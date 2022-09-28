ePayments - все? - страница 36

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Входит, но толку нуль


 
Aliaksandr Kryvanos:

Люди, подтвердите, что этого не было раньше, сейчас при входе всегда запрашивает подтверждение - что не робот

Пишут в в группах телеграма

Да, раньше не было этого экрана. Теперь есть. 

 
Vladimir Karputov:

Да, раньше не было этого экрана. Теперь есть. 

В мобильном приложении без изменений

[Удален]  
Evgeniy Zhdan:

В мобильном приложении без изменений

Да, это на сайте

 
Новая процедура авторизации. Еееен за месяц. 
Движемся дальше, 
 
Vladislav Andruschenko:
Новая процедура авторизации. Еееен за месяц. 
Движемся дальше, 

Если все восстановится, будет очень хорошо. Карта очень хорошая. Можно будет (наверное) хранить вечнозеленые не меняя на нац. валюту. Так надежнее

[Удален]  
Vladislav Andruschenko:
Новая процедура авторизации. Еееен за месяц. 
Движемся дальше, 

Ещё (предположение) начали ddos-ть сайт, но это догадки пока

[Удален]  
Даже и не знаю как реагировать на столь "серьёзный шаг вперед"
[Удален]  
Volha Loyeva:
Даже и не знаю как реагировать на столь "серьёзный шаг вперед"

Писали ещё, что добавили функционал Screen Scraping Plus

[Удален]  
Aliaksandr Kryvanos:

Писали ещё, что добавили функционал Screen Scraping Plus

Не зря про это писали


https://blog.epayments.com/strong-customer-authentication/

Strong Customer Authentication
Strong Customer Authentication
  • 2020.03.13
  • blog.epayments.com
ePayments is making some changes to how you access and use your account as the result of new regulatory requirements. The new rules, called Strong Customer Authentication (SCA), are intended to enhance the security of payments and limit fraud. We're making the changes over time and you'll see them soon. What will be changed? As per the new...
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