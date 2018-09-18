Независимая работа двух советников - страница 8

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Georgiy Merts:

Откуда ж я знаю, что ДОЛЖНО быть в твоем эксперте ?

Если должен открываться только ОДИН ордер - то это, конечно, ошибка, причем, ошибка программиста. Глюка терминала не увидел. У меня никогда не открывается несколько ордеров, если я открываю только один.

Ты все-таки бы позвал исполнителя - что он по этому поводу скажет ? Мне очень интересно его послушать насчет "глюков в тестере". Когда про глюки говорит авторитетный форумчанин (скажем, fxsaber) - то он всегда предъявляет конкретные доказательства ошибки. Я никогда не находил глюков в тестере, максимум - в Стандартной Библиотеке.

Вот, хотелось бы увидеть доказательства этих "глюков" - не от тебя, Zvezdochet, а от разработчика. Похоже, что он был весьма малоопытен.

Вот  заказ  скинь на фриланс - я ему  сообщу , что ты именно ему только доверяешь написание . Дальше  вопросы не ко мне .
 
Zvezdochet:
Да  мозги уже глючат  У МЕНЯ . Для расширения своего  кругозора я задаю  интересующие вопросы . Человек из общества защиты разработчиков  принялся защищать ни в чём не повинного  программиста , для которого я зажал каких то пару сотен  долларов . Будем считать , что это я в тестере не разобрался . Лучше продолжить тему про двойные сессии - она намного интереснее !

Как тут правильно сказали - двойная сессия - мало кому интересна. А вот открытие двух ордеров в результате глюка ТЕСТЕРА - это куда более критичный момент, который интересен, думаю, очень многим.

 
Zvezdochet:
Вот  заказ  скинь на фриланс - я ему  сообщу , что ты именно ему только доверяешь написание . Дальше  вопросы не ко мне .

Если должен открываться только ОДИН ордер ( Неуж то озарение нашло  !! ) - то это, конечно, ошибка, причем, ошибка программиста. ( Жора !! Што ты такое говоришь ???   во всём виноват тестер стратегий , вороги ,  блогеры , спамеры , сканеры , принтеры , спринтеры и эти как их - спинеры ! Во ! Они самые !  )

 
Zvezdochet:
Вот  заказ  скинь на фриланс - я ему  сообщу , что ты именно ему только доверяешь написание . Дальше  вопросы не ко мне .

Да я сам неплохо пишу эксперты, не раз выкладывал свой код,  и мне вот как раз интересен момент двух ордеров. Сейчас я более чем уверен, что это - ошибка в самом эксперте. Исполнитель просто был недостаточно квалифицирован.

И мне очень странно, что ты так усердно его "покрываешь", ведь из-за него ты и деньги потерял, и эксперта не получил. Хочется с ним поговорить в открытом форуме - утверждение, что это "баг тестера" - это серьезно, и требует внимательного рассмотрения и передачи информации в МетаКвоты.

В принципе-то я пока все еще склоняюсь к мнению, что ты попался на удочку "впаривателя Граалей", который просто развел тебя на лишние деньги. Но, странности твоего поведения также вызывают вопросы. 

 
Georgiy Merts:

Как тут правильно сказали - двойная сессия - мало кому интересна. А вот открытие двух ордеров в результате глюка ТЕСТЕРА - это куда более критичный момент, который интересен, думаю, очень многим.

Жора  ! До меня дошло ! Надо перезагрузить ТЕСТЕР  стратегий !  ........ПУСК ---ВСЕ  ПРОГРАММЫ ----СТАНДАРТНЫЕ ---ТЕСТЕР СТРАТЕГИЙ ----ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ
 
Georgiy Merts:

Да я сам неплохо пишу эксперты, не раз выкладывал свой код,  и мне вот как раз интересен момент двух ордеров. Сейчас я более чем уверен, что это - ошибка в самом эксперте. Исполнитель просто был недостаточно квалифицирован.

И мне очень странно, что ты так усердно его "покрываешь", ведь из-за него ты и деньги потерял, и эксперта не получил. Хочется с ним поговорить в открытом форуме - утверждение, что это "баг тестера" - это серьезно, и требует внимательного рассмотрения и передачи информации в МетаКвоты.

В принципе-то я пока все еще склоняюсь к мнению, что ты попался на удочку "впаривателя Граалей", который просто развел тебя на лишние деньги. Но, странности твоего поведения также вызывают вопросы. 

Я даже в сервисдеск обращался с предложением , если арбитраж в мою сторону , то комиссию берут с разработчика . Но мне ответили ВОЗМОЖНО мы рассмотрим  ваше предложение , а пока ---  ....пока . То что попался на  впаривателя граалей знаю . Мне советуют  не ведись на полтинник а ведись на пятихатку зелени - оттттам крутизна спеццуха ! Я пока насобирал 499 $ ещё немного и спецы обратят на меня свой великодушный взор !
 
Zvezdochet:
Я даже в сервисдеск обращался с предложением , если арбитраж в мою сторону , то комиссию берут с разработчика . Но мне ответили ВОЗМОЖНО мы рассмотрим  ваше предложение , а пока ---  ....пока . То что попался на  впаривателя граалей знаю . Мне советуют  не ведись на полтинник а ведись на пятихатку зелени - оттттам крутизна спеццуха ! Я пока насобирал 499 $ ещё немного и спецы обратят на меня свой великодушный взор !

Да это все ясно. Но - правила есть правила, и с тебя взяли комиссию в полном соответствии с ними.

А вот твое упорное "покрывание" исполнителя, который говорит про "глюки в тестере" - мне крайне удивительно, и вызывает подозрения. Ну, да смотри сам...

 
Georgiy Merts:

Да это все ясно. Но - правила есть правила, и с тебя взяли комиссию в полном соответствии с ними.

А вот твое упорное "покрывание" исполнителя, который говорит про "глюки в тестере" - мне крайне удивительно, и вызывает подозрения. Ну, да смотри сам...

А что будет если я скажу кто это ??  Мне возместят моральный ущерб ? С меня перестанут брать комиссию ?

 
Это матрица ! Вот ! Она повсюду ! Разработчик не при чём ! Он честно впаривал грааль ! А матрица всё перемутила ! Нужен спаситель ! Жора ! То есть - НЕО !
 
Zvezdochet:
Ну если выключить и часик потерпеть  то можно снова в этот же  ПОРТ  ( разъём ) . Но вопрос не об этом , а о том  , ЧТО я понимаю под словом ПОРТ ( разъём )

Список портов TCP и UDP

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