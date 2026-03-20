Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 397
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Понятно. Ну и ладно... Там ничего интересного не было. Спорили о необходимости отрицательных попыток для эволюции.
может как у меня это часто бывает, когда код вставляешь, то вроде нажал добавить, а добавил только в сообщение, а не на форум.
и тут же проверяешь что написал, а ничего нет епп, все желание пропадает повторять...
Спор про эволюцию - в другой ветке - тут:
https://www.mql5.com/ru/forum/446262/page3
Ха... У меня было в этой ветке... Как раз видимо, тогда, когда обновление было... И потом - всё пропало...
Во чудеса... ну, сподоблюсь, может, напишу ответ...
Понятно. Ну и ладно... Там ничего интересного не было. Спорили о необходимости отрицательных попыток для эволюции.
Спорить с человеком, у которого болезнь Даннинга-Крюгера - бессмысленно
Спорить с человеком, у которого болезнь Даннинга-Крюгера - бессмысленно
Это у меня профдеформация... Я ж репетиторством много занимался... И уж таким ученичкам приходилось порой объяснять, что я удивлялся, как они вобще до старших классах в школе доучились...
Спорить с человеком, у которого болезнь Даннинга-Крюгера - бессмысленно
Виталий, Вам бы говорить в какую ветку лучше писать
лучше код, и помощь новичкам
зачем лазить к профи программированию
Это у меня профдеформация... Я ж репетиторством много занимался... И уж таким ученичкам приходилось порой объяснять, что я удивлялся, как они вобще до старших классах в школе доучились...
Ты крут))) Удивил познаниями биологии и селекции)))
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству:
Наиболее старые ТС Лиги с числом сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги:
Поставил мой канальник на основные мажоры на центовик.
Скальпером его назвать сложно, большинство сделок он держит дольше суток, посмотрим, как он себя покажет.
Сейчас продолжу оптимизацию канальника на кроссах, и надо написать скрипт, который бы по истории работы Лиги ТС давал бы отчёт, каких больше ТС на заданном символе - пробойно-канальных или отбойно-канальных. Чтобы сразу отказываться от тех ТС, которые плохо себя показывают на символах в Лиге.
Поставил мой канальник на основные мажоры на центовик.
Скальпером его назвать сложно, большинство сделок он держит дольше суток, посмотрим, как он себя покажет.
Сейчас продолжу оптимизацию канальника на кроссах, и надо написать скрипт, который бы по истории работы Лиги ТС давал бы отчёт, каких больше ТС на заданном символе - пробойно-канальных или отбойно-канальных. Чтобы сразу отказываться от тех ТС, которые плохо себя показывают на символах в Лиге.