ePayments - все? - страница 42

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Hi all,
Has anyone been in their office at: 5th Floor, 24 Savile Row, London W1S 2ES, United Kingdom?

What is there?


Всем привет,

Кто-нибудь был в их офисе по адресу: 5th Floor, 24 Savile Row, London W1S 2ES, United Kingdom ?

Что там?

 
есть новости?
 
Volha Loyeva:
Может кому известны похожие случаи? Возможно ли вообще возвращение после такого? 

после такого, нет

 
Evgeny Dobroskok:
Hi all,
Has anyone been in their office at: 5th Floor, 24 Savile Row, London W1S 2ES, United Kingdom?

What is there?


Всем привет,

Кто-нибудь был в их офисе по адресу: 5th Floor, 24 Savile Row, London W1S 2ES, United Kingdom ?

Что там?

там...

 
Подскажите, есть ли на данный момент ЭПС, выпускающие карты предоплаты для граждан Украины?
 

Payoneer всё?

Wirecard, которая выпускала карточки Payoneer, обанкротилась

На сайте Deutsche Welle 25 июня написали, что немецкая компания Wirecard подаст в суд заявление о банкротстве, так как на её счетах не хватает 1,9 млрд евро. Глава компании Маркус Браун был задержан по подозрению в финансовых махинациях.

В блоге Payoneer 23 июня появился пост о том, что «не переживайте, ваши деньги в целости и сохранности». Пост обновился ещё и 25 июня. Там они пишут, что ваши деньги хранятся на safeguarded accounts — охраняемых аккаунтах и вам не о чем беспокоится.

В блоге пишут, что карточки Payoneer выпускаются компанией Wirecard Card Solutions Limited, которая является дочерней компанией Wirecard group и не смотря на то, что у них один бренд, они полностью независимое юридическое лицо со своим собственным советом, своими собственными нормативными требованиями и требованиями к капиталу и подлежат регулирующему надзору и стандартам бухгалтерского учета в Великобритании.

[Удален]  

Здравствуйте!

Наши специалисты продолжают работать над тем, чтобы обеспечить все необходимые изменения и восстановить доступ к вашим средствам как можно скорее. Данные ограничения на операции носят временный характер. К сожалению, у нас нет новой информации о конкретной дате восстановления сервиса на данный момент.

Мы будем оповещать с помощью уведомлений на нашем сайте и по email, как только она появится.





Прошло 6 месяцев, а ответы все те же. Ничего не меняется

 
Any update????
 

Вроде собираются вернуться:


 
Andrey Khatimlianskii:

Вроде собираются вернуться:

TheXpert:

новое пользовательское соглашение, дополнительная верификация, скорее всего почти для всех - даже когда все сделают и починят куча времени уйдет на проверку верификации, т.к. очередь будет аццкая.

ставлю на ~полгодика

близко ) писал 12 февраля, плюс на пару месяцев затянется восстановление

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