ePayments - все? - страница 34
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Да не депрессируйте, работайте в том-же духе как и раньше, пару дней хватит для восстановления, а вы уже тему дуете 2 недели.
Вон криптобиржа соскамисась, так там реально народ потерял и ничего - все вроде живы и Я тоже. Неприятно конечно, но сделать всё-равно ничего уже нельзя
Так как дышать больше не чем, то дышим слухами. ....
Так зачем? Вы можете повлиять на что-то? Просто сидите спокойно ждете письма от компании.
В лучшем случае месяц-два, в худшем - полгода-год и далее. Вероятность, что все закончится хорошо, велика, хотя по итогу стопудофф найдется группа лиц, заблокированных и кричащих на каждом углу что компания скам.
Вон криптобиржа соскамисась, так там реально народ потерял и ничего - все вроде живы и Я тоже. Неприятно конечно, но сделать всё-равно ничего уже нельзя
Без *** жизнь плоха ) где вы только этот шлак откапывать умудряетесь ))
Так зачем? Вы можете повлиять на что-то? Просто сидите спокойно ждете письма от компании.
В лучшем случае месяц-два, в худшем - полгода-год и далее. Вероятность, что все закончится хорошо, велика, хотя по итогу стопудофф найдется группа лиц, заблокированных и кричащих на каждом углу что компания скам.
Без *** жизнь плоха ) где вы только этот шлак откапывать умудряетесь ))
Насколько помню, то вы также торговали на wex, а где она сейчас? У меня и там остался баланс, и на криптопии.
Насколько помню, то вы также торговали на wex, а где она сейчас? У меня и там остался баланс, и на криптопии.
Вывелся еще когда они были btc-e. Какое это имеет отношение к вашему скаму?
Прямое, скам не бывает ни хорошим, ни плохим, все биржи одинаковы до определённого времени.
А вообще, где деньги - там и риски, даже если это национальный банк страны, то всё-равно никто не застрахован от потерь.
Прямое, скам не бывает ни хорошим, ни плохим, все биржи одинаковы до определённого времени.
какого вы тут обсуждаете,меня сразу удалили, модератор, ты самой плохой человек на земле
надо освятить модераторов
люди спрашивают регулятора FCA о проблемах с ePayments - это их ответ на жалобу от 26 февраля
перевод ответа:
ООО "Эпаймент Системс
Во время звонка я завершил поиск в нашем Реестре финансовых услуг. Это публичный реестр фирм, уполномоченных нами, фирм, уполномоченных Европейской экономической зоны (ЕЭП), а также страницы с предупреждениями для неуполномоченных фирм. На основании предоставленной информации я нашел фирму, которая называется Epayments Systems Ltd.
В записи реестра фирм вы найдете контактную информацию об их основном месте деятельности. Адрес и регистрационный номер фирмы совпадают с данными, которые вы включили в свой электронный адрес. Мы настоятельно рекомендуем вам связаться с фирмой, используя данные из ее регистрационной записи. Таким образом, вы можете быть уверены в том, что обращаетесь в настоящую фирму. Для вашего удобства я указал их адрес электронной почты и номер телефона ниже.
Телефон: +44 2078732383 Электронная почта: mraepayments.com
Ознакомившись с закладкой "Разрешение" на запись в реестре фирм, я вижу, что у них есть разрешения, связанные с выдачей электронных денег и предоставлением платежных услуг.
Требования ООО "ЭПЕЙПЕРСИСТЕМЫ
В рамках наших текущих переговоров о надзоре с компанией Epayments Systems Ltd., мы обеспокоены их мерами по борьбе с финансовыми преступлениями. В результате этих опасений компания Epayments Systems Ltd согласилась со следующими требованиями:
Они не должны, без предварительного письменного согласия FCA:
- регистрировать новых клиентов; - вести бизнес (во избежание сомнений, это включает в себя осуществление входящих платежей) с клиентами, классифицируемыми Epayments Systems как корпоративные, физические лица и/или фрилансеры. На данный момент, FCA дает согласие Epayments Systems на ведение бизнеса только с согласованным списком клиентов; и
- Epayments Systems может допускать только платежи первой стороны между этим согласованным списком клиентов от своего имени и финансовым учреждением, находящимся под юрисдикцией клиента.
Вы можете просмотреть полный список требований через раздел "Разрешение" их записи в реестре FCA.
Мы работаем с фирмой над их планом по устранению выявленных недостатков. Epayments Systems должны обратиться в FCA, чтобы устранить требования, как только они смогут удовлетворить FCA, что проблемы, связанные с контролем над финансовыми преступлениями, были устранены. К сожалению, нет установленных сроков, которые мы могли бы предоставить, сколько времени это займет.
Что делать, если у меня есть деньги от компании Epayments Systems Ltd?
Как обсуждалось в телефонном разговоре, клиенты должны связаться с Epayments Systems Ltd напрямую, если их это касается, у них есть вопросы или если у них есть какие-либо обновления. Мне очень жаль, что с момента обращения к нам 26 февраля 2020 года вы не смогли получить никаких обновлений по данному вопросу. Я понимаю, что вы хотели бы подать жалобу по этому поводу.
Служба финансового омбудсмена и процесс рассмотрения жалоб
Согласно законодательству Великобритании, Служба финансового омбудсмена - в отличие от FCA - имеет право выносить решения по индивидуальным жалобам. Служба финансового омбудсмена в оперативном отношении независима от КСФ. Поскольку у Вас есть бизнес-аккаунт в Epayments Systems Ltd, Вы можете проверить, являетесь ли Вы правомочным заявителем, обратившись в Службу финансового омбудсмена. Если Вы являетесь правомочным заявителем, Вы можете продолжить процесс рассмотрения жалоб.
Что мы сделали с полученной информацией
FCA имеет надзорные группы, которые отвечают за мониторинг регулируемых фирм, чтобы убедиться, что они следуют правильным правилам и процедурам. Я записал предоставленную вами информацию о том, что случилось с Epayments Systems Ltd, в нашу внутреннюю систему, и команда, ответственная за их надзор, имеет к этому доступ.
Я не смогу сообщить вам, что мы делаем с этой информацией, или предоставить вам какую-либо обратную связь, так как это является частью нашей работы по надзору, так как большая часть нашей работы охвачена правовыми и политическими ограничениями; но я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы нашли время, чтобы связаться с нами по этому поводу.