Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 383
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Желание не болтаться около нуля у меня имеет причину мою потребность в бОльших средствах, чем имеется.
По этой причине как раз я не собираюсь отказываться от стабильного набора, чтобы он стал менее стабилен.
Со "стабильным" набором вы как раз который год болтаетесь стабильно у нуля.
Но, любой, кто со мной не согласен - может взять бесплатного эксперта из КодоБазы, и показать мне, что я не прав.
Можно ссылку на эксперта?
Роман, даже треугольник не возможно (почти!) обыграть, хотя я могу, причем смело до 300% к балансу в месяц.
А тут все пары. Ты представляешь сколько там треугольников?
Такого трейдуна опустить ниже плинтуса, как два пальца обос.ать.
В треугольнике баланс сохраняется ВЕЧНО! :
что означает - одна пара будет в плюсе, вторая в минусе, а третья в такой разнице, чтобы сумма была равна нулю.
И топикстартеру ничего не остается, как показывать половину пар, которые в плюсе (что естественно и по любому будет), а вторую половину - в топку.
Причем абсолютно похфигу, оптимизируется вся эта братва советников или нет.
Все равно сохранится баланс, как не крути!!!Здесь шанс только один - бросить заниматься фигней и пересмотреть стратегию по взрослому.
Роман, даже треугольник не возможно (почти!) обыграть, хотя я могу, причем смело до 300% к балансу в месяц.
А тут все пары. Ты представляешь сколько там треугольников?
Такого трейдуна опустить ниже плинтуса, как два пальца обос.ать.
В треугольнике баланс сохраняется ВЕЧНО! :
что означает - одна пара будет в плюсе, вторая в минусе, а третья в такой разнице, чтобы сумма была равна нулю.
И топикстартеру ничего не остается, как показывать половину пар, которые в плюсе (что естественно и по любому будет), а вторую половину - в топку.
Причем абсолютно похфигу, оптимизируется вся эта братва советников или нет.
Все равно сохранится баланс, как не крути!!!Здесь шанс только один - бросить заниматься фигней и пересмотреть стратегию по взрослому.
Ага, давай посмотрим. Мож и у меня мысли есть, если я такую же стратегию уже торговал
Ага, давай посмотрим. Мож и у меня мысли есть, если я такую же стратегию уже торговал
прочитал первый пост
есть сигнал ......
"сигнала нет и насморка нет", как говорится ;)
Фейерверк сзади поставь ещеЧтобы праздничнее было
Да-да, ты это обещал еще пару лет назад. Выполняй, наконец, своё обещание!
Вот здесь не согласен, Параметры не меняются сразу, за один день, проходит некоторый период разворота, и возможно корректировка параметров не даст выпасть из прибыльного участка. Так же добавил бы оптимизации / тесты на более коротких близких к настоящему периодах. Например на 6 месяцев назад. Если полученные параметры сильно отличаются от действующих, возможно это скорый слом.
Вообще нужно еще учитывать, какие ТС возвращаются после переоптимизации после слома чаще всего.
По моему опыту - форексные валютные пары - это очень дёрганные символы. И параметры вот именно "меняются сразу".
Но, даже не в этом проблема, а в том, чтобы определить этот момент. Один из вариантов, да, ты верно говоришь - просмотреть, отличаются ли параметры вновь оптимизированных экспертов. Однако, это возможно в том случае, если у наборов параметров есть только один максимум. А это - как правило, не так. И "выбор максимиума" происходит почти случайно. Прыгать от максимума к максимуму - на мой взгляд, неразумно.
Однако, у меня есть гипотеза, что некоторые максимумы - более стабильны, чем остальные. Именно для этого я и стал собирать статистику наборов параметров в SQLite базу данных. Как я уже говорил, на уровне ТС я уже вижу результат - некоторые ТС практически никогда не появляются в Высшем дивизиона. Некоторые - туда попадают изредка, а некоторые - достаточно часто. То есть, вот, есть уже фильтр на уровне ТС - не ставить на реал не только ТС, которые никогда не попадают в Высший дивизион, но и те, кто туда попадает редко.
Фильтр на уровне наборов параметров, как предлагаешь ты - у меня в процессе обдумывания, по отдельным параметрам история ещё недостаточна. На текущий момент имеются данные в среднем по семи переоптимизациям на систему. Для фильтра на уровне наборов параметров этого недостаточно. Так что набираем статистику дальше.