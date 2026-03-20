Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 398
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К сожалению, мои попойки в далёком прошлом. Сейчас здоровье не позволяет. Буквально 20г "сорокоградусной" - меня почти "сбивает с ног", и этому можно было бы порадоваться, если бы была обычная алкогольная эйфория... так нет же... Абсолютно никаких положительных эмоций, только мутит и дурно. Ощущения сложно описать, "опьянение" ближе всего, но без эйфории.
А регулярные отчёты - так ведь у меня вся Лига на скриптах - запустил скрипты, и очередные Excel-файлы для отчётов сформированы, из них картинки - пойдут в эту тему. Одновременно и пакетный файл для оптимизации очередных нескольки десятков ТС, показавших "контрольный выстрел" сформирован. Запустил - и занимайся своим делом.
Вот, сейчас ещё и канальник поставил на центовик, все мажоры есть, сейчас оптимизирую первый кросс (EURGBP). Надо бы скрипт отчёта по истории Лиги ТС делать, слишком муторно вручную перелопачивать историческую БД, чтобы глядеть, какие ТС чаще попадали в Высший дивизион, а какие - нет.
По идее, можно, хотя я уже давно не поддерживаю модуль для отдельных ТС. Впрочем, там, вроде как, не должно быть проблем.
По идее, можно, хотя я уже давно не поддерживаю модуль для отдельных ТС. Впрочем, там, вроде как, не должно быть проблем.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
В общем, поставил я своего канальника на центовый счёт. Резко он не сливает, вот и поглядим, что покажет на центах.
Начальный баланс - 800 центов. Риск на сделку делаю 0,5 процентов (не всегда выдерживается, иногда минимальный лот делает риск в 1.5%). Сейчас канальник поставлен на 16 пар (вероятно, ещё добавлю, по мере тестирования и сравнения с Лигой ТС).
Больше всего меня огорчает отношение TP/SL, почти везде 1:5, на паре символов 1:4. Увы, тестирование показывает, что это оптимальное TP/SL ratio.
Посмотрим, как дела пойдут.
Забавно...
Нарисовался тот трейдер, с которым мы когда-то делали эксперта по очень сложной ТС.
Предлагает очередного весьма сложного эксперта, кричит, что, мол, "это реально прибыльно, паттерны бывают редко, пару раз в месяц, но длинные хорошие тренды определяются с вероятностью близкой к 100%".
Так мне не хочется ввязываться в эту тягомотину... Паттерн строится на основе зигзага, уменьшающего свою амплитуду с дальнейшим "выстрелом". Идея-то вроде даже неплохая, но туманность его описаний этого паттерна меня уже настораживает. А довольно большое число условий - и вовсе подсказывает, что возиться не имеет смысла...
Но... видимо, всё-таки попробую...
Забавно...
Нарисовался тот трейдер, с которым мы когда-то делали эксперта по очень сложной ТС.
Предлагает очередного весьма сложного эксперта, кричит, что, мол, "это реально прибыльно, паттерны бывают редко, пару раз в месяц, но длинные хорошие тренды определяются с вероятностью близкой к 100%".
Так мне не хочется ввязываться в эту тягомотину... Паттерн строится на основе зигзага, уменьшающего свою амплитуду с дальнейшим "выстрелом". Идея-то вроде даже неплохая, но туманность его описаний этого паттерна меня уже настораживает. А довольно большое число условий - и вовсе подсказывает, что возиться не имеет смысла...
Но... видимо, всё-таки попробую...
Давай) если помощь понадобится зови))) доброе слово всегда...
Пока - надо точно понять всю его терминологию. Он исходит из волновой теории, а само понятие "волны" я пока ещё четко не уяснил. Интуитивно-то я понимаю, что это такое, но индикаторам и экспертам "интуитивно" не подходит. Им подавай всё предельно чётко. Вот, завтра, вероятно, свяжемся, поговорим по этому поводу.Канальник - показывает вполне нормальное поведение. В принципе, при установленном TP-SL ratio 1:5 это и неудивительно - надо чтобы на каждой паре было хотя бы шесть тейков подряд, чтобы можно было выдержать один лосс...
Пока - надо точно понять всю его терминологию. Он исходит из волновой теории, а само понятие "волны" я пока ещё четко не уяснил. Интуитивно-то я понимаю, что это такое, но индикаторам и экспертам "интуитивно" не подходит. Им подавай всё предельно чётко. Вот, завтра, вероятно, свяжемся, поговорим по этому поводу.Канальник - показывает вполне нормальное поведение. В принципе, при установленном TP-SL ratio 1:5 это и неудивительно - надо чтобы на каждой паре было хотя бы шесть тейков подряд, чтобы можно было выдержать один лосс...
Волны зигзага или волны из разложения типа фурье? Это точно разные вещи)
Волны зигзага или волны из разложения типа фурье? Это точно разные вещи)
Ну вот, завтра свяжемся - выясню.