Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 399

Новый комментарий
 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Georgiy Merts #:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:


Жорж! Жги - кривулины свои!!!
Не загадывая - баблеца рубану - ПАММ  обезличеный и без пояснений тс организую на выборке  твоей лиге.. ;-)

Распишу юзерам - что то типа ии и машинного обучения.... ;-)
 
Roman Shiredchenko #:

Не загадывая - баблеца рубану - ПАММ  обезличеный и без пояснений тс организую на выборке  твоей лиге.. ;-)

Опять же будешь недоволен... Без методики замены ТС Лига практически бесполезна. 

 
Georgiy Merts #:
Опять же будешь недоволен.. ....

Не буду - доволен всегда.

 
Эти ТС в свободном доступе? где можно ознакомится?
 
Dembandes #:
Эти ТС в свободном доступе? где можно ознакомится?

И да простит меня Георгий! :-)

здесь: https://www.mql5.com/ru/code/mt5/experts

также в названии систем - см. табличку выше - интуитивно понятен торговый подход:

к примеру,

Трендовые по каналу, по ЕМА и SAR....

cо сл   тр  и тралами

MQL5 Code Base: Советники
MQL5 Code Base: Советники
  • www.mql5.com
Советники для MetaTrader 5 с исходными кодами
 
Dembandes #:
Эти ТС в свободном доступе? где можно ознакомится?

Как верно заметил Роман - в Кодобазе есть все ТС, использующиеся в Лиге. Фишка именно в том, что суть ТС Лиги предельно проста.  

  • Вход производится четырьмая способами. Либо по пересечению ЕМА с текущей ценой, либо по касанию прайс-ченела (Chn), либо с помощью отложек на пиках обычного ЗигЗага (Zpn). Последнее время ещё добавил несколько систем TrueRangeBreak(Trb), по пробою исторической волатильности. 
  • Вход может быть либо по тренду, либо против тренда (флетовый). Для ЕМА систем - тренд определяется наклоном ЕМА, для Прайс-Ченела - пробоем или отбоем границы, для ЗигЗага - типом отложки (стоповая или лимитная). Для пробоя волатильности - направлением пробоя. 
  • Наконец, есть четыре метода сопровождения сделки, от самого "трендового" к самому "флетовому" - трейлинг СЛ (DTS), перевороты (SAR), фиксированные ТП-СЛ (SP), трейлинг ТП (RTS). 

Всё. Комбинация этих трёх принципов и даёт  ТС, суть которой можно видеть из названия. Например, система ZpnFlatSAR означает, что вход делается лимитными отложками на пиках обычного зигзага, причём, ТС переворотная. Кому нужно - находите в Кодобазе такого эксперта, и вперёд, оптимизируете, ставите. 

Выкладывать исполнимый модуль я не могу, модераторы, радея за форумчан, подозревают меня в злонамеренных действиях, и запрещают мне его выкладывать, пригрозили баном. А оно мне не нужно. Так что - Кодобаза, и вперед, глядим на принципы систем, которые в Топе, и находим такие эксперты. 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с числом сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с числом сделок не менее 50:

 
"Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:....."

Приветствую, Георгий. Демо-счет ? Все это хорошо, конечно, но если бы не одно но,. При торговле на РЕАЛЬНОМ счете та же ТС, что отработала в плюс на Демо, покажет совсем другие результаты. Даже если брокера не менять. И очень будет хорошо, если ТС получит результаты более эффективной торговли. Но я убеждался не раз что это, к сожалению, не так. Потому говорить о прибылях/убытках можно только условно. Для более точной оценки тестирования нужно брать одинаковые периоды времени (допустим 1-квартал 2023 года) и прогонять его на учебном счете и на реале. Я уверен, что результаты будут разными. И уже на базе этой разности данных можно примерно оценить прибыльность торговли. Это связано, как я полагаю, с менее точными котировками, которые поставляются на Демо-счет с целью уменьшения объёма и потока данных. Может тем самым снижают нагрузку на серверы. 

1...392393394395396397398399400401402403404405406
Новый комментарий