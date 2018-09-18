Независимая работа двух советников - страница 10
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Если не продолжать тему двойной сессии, то есть вы уверены, что дело не в этом, тогда нужен код. Без кода можно много разных причин выдумать.
Если в тестере такие двойные сделки, тогда конечно - все дело в советнике и тогда совсем караул с этим советником.
Чтобы был код мне нужно было нажать согласие . И нафик оно мне надо ??? Ладно с комиссией .....а что если на реал поставить такую матрицу ? Или тоже скажете : " На реале всё будет тип топ " Ну тогда себе покупайте на свой счёт ставьте матрицу
Если даже в тестере не работает как надо, то на счете точно не будет как надо.
Если даже в тестере не работает как надо, то на счете точно не будет как надо.
Конкретные факты в скриншотах я предъявил . Кто не видит на скриншотах матрицу обращайтесь к НЕО .
Вот-вот. Начинается про Нео, Морфеуса...
Ты не факты предъявил - ты предъявил открытие двух ордеров одновременно. Но, это не "конкретный факт ошибки", поскольку открытие двух ордеров - это вполне обычное дело для многих экспертов.
Конкретный факт - это код, который предусматривает открытие одного ордера, в то время, как терминал открывает два. Этого предъявлено не было. Также не было предъявлено имени исполнителя, который бы подтвердил, что, да, есть в тестере глюк открытия двух ордеров вместо одного затребованного.
Кто ты после этого ?
Балабол.
Я и говорю - лучше поговорить о двойных сессиях .Пользы больше всем форумчанам . Кс"ати вот , что подскажите !!! Как историю в тестере сделать так , чтобы советник на пару лет назад поставить ? А то у меня с мая текущего года и ему по барабану настройки даты в лево внизу в тестере . Альпам звонил они мне сказали количество баров все девятки ставь . Ничё не произощло . Потом они сказали папку " histori " удали . Я удалил - ващщще не становится советник ! Пришлось по новой терминал скачивать . Вот такие ёжики . А они мне " Да у на с 2000 тестируеся влёгкую " я им КАК ???Они опять - удали папку histori-- короче замкнутый круг
В настойках терминала поставить число побольше, потом на графике клавишу home жать для подкачки баров. Если этого мало, то Главное меню - Сервис - Архив котировок - Загрузить.
Вот-вот. Начинается про Нео, Морфеуса...
Ты не факты предъявил - ты предъявил открытие двух ордеров одновременно. Но, это не "конкретный факт ошибки", поскольку открытие двух ордеров - это вполне обычное дело для многих экспертов.
Конкретный факт - это код, который предусматривает открытие одного ордера, в то время, как терминал открывает два. Этого предъявлено не было. Также не было предъявлено имени исполнителя, который бы подтвердил, что, да, есть в тестере глюк открытия двух ордеров вместо одного затребованного.
Кто ты после этого ?
Балабол.
Так он скажет что не говорил такого про глюк в стратегии . Переписка не сохранилась . Так бы давно суда скинул . Чтобы был код надо нажать согласие . Вот ты нажимай и себе его забирай .
вся переписка всех работ должна остаться у Вас в профиле раздел - Фриланс - Заказчик
Самому интересно. Что это за 500 долл исполнитель , который говорит про глюки в тестере и не исправляет такое.
В настойках терминала поставить число побольше, потом на графике клавишу home жать для подкачки баров. Если этого мало, то Главное меню - Сервис - Архив котировок - Загрузить.
Если про обведённые бары . Ставил . И архив котировок загружал .
вся переписка всех работ должна остаться у Вас в профиле раздел - Фриланс - Заказчик
Самому интересно. Что это за 500 долл исполнитель , который говорит про глюки в тестере и не исправляет такое.
По майл ру переписывались