Да я ему это уже несколько раз предложил. Не хочет. И, судя по вороху нестыковок (вроде не сохранившейся переписки по мэйлу.ру, но при этом наличии комиссии во Фрилансе) - Zvezdochet уже сам не отличит своей лжи от реальных фактов. Потому и держит в секрете имя исполнителя - очень похоже на то, что исполнитель вобще к Фрилансу никакого отношения не имеет.
Да я ему это уже несколько раз предложил. Не хочет. И, судя по вороху нестыковок (вроде не сохранившейся переписки по мэйлу.ру, но при этом наличии комиссии во Фрилансе) - Zvezdochet уже сам не отличит своей лжи от реальных фактов. Потому и держит в секрете имя исполнителя - очень похоже на то, что исполнитель вобще к Фрилансу никакого отношения не имеет.
Я уже написал это НЕО . А что мне упадёт за раскрытие имени ? В материальном так сказать плане ? Я эти вопросы задавал здесь на ветке , а в ответ тишина словно и не увидели моих вопросов . Его цитаты я привёл - почему нет разборов ? Насчёт грфикофффф - хочь мыльон открою .Но советника ставил ( и это видно на скрине ) на GBP CАD
Какие разборов надо? Уже разобрали, если в тестере глючит, значит советник глючит. Тестер не глючит.
Я уже написал это НЕО . А что мне упадёт за раскрытие имени ? В материальном так сказать плане ? Я эти вопросы задавал здесь на ветке , а в ответ тишина словно и не увидели моих вопросов . Его цитаты я привёл - почему нет разборов ? Насчёт грфикофффф - хочь мыльон открою .Но советника ставил ( и это видно на скрине ) на GBP CАD
Я увидел, и совершенно четко ответил.
Имя исполнителя необходимо, чтобы он внятно объяснил, в чем "глюк тестера" - поскольку это очень и очень серьезная ошибка, и обвинять в подобном разработчика надо, только имея на руках конкретный код и воспроизводимую ситуацию. А не список двух одновременно открытых ордеров. В исправлении этого бага - заинтересованы все. Но, я все больше и больше убеждаюсь, что никакого бага нет. И более того, очень сомневаюсь, что есть этот самый НЕО...