Независимая работа двух советников - страница 11
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По майл ру переписывались
так вы же говорили вроде, что отдали за арбитраж 25 $?
А как он исправит тестер стратегий ???
наверное я что-то пропустил. Ну и ладно.
Думал действительно что-то интересное будет выложено.
Ведь если тестер так глючит, то это все эксперты на тестере так глючить должны?
Я уже писал что пИсаю на эту тему - она мне не интересна . Ни денег ни знаний не принесёт . Не хочешь не верь мне ващще пох.....
Учитесь кодить Сами. Я думаю, какие то трудности с кодом Вам здесь помогут разрешить. Если есть рабочая и прибыльная стратегия, проблемы с кодом можно решить. Но судя, по уровню знаний Вами компьютера, стратегии у Вас нет. Если желание не иссякнет, придется обращаться к специалистам. Если Вы хотите легко и быстро поднять бабла, 777!
Учитесь кодить Сами. Я думаю, какие то трудности с кодом Вам здесь помогут разрешить. Если есть рабочая и прибыльная стратегия, проблемы с кодом можно решить. Но судя, по уровню знаний Вами компьютера, стратегии у Вас нет. Если желание не иссякнет, придется обращаться к специалистам. Если Вы хотите легко и быстро поднять бабла, 777!
так вы же говорили вроде, что отдали за арбитраж 25 $?
Харош тупить !!!! Во фрилансе была ТОЛЬКО работа .Переписка на маил ру .
Самому интересно. Что это за 500 долл исполнитель , который говорит про глюки в тестере и не исправляет такое.
И ты исковеркал мои фразы - мною не было написано , что я с ним за 500 $ договаривался . Говорю тебе - ты БАЛАБОЛ вчистую !!
Азино три топора - 777 уже бегу !!! Мне не сильно везёт в любви - моя фортуна обожает рубли !
Вот моя стратегия . Удвоение лота после полученного стоплосса . Прилагаю скрин . Реал . Около 500 % прибыли за неделю . С Августа прошлого года не могу найти разработчика , который сможет написать алгоритм удвоения лота после стоплосса . Читая : " Я напишу 100 % " задаю вопрос : " А если не напишете , то согласны заплатить за арбитражную комиссию . Ответ : " Нам с вами не по пути . Обратитесь к дилетантам . На фрилансе их немало . "
Харош тупить !!!! Во фрилансе была ТОЛЬКО работа .Переписка на маил ру .
Самому интересно. Что это за 500 долл исполнитель , который говорит про глюки в тестере и не исправляет такое.
И ты исковеркал мои фразы - мною не было написано , что я с ним за 500 $ договаривался . Говорю тебе - ты БАЛАБОЛ вчистую !!
А как он исправит тестер стратегий ???
А тестер тут причем?