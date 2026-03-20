Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 149

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Georgiy Merts:

Почему же "не интересует" ?

Меня, например, очень интересует, как человек, который обещал не появляться в теме, да еще и обозвал ее автора "пустомелей", тем не менее, постоянно в ней появляется.

Еще меня интересует, что там с твоими слитыми сигналами. Везде баланс идет к Эквити ?

А мое утверждение про оценку сигналов - остается в силе. За любой сигнал не имеет смысла отдавать более 1% реального Эквити на его счету. Меньше - можно. Больше - нет.

Джо, а ты всегда веришь обещаниям? :D  Тебе годов то сколько? Да и вообще-то я обещал постараться не появляться. А это разное. xD 
Джо, я тебе предложил изучить совместно торговую систему на которой человек на реале поднял несколько миллионов долларов. Пока она замониторена здесь и есть в общем доступе. Потому, что ты с концепцией вроде бы знаком. А ты снова, что то там за лигу, которая ни цента ещё не принесла никому.. 

 
Artem Prischepa:

Джо, а ты всегда веришь обещаниям? :D  Тебе годов то сколько? Да и вообще-то я обещал постараться не появляться. А это разное. xD 
Джо, я тебе предложил изучить совместно торговую систему на которой человек на реале поднял несколько миллионов долларов. Пока она замониторена здесь и есть в общем доступе. Потому, что ты с концепцией вроде бы знаком. А ты снова, что то там за лигу, которая ни цента ещё не принесла никому.. 

А можно ссылку в личку? 

 
Просто, поделиться...   в 16:03  запустил на оптимизацию EMAFlatRTS, год бэк + год форвард. В 20:56 сделав 11520 прогонов за 43 поколения, тестер перешёл к форварду. 
 
Artem Prischepa:
Джордж, ты же шаришь в разных тс, я так понял? Можешь определить, что это за система? 
Мартин какой-то хитро-мудрый? ) 

Тут всё дело не в системе, а в брокере :))   Например, он легко торгует 29 июня и 16 июня, а это суббота и воскресенье.

 
Vladimir Baskakov:
Утверждение, мягко говоря спорное, к счастью для всех , оно не исполнится

Почему же?

Куча сигналов, имея весьма мизерное Эквити стоят $30 - и ничего, народ платит, хотя, сигналы столько не стоят.

 
Artem Prischepa:

Джо, а ты всегда веришь обещаниям? :D  Тебе годов то сколько? Да и вообще-то я обещал постараться не появляться. А это разное. xD 
Джо, я тебе предложил изучить совместно торговую систему на которой человек на реале поднял несколько миллионов долларов. Пока она замониторена здесь и есть в общем доступе. Потому, что ты с концепцией вроде бы знаком. А ты снова, что то там за лигу, которая ни цента ещё не принесла никому.. 

Джо - это о ком речь ?

Ты вроде ничего не обещал, и я не тебя имел ввиду.

А насчет "изучения чужой системы" - пустое это, ничего у нас не выйдет, милионы же дохода - это просто случайное везение.

 
Eduard_D:
Просто, поделиться...   в 16:03  запустил на оптимизацию EMAFlatRTS, год бэк + год форвард. В 20:56 сделав 11520 прогонов за 43 поколения, тестер перешёл к форварду. 
Все нормально, это вполне обычная скорость оптимизации.
 
Eduard_D:

Тут всё дело не в системе, а в брокере :))   Например, он легко торгует 29 июня и 16 июня, а это суббота и воскресенье.

Я сам на это обратил внимание. Поискал инфу - оказывается такое возможно,  если ты маркетмейкер, друг Сорроса или ещё какой-то бессмертный. :D это ладно. Больше настораживает закономерность. Все крупные объёмы - как правило прибыльные. Особенно после череды убытков. А убытки в основном мелкие. Я больше склоняюсь к рисовке. Особенно сейчас, когда сделки закрываются в течении минуты. Но хотелось бы узнать наверняка. 

 
Artem Prischepa:

Я сам на это обратил внимание. Поискал инфу - оказывается такое возможно,  если ты маркетмейкер, друг Сорроса или ещё какой-то бессмертный. :D это ладно. Больше настораживает закономерность. Все крупные объёмы - как правило прибыльные. Особенно после череды убытков. А убытки в основном мелкие. Я больше склоняюсь к рисовке. Особенно сейчас, когда сделки закрываются в течении минуты. Но хотелось бы узнать наверняка. 

Ну, так если это подделка и реально там ни цента на счету - то какая надежность в этом случае ?

По идее, я бы мог написать скрипт, который оценивает торговлю, в соответствии с моим алгоритмом определения оценки "качества торговли". И - оценивать любые сигналы. Но какой смысл в этом, когда сам сигнал поддельный ? Скрипт и оценка - это формальные показатели, которые не учитывают возможность фейков.

 

Георгий! Нужны отчеты! Для обновлений ТС. Сейчас трудятся 543050, 442420, 142042, 640150, 642952. Открою сигнал или мониторинг на этой неделе.


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