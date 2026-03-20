Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 394
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Хм... Начало, надо сказать, интересное...
Я всегда считал, что мажоры - в основном трендовые. Но, запустил свой скальпер с начала января - получилось что-то странное. Полноценно протестировать все символы - пока не получается. Требуется дохрена памяти, и на моих 64G при тестировании начинаются чудеса. От странных зависаний, и кончая полным крашем.
Проблема, как я понимаю, в том, что я для теста я не использую режим "все символы", а запрашиваю одновременно все 28 символов, хотя каждый прогон-то использует только один символ, но сразу все прогоны - требуют сразу всех символов. В результате - начинается резкое отъедание памяти, и как только запрошенная память приближается к цифре 60GB (по данным ТаскМенеджера) - несмотря на включенный файл подкачки - МТ5 начинает работать нестабильно. Поэтому я пока что отложил полное тестирование "в моём" режиме. Позже попробую режим "все символы".
Но, тем не менее, пока запрошенная память меньше 60GB, тестер нормально справляется с полным тестированием на всех символах. А это позволяет грубо оценить несколько тысяч первых проходов.
И к своему удивлению, я обнаружил, что с января ТС "на пробой канала" не работает, и не только на кроссах, но и на мажорах.
Стал запускать тестирование на отдельных символах - и точно. Пока оттестировал Евродоллар, и сейчас тестирую Фунтодоллар. В обоих случаях работают "ТС на отбой от границы канала".
Стал глядеть на историю ТС Лиги. Удивился. Точно! Последнее время в Высшую Лигу на Евродолларе регулярно попадают системы FlatChn - то есть, и Лига подтверждает, Евродоллар сейчас надо торговать каналом.
Поставил лучший вариант на демо-счёт, работает. Вчера была одна прибыльная сделка.
Сегодня - на евродолларе сделок не было, но я поставил фунт, также была одна прибыльная сделка.
Посмотрим, как пойдёт дальше. Я весьма удивлён.
Хм... Начало, надо сказать, интересное...
Я всегда считал, что мажоры - в основном трендовые.
Стал запускать тестирование на отдельных символах - и точно. Пока оттестировал Евродоллар, и сейчас тестирую Фунтодоллар. В обоих случаях работают "ТС на отбой от границы канала".
Я весьма удивлён.
Оно (выделенное) наверное так и есть. Но ведь трендовость в основном определяют на старших ТФ так чтобы визуально можно было оценить на интервале в несколько лет или хотя бы месяцев. Поэтому берут ТФ от Н4 до MN1. А у тебя скальпер на скользящем окне в 60 сек и тут картина может вполне быть другой.
Приятно наблюдать как Лига переходит на новый (имхо более высокий/перспективный) качественный уровень.
Приятно наблюдать как Лига переходит на новый (имхо более высокий/перспективный) качественный уровень.
Так я всегда говорил, что Лига ТС - это индикатор. Его и надо использовать именно для того, чтобы видеть, какие принципы ТС сейчас работают на каких символах.
Хм... Начало, надо сказать, интересное...
Я всегда считал, что мажоры - в основном трендовые. Но, запустил свой скальпер с начала января - получилось что-то странное. Полноценно протестировать все символы - пока не получается. Требуется дохрена памяти, и на моих 64G при тестировании начинаются чудеса. От странных зависаний, и кончая полным крашем.
Проблема, как я понимаю, в том, что я для теста я не использую режим "все символы", а запрашиваю одновременно все 28 символов, хотя каждый прогон-то использует только один символ, но сразу все прогоны - требуют сразу всех символов. В результате - начинается резкое отъедание памяти, и как только запрошенная память приближается к цифре 60GB (по данным ТаскМенеджера) - несмотря на включенный файл подкачки - МТ5 начинает работать нестабильно. Поэтому я пока что отложил полное тестирование "в моём" режиме. Позже попробую режим "все символы".
Но, тем не менее, пока запрошенная память меньше 60GB, тестер нормально справляется с полным тестированием на всех символах. А это позволяет грубо оценить несколько тысяч первых проходов.
И к своему удивлению, я обнаружил, что с января ТС "на пробой канала" не работает, и не только на кроссах, но и на мажорах.
Стал запускать тестирование на отдельных символах - и точно. Пока оттестировал Евродоллар, и сейчас тестирую Фунтодоллар. В обоих случаях работают "ТС на отбой от границы канала".
Стал глядеть на историю ТС Лиги. Удивился. Точно! Последнее время в Высшую Лигу на Евродолларе регулярно попадают системы FlatChn - то есть, и Лига подтверждает, Евродоллар сейчас надо торговать каналом.
Поставил лучший вариант на демо-счёт, работает. Вчера была одна прибыльная сделка.
Сегодня - на евродолларе сделок не было, но я поставил фунт, также была одна прибыльная сделка.
Посмотрим, как пойдёт дальше. Я весьма удивлён.
Не вижу смысла запускать тяжелые вещи на всех инструментах. Как то логичнее делать отбор более легкими фильтрами или анализаторами ценового ряда и по очереди. Загруз около перегруза обычно дольше среднего исполнения.
Не вижу смысла запускать тяжелые вещи на всех инструментах. Как то логичнее делать отбор более легкими фильтрами или анализаторами ценового ряда и по очереди. Загруз около перегруза обычно дольше среднего исполнения.
А скальпер совершенно "нетяжёл". Основную память отъедают символы. Просто если перебирать сразу все символы - то можно отобрать те, что "склонны" к каналам, или те, что "склонны" к пробоям, для этого весьма хорош режим отображения результатов тестирования одномерным графиком. По оси абсцисс ставим символы, и запускаем канальную ТС. А дальше, прогнав по сотне проходов на каждом символе - уже можно грубо видеть, на каких символах каналы категорически не работают, а на каких - есть какие-то перспективы.
В принципе, режим "все символы" как раз для этого и предназначен. Позже я его попристальнее изучу.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Я не понимаю для чего вы это тестируете, но 45 ставок -- это ноль, что бы полноценно проверить надо хотя бы 1000
Я не понимаю для чего вы это тестируете, но 45 ставок -- это ноль, что бы полноценно проверить надо хотя бы 1000
Я не понимаю для чего вы это тестируете, но 45 ставок -- это ноль, что бы полноценно проверить надо хотя бы 1000
Я не вполне понял, что такое "45 ставок"???
Нет у меня никаких "ставок"...
Или "ставкой" называется робот?
Так у меня почти 1500 роботов, принадлежащих 32 различным классам.
Плюс ещё один "скальпер от балды", который я сейчас испытываю...
Или про что речь?
Хм... Прям забавно... Скальпер вроде работает, и резко не сливает. В данный момент на всех мажорах, известных Лиге.
Прикрепляю текущую работу скальпера на демо.
Прям хоть на центовик его ставь...