Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 20
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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших 5 по балансу:
Лучшие 20 по качеству:
Чарт лучших 5 по качеству:
В тройке лидеров - изменений не произошло. По-прежнему лидирует с хорошим отрывом пробой канала с фиксированными ТП-СЛ (и с переводом в безубыток) на фунтодолларе. Интересно, когда эта ТС покажет недопустимое поведение ? Второе-третье место - без особых изменений. Мотаем на ус, коллеги - надо ковать стулья, не отходя от кассы, все системы предельно просты !
Неплохо показывает себя ТС, вышедшая на четвертое место, магик 343751 - пробой канала по тренду с фиксированными ТП-СЛ и переводом в безубыток на NZDJPY. За последнюю неделю она сделала три сделки, и подняла качество торговли. В рейтинге она с середины сентября, вошла в него сразу, как только набрала 10 сделок.
Пятерку лидеров замыкает ТС входу по тренду по пересечению ЕМА и цены с обратным трейлингом. Билд этой системы еще от середины августа, однако, я уже несколько раз сильно обжигался на системах обратного трейлинга, и не рекомендовал бы такую ТС для использования. Обратный трейлинг - хорош до первого хорошего противотренда.
Ну, если 24 из 32 экспертов всегда в плюсе - это очень хорошая статистика. Остается тебе выложить вот такой же рейтинг, как выкладываю я, и мы посмотрим.
Вот начало недели. Примерно так всегда. К концу недели с 977 должно дойти 1045 и закрыться по эквити 7% и все заново. Посмотрим шо будет завтра
Вот начало недели. Примерно так всегда. К концу недели с 977 должно дойти 1045 и закрыться по эквити 7% и все заново. Посмотрим шо будет завтра
А стоплоссы - придумали трусы ?
Ну что ж... Посмотрим-посмотрим... Хорошее начало - половина дела...
А стоплоссы - придумали трусы ?
Ну что ж... Посмотрим-посмотрим... Хорошее начало - половина дела...
Стоп лоссы придумали брокеры скорей всего
Стоп лоссы придумали брокеры скорей всего
Это наврядли - уверен, брокеры спят и видят, чтобы их клиенты не использовали стопы....
Это наврядли - уверен, брокеры спят и видят, чтобы их клиенты не использовали стопы....
Я открываю 1 % позицию от баланса, происходит своего рода хеджирование, тока не на одной паре, а на всех. В конечном итоге и выползает в плюс
Ну и представь, что будет если сейчас одновременно еврофунт пойдет вниз этак пунктов на 500, евроиена и cadjpy - тоже пунктов по 500 вниз. А у тебя не будет возможности отправить приказы на сервер. До чего ты дойдешь без стопов ?
Стопы - это совершенно необходимая составляющая любой ТС. Без них твоя торговля - это русская рулетка.
Ну и представь, что будет если сейчас одновременно еврофунт пойдет вниз этак пунктов на 500, евроиена и cadjpy - тоже пунктов по 500 вниз. А у тебя не будет возможности отправить приказы на сервер. До чего ты дойдешь без стопов ?
Стопы - это совершенно необходимая составляющая любой ТС. Без них твоя торговля - это русская рулетка.