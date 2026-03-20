Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 400
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Лучшие 20 по балансу:....."
Приветствую, Георгий. Демо-счет ? Все это хорошо, конечно, но если бы не одно но,. При торговле на РЕАЛЬНОМ счете та же ТС, что отработала в плюс на Демо, покажет совсем другие результаты.
Нет.
Это участь ТС-микроскальперов, берущих единицы пунктов за сделку. Среди моих ТС таких нет.
Когда-то у меня был реальный счёт, на котором я запускал системы из Лиги. Разница в работе на демо и на реале была в единицах пунктов. А в целом - результат торговли что на реале, что на демо был очень близким. Безусловно, когда средний результат сделки составляет 0,3 пункта, даже один пункт разницы сделает из прибыльной ТС убыточную.
В моей Лиге средний результат всегда измеряется десятками пунктов, проблема лишь в том, что период, когда средний результат измерялся +50 пунктов, ВНЕЗАПНО сменяется периодом, когда средний результат становится -50 пунктов. И основная задача - своевременная смена экспертов, которые работают в прибыльном режиме.
А 1-2 пункта разницы между демо и реалом - для ТС Лиги роли совершенно не играют.
Нет.
Это участь ТС-микроскальперов, берущих единицы пунктов за сделку. Среди моих ТС таких нет.
Когда-то у меня был реальный счёт, на котором я запускал системы из Лиги. Разница в работе на демо и на реале была в единицах пунктов. А в целом - результат торговли что на реале, что на демо был очень близким. Безусловно, когда средний результат сделки составляет 0,3 пункта, даже один пункт разницы сделает из прибыльной ТС убыточную.
Хорошо, если так алгоритм настроен.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Жорж! Мои искренние поздравления! Ты даже в выходные - верен себе! :-)
Не забухиваешься - отчеты исправно - постишь, постишь, постишь.... :-)
Не загадывая, с деньгами у меня по - свободнее будет - хочу часть твоих ТС на микро- хоть и реале - поюзать...
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарот лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству тороговли:
Наиболее старые ТС Лиги с числом сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с числом сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству тороговл:
Чарт лучших по качеству тороговли:
Наиболее старые ТС Лиги:
Чарт наиболее старых ТС Лиги:
Важная новость.
Те, кому Лига ТС "мозолила глаза", видимо, могут обрадоваться и вздохнуть свободно.
Ввиду того, что помогаю знакомому с рендеренгом видео - требуются довольно серьёзные процессорные мощности, и каждый день выделять несколько часов на переоптимизацию ТС из Лиги не выходит.
Поэтому, было принято решение пока прекратить переоптимизацию. Если появится возможность - я вернусь к этой теме.
А пока...
ПРОЕКТ ЗАМОРОЖЕН.
Важная новость.
Те, кому Лига ТС "мозолила глаза", видимо, могут обрадоваться и вздохнуть свободно.
Ввиду того, что помогаю знакомому с рендеренгом видео - требуются довольно серьёзные процессорные мощности, и каждый день выделять несколько часов на переоптимизацию ТС из Лиги не выходит.
Поэтому, было принято решение пока прекратить переоптимизацию. Если появится возможность - я вернусь к этой теме.
А пока...
ПРОЕКТ ЗАМОРОЖЕН.
Георгий, добрый день! Можно ли подвести текущие итоги проекта? В частности, в качестве завершения текущего этапа работы, изложить фактические результаты многолетнего труда и дать обьективную оценку подхода в числовых макропоказателях.
В числовых - нет, я не ставил такую задачу.
Качественно я просто доказал, в первую очередь, себе самому, что даже на простейших ТС вполне можно зарабатывать, и главное здесь - выработать стратегию замены ТС. К сожалению, мне это не удалось.
Максимум, чего я добился - это "болтания около нуля". Для этого достаточно было просто просто организовать "ротацию". То есть, для реала (центовика) к "контрольным" условиям добавляется ещё одно - "ТС не должна работать дольше двух недель". Каждый день с торгов снимаются не только ТС, превысившие "предельные" показатели, но и те, которые отработали этот двухнедельный срок. А на торговлю выставляются вновь оттестированные. Довольно часто бывало так, что ТС, которая снималась с торговли по этому двухнедельному ограничению переоптимизировалась, и тут же опять ставилась на центовик. Однако, так было далеко не всегда.
Придерживаясь такой тактики ротации - можно добиться "болтания около нуля". Заработать так не получается. Однако, все другие варианты у меня сразу давали быстрый слив.
В принципе, я не "закрываю направление", и буду иметь ввиду его и в дальнейшем. Однако, сейчас у меня в приоритете видеокодирование, и процессорных мощностей на всё не хватает.