Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 399
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Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Опять же будешь недоволен... Без методики замены ТС Лига практически бесполезна.
Опять же будешь недоволен.. ....
Не буду - доволен всегда.
Эти ТС в свободном доступе? где можно ознакомится?
И да простит меня Георгий! :-)
здесь: https://www.mql5.com/ru/code/mt5/experts
также в названии систем - см. табличку выше - интуитивно понятен торговый подход:к примеру,
Трендовые по каналу, по ЕМА и SAR....
cо сл тр и тралами
Эти ТС в свободном доступе? где можно ознакомится?
Как верно заметил Роман - в Кодобазе есть все ТС, использующиеся в Лиге. Фишка именно в том, что суть ТС Лиги предельно проста.
Всё. Комбинация этих трёх принципов и даёт ТС, суть которой можно видеть из названия. Например, система ZpnFlatSAR означает, что вход делается лимитными отложками на пиках обычного зигзага, причём, ТС переворотная. Кому нужно - находите в Кодобазе такого эксперта, и вперёд, оптимизируете, ставите.
Выкладывать исполнимый модуль я не могу, модераторы, радея за форумчан, подозревают меня в злонамеренных действиях, и запрещают мне его выкладывать, пригрозили баном. А оно мне не нужно. Так что - Кодобаза, и вперед, глядим на принципы систем, которые в Топе, и находим такие эксперты.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с числом сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с числом сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:....."
Приветствую, Георгий. Демо-счет ? Все это хорошо, конечно, но если бы не одно но,. При торговле на РЕАЛЬНОМ счете та же ТС, что отработала в плюс на Демо, покажет совсем другие результаты. Даже если брокера не менять. И очень будет хорошо, если ТС получит результаты более эффективной торговли. Но я убеждался не раз что это, к сожалению, не так. Потому говорить о прибылях/убытках можно только условно. Для более точной оценки тестирования нужно брать одинаковые периоды времени (допустим 1-квартал 2023 года) и прогонять его на учебном счете и на реале. Я уверен, что результаты будут разными. И уже на базе этой разности данных можно примерно оценить прибыльность торговли. Это связано, как я полагаю, с менее точными котировками, которые поставляются на Демо-счет с целью уменьшения объёма и потока данных. Может тем самым снижают нагрузку на серверы.