Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 35
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Ну, называйте "свечка", какая разница. Суть в том, что мы не ставим СЛ, выставляем ТП, и с каждой свечкой приближаем его к текущей цене.
И все верно, ТП постоянно приближается к цене, если мы не угадали движение - то он закроется в зоне убытка, и если это тренд - убытка большого.
В Лиге на любой ТС имеется СЛ, но для обратного трейлинга - его значение берется так, чтобы на истории оно ни разу не сработало - как правило, как минимум, пара дневных диапазонов (иногда бывает аж до десяти). Выбивание этого СЛ - это недопустимое поведение ТС, и после этого она сразу отправляется на переоптимизацию. Однако, даже без выбивания СЛ - неугаданый тренд запросто уносит результат десятка выигрышей. Так что - это самая "флетовая" ТС. На тренде использовать ее недопустимо.
Ваша Лига уже всех достала . В каждой ветке про нее читаю
не читай...береги нервы :-)
Ваша Лига уже всех достала . В каждой ветке про нее читаю
Иди лесом. Не мешай заниматься топикстартеру.
Иди лесом. Не мешай заниматься топикстартеру.
Поработайте над своими сигналами;)
:-)
Там работа кончилась - то конкурсы были...
:-)
Там работа кончилась - то конкурсы были...
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших 5 по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших 5 по качеству:
Пятерку лучших оккупировали системы обратного трейлинга. Мне это не нравится. Хотя, в принципе, тут ничего необычного нет - не раз говорил, что такие ТС на коротких промежутках показывают очень хорошие результаты.
Единственное исключение - ТС 442022 - входы на лимитных отложках по пикам зигзага с фиксированными ТП-СЛ (и переводом в безубыток) на еврофунте.Ну а из RTS-систем можно рекомендовать 642750 - входы против тренда, исходя из пересечения цены и скользящей с обратным трейлингом (и переводом в безубыток) на GBPAUD - за прошлую неделю она совершила 7 сделок, и поднялась с десятого на второе место.
Ваша Лига уже всех достала . В каждой ветке про нее читаю
Дружище, я бы не против почитать про твой чудо-эксперт, который работал на двадцати парах, и показывал огромный профит. Но ты ж ничего не рассказываешь... Что остается ?
Вот, делюсь с форумчанами своими достижениями.
Причем, для особо ленивых даже думаю поискать в Кодобазе бесплатные эксперты на пересечении цены и скльзящей и на пробое-отбое прайс-ченнела. А то в английской части форума из-за этого удалили тему...
Дружище, я бы не против почитать про твой чудо-эксперт, который работал на двадцати парах, и показывал огромный профит. Но ты ж ничего не рассказываешь... Что остается ?
Вот, делюсь с форумчанами своими достижениями.
Причем, для особо ленивых даже думаю поискать в Кодобазе бесплатные эксперты на пересечении цены и скльзящей и на пробое-отбое прайс-ченнела. А то в английской части форума из-за этого удалили тему...