ePayments - все? - страница 36
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Входит, но толку нуль
Люди, подтвердите, что этого не было раньше, сейчас при входе всегда запрашивает подтверждение - что не робот
Пишут в в группах телеграма
Да, раньше не было этого экрана. Теперь есть.
Да, раньше не было этого экрана. Теперь есть.
В мобильном приложении без изменений
В мобильном приложении без изменений
Да, это на сайте
Новая процедура авторизации. Еееен за месяц.
Если все восстановится, будет очень хорошо. Карта очень хорошая. Можно будет (наверное) хранить вечнозеленые не меняя на нац. валюту. Так надежнее
Новая процедура авторизации. Еееен за месяц.
Ещё (предположение) начали ddos-ть сайт, но это догадки пока
Даже и не знаю как реагировать на столь "серьёзный шаг вперед"
Писали ещё, что добавили функционал Screen Scraping Plus
Писали ещё, что добавили функционал Screen Scraping Plus
Не зря про это писали
https://blog.epayments.com/strong-customer-authentication/