ePayments - все? - страница 35

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Alexander Bereznyak:
это конец, никто не будет возится с мелочью...


ну у людей там и по 200к и выше кто-то держал/хранил/хз - Это конечно бредовая идея. Но значит были на то причины. 

[Удален]  
Alexander Bereznyak:
это конец, никто не будет возится с мелочью...

Да никакого конца, в ответе об этом даже не говорится. Там сказано они работают с фирмой, и в ePayments работают, но лишь факт один, что у них какая-то странная политика неразглашения. 

[Удален]  
Aliaksandr Kryvanos:

Да никакого конца, в ответе об этом даже не говорится. Там сказано они работают с фирмой, и в ePayments работают, но лишь факт один, что у них какая-то странная политика неразглашения. 

Верно. И что у них есть органы по контролю за выполнением и т. д. 
Остаётся ждать и надеяться
 
смахивает на отписку
 
Vladislav Andruschenko:


ну у людей там и по 200к и выше кто-то держал/хранил/хз - Это конечно бредовая идея. Но значит были на то причины. 

это мелочь, на кипре в свое время и не такие суммы отняли

[Удален]  
Alexander Bereznyak:

это мелочь, на кипре в свое время и не такие суммы отняли

так это на кипре, там тепло

 
Alexander Bereznyak:

это мелочь, на кипре в свое время и не такие суммы отняли

ну мы здесь не ворочаем миллионами евро.

И все соизмеримо. 

кому-то и 10 000 долл это катастрофа. А для кого то и 10 лямов это пустяки........

а кому-то и 100 баксов на месяц хватает.. 

 
На AdCash надо переходить.
[Удален]  
Andrei Novichkov:
На AdCash надо переходить.

это уже вопрос личный, главное вернуть грошы

[Удален]  

Люди, подтвердите, что этого не было раньше, сейчас при входе всегда запрашивает подтверждение - что не робот

Пишут в в группах телеграма

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