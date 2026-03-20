Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 397

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Georgiy Merts #:

Понятно. Ну и ладно... Там ничего интересного не было. Спорили о необходимости отрицательных попыток для эволюции. 

может как у меня это часто бывает, когда код вставляешь, то вроде нажал добавить, а добавил только в сообщение, а не на форум.

и тут же проверяешь что написал, а ничего нет епп, все желание пропадает повторять...

 
Sergey Golubev #:
Спор про эволюцию - в другой ветке - тут:
https://www.mql5.com/ru/forum/446262/page3

Ха... У меня было в этой ветке... Как раз видимо, тогда, когда обновление было... И потом - всё пропало... 

Во чудеса... ну, сподоблюсь, может, напишу ответ... 

 
Georgiy Merts #:

Понятно. Ну и ладно... Там ничего интересного не было. Спорили о необходимости отрицательных попыток для эволюции. 

Спорить с человеком, у которого болезнь Даннинга-Крюгера - бессмысленно

 
Vitaly Muzichenko #:

Спорить с человеком, у которого болезнь Даннинга-Крюгера - бессмысленно

Это у меня профдеформация... Я ж репетиторством много занимался... И уж таким ученичкам приходилось порой объяснять, что я удивлялся, как они вобще до старших классах в школе доучились... 

 
Vitaly Muzichenko #:

Спорить с человеком, у которого болезнь Даннинга-Крюгера - бессмысленно

Виталий, Вам бы говорить в какую ветку лучше писать

лучше код, и помощь новичкам

зачем лазить к профи программированию

 
Georgiy Merts #:

Это у меня профдеформация... Я ж репетиторством много занимался... И уж таким ученичкам приходилось порой объяснять, что я удивлялся, как они вобще до старших классах в школе доучились... 

Ты крут))) Удивил познаниями биологии и селекции)))

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству:

Наиболее старые ТС Лиги с числом сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги:

 

Поставил мой канальник на основные мажоры на центовик. 

Скальпером его назвать сложно, большинство сделок он держит дольше суток, посмотрим, как он себя покажет. 

Сейчас продолжу оптимизацию канальника на кроссах, и надо написать скрипт, который бы по истории работы Лиги ТС давал бы отчёт, каких больше ТС на заданном символе - пробойно-канальных или отбойно-канальных. Чтобы сразу отказываться от тех ТС, которые плохо себя показывают на символах в Лиге. 

 
Georgiy Merts #:

Поставил мой канальник на основные мажоры на центовик. 

Скальпером его назвать сложно, большинство сделок он держит дольше суток, посмотрим, как он себя покажет. 

Сейчас продолжу оптимизацию канальника на кроссах, и надо написать скрипт, который бы по истории работы Лиги ТС давал бы отчёт, каких больше ТС на заданном символе - пробойно-канальных или отбойно-канальных. Чтобы сразу отказываться от тех ТС, которые плохо себя показывают на символах в Лиге. 


Отдать должное - Георгий - у тебя регулярность на высоте! Уважаю. Как понедельник - так  новые отчеты в картинках.... ты не бухаешь? Чтоли вообще? Таже на праздниках не на фестивале?  ;-)


Красиво идут и похоже зеландец  йена 313721 и  149150 золото бакс.
Там как сам стартану на центе мт4 предоставишь исполнимый модуль с этими и другими - какие  выберу тс ЛИГИ? Я БЫ У себя их запустил на счете на торги.... потом отчеты бы тоже  сообщал. Если надо... могу и не здесь...
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