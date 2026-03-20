Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 384
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Со "стабильным" набором вы как раз который год болтаетесь стабильно у нуля.
А ты предлагаешь взять нестабильных, и не болтаться около нуля, а сливать? Не уверен, что это будет разумнее.
Можно ссылку на эксперта?
Мдя... Даже проглядеть кодобазу народ ленится... Подавай им и красивый график эквити, и готовую прибыль... И в кодобазу сам смотри, и доставай. Что ещё изволите? Я все-таки думаю, что здесь форум коллег, которые сами способны перелистать сотню страниц кодобазы.
Но, для халявщиков, вот, навскидку, из десятка первых просмотренных страниц:
https://www.mql5.com/ru/code/248 - Практически точный вариант моего EMA.
https://www.mql5.com/ru/code/37177 - Почти тоже самое, что мой CHN
https://www.mql5.com/ru/code/25160 - Близкий к моему ZZ
И по любому из трёх принципов- в Кодобазе с десяток экспертов. Повторю - принципы предельно просты. Упор в Лиге делается не на принципы экспертов, а на их разнообразие и на отбор.
Короче говоря, треугольник я победил такой стратегией:
то есть тот, который на рынке (черный), и есть тот, который сделан самостоятельно из баек и селлок
отклонения от основного треугольника происходят так, как нарисовал стрелками
этой фишкой я имел 300% в месяц
но ливануть все равно можно, рано или поздно
По другому будет тот гемор, которым ты занят, т.е. топтание в нуле и больше никак
не надо 28 пар, возьми для начала три, которые составляют треугольник
индикатор для этой стратегии у меня на скрине выше, из четырех самый нижний
если индикатор сделан верно, то сумма всех пар даст ноль в любой момент времени существования всех трех котировок, что 10 лет назад, что 20, что сегодня.
А ты предлагаешь взять нестабильных, и не болтаться около нуля, а сливать? Не уверен, что это будет разумнее.
Я уже несколько раз написал, что предлагаю: получить результат выше нуля. Ты же сам ноешь чуть ли не в каждом посте, что нет идей, нулевой результат, и никто ничего не предлагает. Может у тебя цель в процессе, а не в результате?
Но, для халявщиков, вот, навскидку, из десятка первых просмотренных страниц:
Не надо навскидку. Надо точно. Иначе нет смысла сравнивать и приводить в качестве доказательства.
не надо 28 пар, возьми для начала три, которые составляют треугольник
индикатор для этой стратегии у меня на скрине выше, из четырех самый нижний
если индикатор сделан верно, то сумма всех пар даст ноль в любой момент времени существования всех трех котировок, что 10 лет назад, что 20, что сегодня.
Так ведь у меня разницы нет, сколько символов. Проблема исключительно том, чтобы подключить ещё одного эксперта к протоколам взаимодействия (написав соответствующие классы-адаптеры), и в вычислительных мощностях для переоптимизации.
Треугольный трейдинг у меня в планах. Да, надо заняться. В данный момент занимаюсь экспертами по пробою волатильности.
Ну а то, что говоришь "ливануть можно" - дык тогда и разницы нет, и это ещё раз подтверждает моё убеждение, что сложные ТС мало отличаются от простых. Для стабильного заработка - надо постоянно переключаться между ТС.
Короче говоря, треугольник я победил такой стратегией:
Заработок на синтетическом спреде?
Я уже несколько раз написал, что предлагаю: получить результат выше нуля. Ты же сам ноешь чуть ли не в каждом посте, что нет идей, нулевой результат, и никто ничего не предлагает. Может у тебя цель в процессе, а не в результате?
Не надо навскидку. Надо точно. Иначе нет смысла сравнивать и приводить в качестве доказательства.
И зачем это "точно", если история никогда ТОЧНО не повторяется?
И главное, я ведь говорил, что в КодоБазе есть бесплатные эксперты, которые работают по принципам экспертов Лиги. Я вовсе не утверждал, что сами эксперты там есть. Мои эксперты очень серьёзно используются ООП-технологию, и поэтому могут использоваться только в составе всей моей библиотеки. Я очень сомневаюсь, что кому-то интересно в ней разбираться. В принципе, я когда-то делал эксперта, который принимал на вход два параметра - номер Магика из Лиги и величину риска (процент средств, который бы терялся в случае СЛ). Но, как я убедился, народ не больно-то заинтересовался - только один человек попробовал, да и бросил, когда убедился, что RTS-системы ведут себя очень похоже на мартинов. А ведь такой эксперт он требует некоторого, пусть небольшого, но все же внимания для поддержки. Если же он нужен только одному участнику форума на один раз - у меня нет желания этим заниматься.
Так что, извини. Эксперты на принципах ТС из Лиги - есть в Кодобазе бесплатно. Эксперты "точь-в-точь из Лиги" - нет.
И зачем это "точно", если история никогда ТОЧНО не повторяется?
Затем, что сравнивать можно только на одном периоде истории и с одними и теми же исходными данными. Но я понял, предлагать больше не буду. Сделаю переоптимизатор для своего конструктора стратегий, но это уже совсем другая история.
Затем, что сравнивать можно только на одном периоде истории и с одними и теми же исходными данными. Но я понял, предлагать больше не буду. Сделаю переоптимизатор для своего конструктора стратегий, но это уже совсем другая история.
Вот-вот, и какой смысл сравнивать ТОЧНУЮ историю на ТОЧНЫХ экспертах, если она никогда в точности не повторяется?
Как раз смысл Лиги ТС в том, чтобы иметь как можно больший "охват вариантов", и тут точность вобще не нужна. Нужно как можно большее разнообразие, чтобы всегда были какие-то зарабатывающие ТС. При этом мы заменяем вопрос "как с помощью ЭТОЙ ТС получить прибыль" вопросом "как из УЖЕ РАБОТАЮЩИХ ТС выбрать наиболее перспективные". Что, согласись, не одно и то же.
А насчёт "предлагать не буду" - хозяин-барин.
Заработок на синтетическом спреде?
отклонение от основного
там нет синтетики, натуральные пары
Вот-вот, и какой смысл сравнивать ТОЧНУЮ историю на ТОЧНЫХ экспертах, если она никогда в точности не повторяется?
Ты просил показать, что ты не прав. Как показать это на другой истории и других экспертах? Если результат моего метода переоптимизации окажется лучше, ты скажешь: другая история и другие эксперты, поэтому другой результат.