ePayments - все? - страница 42
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What is there?
Всем привет,
Кто-нибудь был в их офисе по адресу: 5th Floor, 24 Savile Row, London W1S 2ES, United Kingdom ?
Что там?
Может кому известны похожие случаи? Возможно ли вообще возвращение после такого?
после такого, нет
What is there?
Всем привет,
Кто-нибудь был в их офисе по адресу: 5th Floor, 24 Savile Row, London W1S 2ES, United Kingdom ?
Что там?
там...
Payoneer всё?
Wirecard, которая выпускала карточки Payoneer, обанкротилась
На сайте Deutsche Welle 25 июня написали, что немецкая компания Wirecard подаст в суд заявление о банкротстве, так как на её счетах не хватает 1,9 млрд евро. Глава компании Маркус Браун был задержан по подозрению в финансовых махинациях.
В блоге Payoneer 23 июня появился пост о том, что «не переживайте, ваши деньги в целости и сохранности». Пост обновился ещё и 25 июня. Там они пишут, что ваши деньги хранятся на safeguarded accounts — охраняемых аккаунтах и вам не о чем беспокоится.
В блоге пишут, что карточки Payoneer выпускаются компанией Wirecard Card Solutions Limited, которая является дочерней компанией Wirecard group и не смотря на то, что у них один бренд, они полностью независимое юридическое лицо со своим собственным советом, своими собственными нормативными требованиями и требованиями к капиталу и подлежат регулирующему надзору и стандартам бухгалтерского учета в Великобритании.
Здравствуйте!
Наши специалисты продолжают работать над тем, чтобы обеспечить все необходимые изменения и восстановить доступ к вашим средствам как можно скорее. Данные ограничения на операции носят временный характер. К сожалению, у нас нет новой информации о конкретной дате восстановления сервиса на данный момент.
Мы будем оповещать с помощью уведомлений на нашем сайте и по email, как только она появится.
Прошло 6 месяцев, а ответы все те же. Ничего не меняется
Вроде собираются вернуться:
Вроде собираются вернуться:
TheXpert:
новое пользовательское соглашение, дополнительная верификация, скорее всего почти для всех - даже когда все сделают и починят куча времени уйдет на проверку верификации, т.к. очередь будет аццкая.
ставлю на ~полгодика
близко ) писал 12 февраля, плюс на пару месяцев затянется восстановление