Независимая работа двух советников - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Откуда ж я знаю, что ДОЛЖНО быть в твоем эксперте ?
Если должен открываться только ОДИН ордер - то это, конечно, ошибка, причем, ошибка программиста. Глюка терминала не увидел. У меня никогда не открывается несколько ордеров, если я открываю только один.
Ты все-таки бы позвал исполнителя - что он по этому поводу скажет ? Мне очень интересно его послушать насчет "глюков в тестере". Когда про глюки говорит авторитетный форумчанин (скажем, fxsaber) - то он всегда предъявляет конкретные доказательства ошибки. Я никогда не находил глюков в тестере, максимум - в Стандартной Библиотеке.
Вот, хотелось бы увидеть доказательства этих "глюков" - не от тебя, Zvezdochet, а от разработчика. Похоже, что он был весьма малоопытен.
Да мозги уже глючат У МЕНЯ . Для расширения своего кругозора я задаю интересующие вопросы . Человек из общества защиты разработчиков принялся защищать ни в чём не повинного программиста , для которого я зажал каких то пару сотен долларов . Будем считать , что это я в тестере не разобрался . Лучше продолжить тему про двойные сессии - она намного интереснее !
Как тут правильно сказали - двойная сессия - мало кому интересна. А вот открытие двух ордеров в результате глюка ТЕСТЕРА - это куда более критичный момент, который интересен, думаю, очень многим.
Вот заказ скинь на фриланс - я ему сообщу , что ты именно ему только доверяешь написание . Дальше вопросы не ко мне .
Если должен открываться только ОДИН ордер ( Неуж то озарение нашло !! ) - то это, конечно, ошибка, причем, ошибка программиста. ( Жора !! Што ты такое говоришь ??? во всём виноват тестер стратегий , вороги , блогеры , спамеры , сканеры , принтеры , спринтеры и эти как их - спинеры ! Во ! Они самые ! )
Вот заказ скинь на фриланс - я ему сообщу , что ты именно ему только доверяешь написание . Дальше вопросы не ко мне .
Да я сам неплохо пишу эксперты, не раз выкладывал свой код, и мне вот как раз интересен момент двух ордеров. Сейчас я более чем уверен, что это - ошибка в самом эксперте. Исполнитель просто был недостаточно квалифицирован.
И мне очень странно, что ты так усердно его "покрываешь", ведь из-за него ты и деньги потерял, и эксперта не получил. Хочется с ним поговорить в открытом форуме - утверждение, что это "баг тестера" - это серьезно, и требует внимательного рассмотрения и передачи информации в МетаКвоты.
В принципе-то я пока все еще склоняюсь к мнению, что ты попался на удочку "впаривателя Граалей", который просто развел тебя на лишние деньги. Но, странности твоего поведения также вызывают вопросы.
Как тут правильно сказали - двойная сессия - мало кому интересна. А вот открытие двух ордеров в результате глюка ТЕСТЕРА - это куда более критичный момент, который интересен, думаю, очень многим.
Да я сам неплохо пишу эксперты, не раз выкладывал свой код, и мне вот как раз интересен момент двух ордеров. Сейчас я более чем уверен, что это - ошибка в самом эксперте. Исполнитель просто был недостаточно квалифицирован.
И мне очень странно, что ты так усердно его "покрываешь", ведь из-за него ты и деньги потерял, и эксперта не получил. Хочется с ним поговорить в открытом форуме - утверждение, что это "баг тестера" - это серьезно, и требует внимательного рассмотрения и передачи информации в МетаКвоты.
В принципе-то я пока все еще склоняюсь к мнению, что ты попался на удочку "впаривателя Граалей", который просто развел тебя на лишние деньги. Но, странности твоего поведения также вызывают вопросы.
Я даже в сервисдеск обращался с предложением , если арбитраж в мою сторону , то комиссию берут с разработчика . Но мне ответили ВОЗМОЖНО мы рассмотрим ваше предложение , а пока --- ....пока . То что попался на впаривателя граалей знаю . Мне советуют не ведись на полтинник а ведись на пятихатку зелени - оттттам крутизна спеццуха ! Я пока насобирал 499 $ ещё немного и спецы обратят на меня свой великодушный взор !
Да это все ясно. Но - правила есть правила, и с тебя взяли комиссию в полном соответствии с ними.
А вот твое упорное "покрывание" исполнителя, который говорит про "глюки в тестере" - мне крайне удивительно, и вызывает подозрения. Ну, да смотри сам...
Да это все ясно. Но - правила есть правила, и с тебя взяли комиссию в полном соответствии с ними.
А вот твое упорное "покрывание" исполнителя, который говорит про "глюки в тестере" - мне крайне удивительно, и вызывает подозрения. Ну, да смотри сам...
А что будет если я скажу кто это ?? Мне возместят моральный ущерб ? С меня перестанут брать комиссию ?
Ну если выключить и часик потерпеть то можно снова в этот же ПОРТ ( разъём ) . Но вопрос не об этом , а о том , ЧТО я понимаю под словом ПОРТ ( разъём )
Список портов TCP и UDP