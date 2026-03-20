Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 383

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Georgiy Merts #:

Желание не болтаться около нуля у меня имеет причину мою потребность в бОльших средствах, чем имеется. 

По этой причине как раз я не собираюсь отказываться от стабильного набора, чтобы он стал менее стабилен. 

Со "стабильным" набором вы как раз который год болтаетесь стабильно у нуля.

Georgiy Merts #:

Но, любой, кто со мной не согласен - может взять бесплатного эксперта из КодоБазы, и показать мне, что я не прав. 

Можно ссылку на эксперта?

 
Roman Shiredchenko #:
Господа - дальше пока без меня -  для меня это большой шаг назад киснуть в этой ветви... ;-)

Чисто на этот блудняк совершенно нет времени - есть рыбные места...

Роман, даже треугольник не возможно (почти!) обыграть, хотя я могу, причем смело до 300% к балансу в месяц.

А тут все пары. Ты представляешь сколько там треугольников?

Такого трейдуна опустить ниже плинтуса, как два пальца обос.ать.

В треугольнике баланс сохраняется ВЕЧНО! :


что означает - одна пара будет в плюсе, вторая в минусе, а третья в такой разнице, чтобы сумма была равна нулю.

И топикстартеру ничего не остается, как показывать половину пар, которые в плюсе (что естественно и по любому будет), а вторую половину - в топку.

Причем абсолютно похфигу, оптимизируется вся эта братва советников или нет.

Все равно сохранится баланс, как не крути!!!

Здесь шанс только один - бросить заниматься фигней и пересмотреть стратегию по взрослому.
 
Renat Akhtyamov #:

Роман, даже треугольник не возможно (почти!) обыграть, хотя я могу, причем смело до 300% к балансу в месяц.

А тут все пары. Ты представляешь сколько там треугольников?

Такого трейдуна опустить ниже плинтуса, как два пальца обос.ать.

В треугольнике баланс сохраняется ВЕЧНО! :


что означает - одна пара будет в плюсе, вторая в минусе, а третья в такой разнице, чтобы сумма была равна нулю.

И топикстартеру ничего не остается, как показывать половину пар, которые в плюсе (что естественно и по любому будет), а вторую половину - в топку.

Причем абсолютно похфигу, оптимизируется вся эта братва советников или нет.

Все равно сохранится баланс, как не крути!!!

Здесь шанс только один - бросить заниматься фигней и пересмотреть стратегию по взрослому.

Рена! Хай! Ты мой корефан! ;-) Тож в личку напишу, на выходных, и промежуточные рез ты  и  направления изысканий, где есть - рыба, на мое ИМХО. И щас, где и на чем торгую.

И там не треуги - рулят! ;-)
 
Roman Shiredchenko #:

Рена! Хай! Ты мой корефан! ;-) Тож в личку нипишу, на выходных, и промежуточные рез ты  и  направления изысканий, где есть - рыба, на мое ИМХО. И щас, где и на чем торгую.

Ага, давай посмотрим. Мож и у меня мысли есть, если я такую же стратегию уже торговал

 
Renat Akhtyamov
...Здесь шанс только один - бросить заниматься фигней и пересмотреть стратегию по взрослому.

Да нет тут никакой стратегии - так блажь и лажа одна. Еще раз можно перечитать название и содержимое поста хоть и первого и уже все понятно....


Дичь какая - то.
Все. ...
 
Renat Akhtyamov #:

Ага, давай посмотрим. Мож и у меня мысли есть, если я такую же стратегию уже торговал


Ок
 
Roman Shiredchenko #:

Да нет тут никакой стратегии - так блажь и лажа одна. Еще раз можно перечитать название и содержимое поста хоть и первого и уже все понятно....


Дичь какая - то.
Все. ...

прочитал первый пост

есть сигнал ......

"сигнала нет и насморка нет", как говорится ;)

 
Roman Shiredchenko #:
Господа - дальше пока без меня -  для меня это большой шаг назад киснуть в этой ветви... ;-)

Чисто на этот блудняк совершенно нет времени - есть рыбные места...

Фейерверк сзади поставь еще

Чтобы праздничнее было
 
Roman Shiredchenko #:
Господа - дальше пока без меня -  для меня это большой шаг назад киснуть в этой ветви... ;-)

Чисто на этот блудняк совершенно нет времени - есть рыбные места...

Да-да, ты это обещал еще пару лет назад. Выполняй, наконец, своё обещание!

 
Valeriy Yastremskiy #:

Вот здесь не согласен, Параметры не меняются сразу, за один день, проходит некоторый период разворота, и возможно корректировка параметров не даст выпасть из прибыльного участка. Так же добавил бы оптимизации / тесты на более коротких близких к настоящему периодах. Например на 6 месяцев назад. Если полученные параметры сильно отличаются от действующих, возможно это скорый слом.

Вообще нужно еще учитывать, какие ТС возвращаются после переоптимизации после слома чаще всего.

По моему опыту - форексные валютные пары - это очень дёрганные символы. И параметры вот именно "меняются сразу". 

Но, даже не в этом проблема, а в том, чтобы определить этот момент. Один из вариантов, да, ты верно говоришь - просмотреть, отличаются ли параметры вновь оптимизированных экспертов. Однако, это возможно в том случае, если у наборов параметров есть только один максимум. А это - как правило, не так. И "выбор максимиума" происходит почти случайно. Прыгать от максимума к максимуму - на мой взгляд, неразумно.

Однако, у меня есть гипотеза, что некоторые максимумы - более стабильны, чем остальные. Именно для этого я и стал собирать статистику наборов параметров в SQLite базу данных. Как я уже говорил, на уровне ТС я уже вижу результат - некоторые ТС практически никогда не появляются в Высшем дивизиона. Некоторые - туда попадают изредка, а некоторые - достаточно часто. То есть, вот, есть уже фильтр на уровне ТС - не ставить на реал не только ТС, которые никогда не попадают в Высший дивизион, но и те, кто туда попадает редко. 

Фильтр на уровне наборов параметров, как предлагаешь ты - у меня в процессе обдумывания, по отдельным параметрам история ещё недостаточна. На текущий момент имеются данные в среднем по семи переоптимизациям на систему. Для фильтра на уровне наборов параметров этого недостаточно. Так что набираем статистику дальше. 

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