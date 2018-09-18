Независимая работа двух советников - страница 11

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Zvezdochet:
По майл ру переписывались

так вы же говорили вроде, что отдали за арбитраж 25 $?

 
Zvezdochet:
А как он исправит тестер стратегий ???
Я уже писал что пИсаю на эту тему - она мне не интересна . Ни денег ни знаний не принесёт . Не хочешь не верь мне ващще пох.....
 

наверное я что-то пропустил. Ну и ладно. 

Думал действительно что-то интересное будет выложено. 

Ведь если тестер так глючит, то это все эксперты на тестере так глючить должны? 

[Удален]  
Zvezdochet:
Я уже писал что пИсаю на эту тему - она мне не интересна . Ни денег ни знаний не принесёт . Не хочешь не верь мне ващще пох.....

Учитесь кодить Сами. Я думаю, какие то трудности с кодом Вам здесь помогут разрешить. Если есть рабочая и прибыльная стратегия, проблемы с кодом можно решить. Но судя, по уровню знаний Вами компьютера, стратегии у Вас нет. Если желание не иссякнет, придется обращаться к специалистам. Если Вы хотите легко и быстро поднять бабла, 777!

 
Vitaly Stepanov:

Учитесь кодить Сами. Я думаю, какие то трудности с кодом Вам здесь помогут разрешить. Если есть рабочая и прибыльная стратегия, проблемы с кодом можно решить. Но судя, по уровню знаний Вами компьютера, стратегии у Вас нет. Если желание не иссякнет, придется обращаться к специалистам. Если Вы хотите легко и быстро поднять бабла, 777!

Азино три топора -  777   уже бегу !!! Мне не сильно везёт в любви - моя фортуна обожает рубли !
 
Vladislav Andruschenko:

так вы же говорили вроде, что отдали за арбитраж 25 $?

Харош тупить !!!!   Во фрилансе была ТОЛЬКО работа  .Переписка на маил ру .

Самому интересно. Что это за 500 долл исполнитель , который говорит про глюки в тестере и не исправляет такое. 

И ты исковеркал мои фразы - мною  не было написано , что я с ним за 500 $ договаривался . Говорю тебе - ты  БАЛАБОЛ  вчистую !!

 
Zvezdochet:
Азино три топора -  777   уже бегу !!! Мне не сильно везёт в любви - моя фортуна обожает рубли !
Вот  моя стратегия . Удвоение лота после полученного стоплосса . Прилагаю скрин . Реал . Около 500 % прибыли за неделю . С Августа прошлого года не могу найти разработчика , который сможет написать алгоритм удвоения лота после стоплосса . Читая : " Я напишу 100 % " задаю вопрос : " А если не напишете , то согласны заплатить за арбитражную комиссию . Ответ : " Нам с вами не по пути . Обратитесь к дилетантам . На фрилансе их немало . "
 
Zvezdochet:
Вот  моя стратегия . Удвоение лота после полученного стоплосса . Прилагаю скрин . Реал . Около 500 % прибыли за неделю . С Августа прошлого года не могу найти разработчика , который сможет написать алгоритм удвоения лота после стоплосса . Читая : " Я напишу 100 % " задаю вопрос : " А если не напишете , то согласны заплатить за арбитражную комиссию . Ответ : " Нам с вами не по пути . Обратитесь к дилетантам . На фрилансе их немало . "
Вы знаете  почему люди играют в казино ? Это как охота . Это азарт .Это как мамонт принесённый к столу . А проигрышь лишь подстёгивает  желание отыграться .Кстати в Азино там  при регистрации  деньги сразу тебе на игровой счёт кладут .Вот фортуна кому то улыбнётся !! Влёгкую бабла срубит !! Везунчик !!
 
Zvezdochet:

Харош тупить !!!!   Во фрилансе была ТОЛЬКО работа  .Переписка на маил ру .

Самому интересно. Что это за 500 долл исполнитель , который говорит про глюки в тестере и не исправляет такое. 

И ты исковеркал мои фразы - мною  не было написано , что я с ним за 500 $ договаривался . Говорю тебе - ты  БАЛАБОЛ  вчистую !!

Так переписка только в фрилансе может быть. За остальную переписку вне сервиса банят.  
 
Zvezdochet:
А как он исправит тестер стратегий ???

А тестер тут причем?

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