Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 389
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Да, Ренат. Идея интересная !
а главное новая :-)
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не меньше 50:
Чарт лучших ТС с количеством сделок не меньше 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не меньше 50:
Чарт лучших ТС с количеством сделок не меньше 50:
Если экстраполировать графики, то наклон линии вверх практически у всех вполне нормальный. Можно еще прописать увеличение размера лота в прямой зависимости от баланса (в случае его повышения) и наоборот. Тогда картинка будет ещё лучше.
Если экстраполировать графики, то наклон линии вверх практически у всех вполне нормальный. Можно еще прописать увеличение размера лота в прямой зависимости от баланса (в случае его повышения) и наоборот. Тогда картинка будет ещё лучше.
они меняются постоянно - алло!!! :-)
Особенно - радует уклончик нижних кривулин т.н. Наиболее старые ТС Лиги
так и охота сообщить - может инверсно входа - выхода им забабахать??? :-)
Если экстраполировать графики, то наклон линии вверх практически у всех вполне нормальный. Можно еще прописать увеличение размера лота в прямой зависимости от баланса (в случае его повышения) и наоборот. Тогда картинка будет ещё лучше.
Вот-вот, с "экстраполировать" - проблема.
Не получается "экстраполировать". Максимум, что я вижу - это то, что некоторые ТС никогда не появляются в Высшем дивизионе, даже сразу после оптимизации. А некоторые - частые гости там. Соответственно, использовать разумно только такие ТС.
Еще одно наблюдение - на определённых символах никогда не бывает определённых типов ТС. Такие сочетания также нельзя использовать.
Однако, предугадывать поведение ТС с высокой вероятностью, увы, не выходит.
они меняются постоянно - алло!!! :-)
Особенно - радует уклончик нижних кривулин т.н. Наиболее старые ТС Лиги
так и охота сообщить - может инверсно входа - выхода им забабахать??? :-)
Они потому и "самые старые", что дольше всего держались.
И, хочу заметить, что в прошлые годы самых старых было значительно больше. То есть, последние несколько месяцев рынок очень серьёзно изменился, и старые принципы перестали работать, а новые - ещё не набрали нужной статистики.
Вот-вот, с "экстраполировать" - проблема.
Не получается "экстраполировать". Максимум, что я вижу - это то, что некоторые ТС никогда не появляются в Высшем дивизионе, даже сразу после оптимизации. А некоторые - частые гости там. Соответственно, использовать разумно только такие ТС.
Еще одно наблюдение - на определённых символах никогда не бывает определённых типов ТС. Такие сочетания также нельзя использовать.
Однако, предугадывать поведение ТС с высокой вероятностью, увы, не выходит.
Вероятно, что в более-менее стабильных ТС (гости Высшего дивизиона )), требуется дописать новые алгоритмы, которые бы улучшили их работу в прошлом (на исторических данных) и хорошо показали себя сегодня. Нет предела совершенству. Всегда есть моменты, которые можно сгладить/отфильтровать. Подрихтовать - кая я говорю в этом случае )) Очень важные параметры - значение абсолютной просадки, отношение ср.прибыльной сделки/ср.убыточной сделки. Интересно, а какая получается средняя прибыльность за квартал/пол года/год ?
Вероятно, что в более-менее стабильных ТС (гости Высшего дивизиона )), требуется дописать новые алгоритмы, которые бы улучшили их работу в прошлом (на исторических данных) и хорошо показали себя сегодня. Нет предела совершенству. Всегда есть моменты, которые можно сгладить/отфильтровать. Подрихтовать - кая я говорю в этом случае )) Очень важные параметры - значение абсолютной просадки, отношение ср.прибыльной сделки/ср.убыточной сделки. Интересно, а какая получается средняя прибыльность за квартал/пол года/год ?
Усложнение алгоритма, на мой взгляд, это неверный путь.
Когда-то я начал именно с того, что закодировал весьма сложную ТС, которую использовал один реальный трейдер, и которая давала стабильную прибыль более чем на 10 годах истории. Почти полгода эта ТС кодировалась. Но, когда она была запущена - сперва начала вроде успешно зарабатывать, однако через месяц "застряла", а еще через два месяца начала сливать. Я её снял с торговли, а тот трейдер - всё ждал, пока она начнёт зарабатывать, и в результате слил не только заработанное, но даже ещё кое-что "сверху".
А потом отметил, что сам он постоянно нарушает собственную же ТС, и постоянно вносит коррективы.
Но, главный вывод: сложная система работает ровно столько же, сколько самая простая. И какой смысл долго думать над сложной системой? Куда разумнее иметь кучу простых систем, и думать не над тем, как создать систему ещё сложнее, а над тем, какие из них надо выбрать.
Вот так и появилась идея Лиги ТС.
Усложнение алгоритма, на мой взгляд, это неверный путь.
Когда-то я начал именно с того, что закодировал весьма сложную ТС, которую использовал один реальный трейдер, и которая давала стабильную прибыль более чем на 10 годах истории. Почти полгода эта ТС кодировалась. Но, когда она была запущена - сперва начала вроде успешно зарабатывать, однако через месяц "застряла", а еще через два месяца начала сливать. Я её снял с торговли, а тот трейдер - всё ждал, пока она начнёт зарабатывать, и в результате слил не только заработанное, но даже ещё кое-что "сверху".
А потом отметил, что сам он постоянно нарушает собственную же ТС, и постоянно вносит коррективы.
Но, главный вывод: сложная система работает ровно столько же, сколько самая простая. И какой смысл долго думать над сложной системой? Куда разумнее иметь кучу простых систем, и думать не над тем, как создать систему ещё сложнее, а над тем, какие из них надо выбрать.
Вот так и появилась идея Лиги ТС.
а главное новая :-)