Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 394

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Хм... Начало, надо сказать, интересное... 

Я всегда считал, что мажоры - в основном трендовые. Но, запустил свой скальпер с начала января - получилось что-то странное. Полноценно протестировать все символы - пока не получается. Требуется дохрена памяти, и на моих 64G при тестировании начинаются чудеса. От странных зависаний, и кончая полным крашем. 

Проблема, как я понимаю, в том, что я для теста я не использую режим "все символы", а запрашиваю одновременно все 28 символов, хотя  каждый прогон-то использует только один символ, но сразу все прогоны - требуют сразу всех символов. В результате - начинается резкое отъедание памяти, и как только запрошенная память приближается к цифре 60GB (по данным ТаскМенеджера) - несмотря на включенный файл подкачки - МТ5 начинает работать нестабильно. Поэтому я пока что отложил полное тестирование "в моём" режиме. Позже попробую режим "все символы". 

Но, тем не менее, пока запрошенная память меньше 60GB, тестер нормально справляется с полным тестированием на всех символах. А это позволяет грубо оценить несколько тысяч первых проходов. 

И к своему удивлению, я обнаружил, что с января ТС "на пробой канала" не работает, и не только на кроссах, но и на мажорах. 

Стал запускать тестирование на отдельных символах - и точно. Пока оттестировал Евродоллар, и сейчас тестирую Фунтодоллар. В обоих случаях работают "ТС на отбой от границы канала". 

Стал глядеть на историю ТС Лиги. Удивился. Точно! Последнее время в Высшую Лигу на Евродолларе регулярно попадают системы FlatChn - то есть, и Лига подтверждает, Евродоллар сейчас надо торговать каналом. 

Поставил лучший вариант на демо-счёт, работает. Вчера была одна прибыльная сделка. 

Сегодня - на евродолларе сделок не было, но я поставил фунт, также была одна прибыльная сделка. 

Посмотрим, как пойдёт дальше. Я весьма удивлён. 

 
Georgiy Merts #:

Хм... Начало, надо сказать, интересное... 

Я всегда считал, что мажоры - в основном трендовые

Стал запускать тестирование на отдельных символах - и точно. Пока оттестировал Евродоллар, и сейчас тестирую Фунтодоллар. В обоих случаях работают "ТС на отбой от границы канала". 

Я весьма удивлён. 

Оно (выделенное) наверное так и есть. Но ведь трендовость в основном определяют на старших ТФ так чтобы визуально можно было оценить на интервале в несколько лет или хотя бы месяцев. Поэтому берут ТФ от Н4 до MN1. А у тебя скальпер на скользящем окне в 60 сек и тут картина может вполне быть другой.
Приятно наблюдать как Лига переходит на новый (имхо более высокий/перспективный) качественный уровень.

 
Alexander Sevastyanov #:

Приятно наблюдать как Лига переходит на новый (имхо более высокий/перспективный) качественный уровень.

Так я всегда говорил, что Лига ТС - это индикатор. Его и надо использовать именно для того, чтобы видеть, какие принципы ТС сейчас работают на каких символах.

 
Georgiy Merts #:

Хм... Начало, надо сказать, интересное... 

Я всегда считал, что мажоры - в основном трендовые. Но, запустил свой скальпер с начала января - получилось что-то странное. Полноценно протестировать все символы - пока не получается. Требуется дохрена памяти, и на моих 64G при тестировании начинаются чудеса. От странных зависаний, и кончая полным крашем. 

Проблема, как я понимаю, в том, что я для теста я не использую режим "все символы", а запрашиваю одновременно все 28 символов, хотя  каждый прогон-то использует только один символ, но сразу все прогоны - требуют сразу всех символов. В результате - начинается резкое отъедание памяти, и как только запрошенная память приближается к цифре 60GB (по данным ТаскМенеджера) - несмотря на включенный файл подкачки - МТ5 начинает работать нестабильно. Поэтому я пока что отложил полное тестирование "в моём" режиме. Позже попробую режим "все символы". 

Но, тем не менее, пока запрошенная память меньше 60GB, тестер нормально справляется с полным тестированием на всех символах. А это позволяет грубо оценить несколько тысяч первых проходов. 

И к своему удивлению, я обнаружил, что с января ТС "на пробой канала" не работает, и не только на кроссах, но и на мажорах. 

Стал запускать тестирование на отдельных символах - и точно. Пока оттестировал Евродоллар, и сейчас тестирую Фунтодоллар. В обоих случаях работают "ТС на отбой от границы канала". 

Стал глядеть на историю ТС Лиги. Удивился. Точно! Последнее время в Высшую Лигу на Евродолларе регулярно попадают системы FlatChn - то есть, и Лига подтверждает, Евродоллар сейчас надо торговать каналом. 

Поставил лучший вариант на демо-счёт, работает. Вчера была одна прибыльная сделка. 

Сегодня - на евродолларе сделок не было, но я поставил фунт, также была одна прибыльная сделка. 

Посмотрим, как пойдёт дальше. Я весьма удивлён. 

Не вижу смысла запускать тяжелые вещи на всех инструментах. Как то логичнее делать отбор более легкими фильтрами или анализаторами ценового ряда и по очереди. Загруз около перегруза обычно дольше среднего исполнения.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Не вижу смысла запускать тяжелые вещи на всех инструментах. Как то логичнее делать отбор более легкими фильтрами или анализаторами ценового ряда и по очереди. Загруз около перегруза обычно дольше среднего исполнения.

А скальпер совершенно "нетяжёл". Основную память отъедают символы. Просто если перебирать сразу все символы - то можно отобрать те, что "склонны" к каналам, или те, что "склонны" к пробоям, для этого весьма хорош режим отображения результатов тестирования одномерным графиком. По оси абсцисс ставим символы, и запускаем канальную ТС. А дальше, прогнав по сотне проходов на каждом символе - уже можно грубо видеть, на каких символах каналы категорически не работают, а на каких - есть какие-то перспективы. 

В принципе, режим "все символы" как раз для этого и предназначен. Позже я его попристальнее изучу.

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:


Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Georgiy Merts #:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:


Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Я не понимаю для чего вы это тестируете, но 45 ставок -- это ноль, что бы полноценно проверить надо хотя бы 1000

 
mig9998 #:

Я не понимаю для чего вы это тестируете, но 45 ставок -- это ноль, что бы полноценно проверить надо хотя бы 1000


У Жоржа не 45 но более 200 ставок - роботов пашет. Если я правильно понял ваши понятия ставки.... ;-) там под 300 ставок у Георга жАхает!!!!! ;-)
 
mig9998 #:

Я не понимаю для чего вы это тестируете, но 45 ставок -- это ноль, что бы полноценно проверить надо хотя бы 1000

Я не вполне понял, что такое "45 ставок"??? 

Нет у меня никаких "ставок"... 

Или "ставкой" называется робот? 

Так у меня почти 1500 роботов, принадлежащих 32 различным классам. 

Плюс ещё один "скальпер от балды", который я сейчас испытываю... 

Или про что речь? 

 

Хм... Прям забавно... Скальпер вроде работает, и резко не сливает. В данный момент на всех мажорах, известных Лиге. 

Прикрепляю текущую работу скальпера на демо. 

Прям хоть на центовик его ставь... 

Файлы:
MyScalper.zip  11 kb
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