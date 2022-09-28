ePayments - все? - страница 35
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это конец, никто не будет возится с мелочью...
ну у людей там и по 200к и выше кто-то держал/хранил/хз - Это конечно бредовая идея. Но значит были на то причины.
это конец, никто не будет возится с мелочью...
Да никакого конца, в ответе об этом даже не говорится. Там сказано они работают с фирмой, и в ePayments работают, но лишь факт один, что у них какая-то странная политика неразглашения.
Да никакого конца, в ответе об этом даже не говорится. Там сказано они работают с фирмой, и в ePayments работают, но лишь факт один, что у них какая-то странная политика неразглашения.
ну у людей там и по 200к и выше кто-то держал/хранил/хз - Это конечно бредовая идея. Но значит были на то причины.
это мелочь, на кипре в свое время и не такие суммы отняли
это мелочь, на кипре в свое время и не такие суммы отняли
так это на кипре, там тепло
это мелочь, на кипре в свое время и не такие суммы отняли
ну мы здесь не ворочаем миллионами евро.
И все соизмеримо.
кому-то и 10 000 долл это катастрофа. А для кого то и 10 лямов это пустяки........
а кому-то и 100 баксов на месяц хватает..
На AdCash надо переходить.
это уже вопрос личный, главное вернуть грошы
Люди, подтвердите, что этого не было раньше, сейчас при входе всегда запрашивает подтверждение - что не робот
Пишут в в группах телеграма