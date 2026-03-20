Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 149
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Почему же "не интересует" ?
Меня, например, очень интересует, как человек, который обещал не появляться в теме, да еще и обозвал ее автора "пустомелей", тем не менее, постоянно в ней появляется.
Еще меня интересует, что там с твоими слитыми сигналами. Везде баланс идет к Эквити ?
А мое утверждение про оценку сигналов - остается в силе. За любой сигнал не имеет смысла отдавать более 1% реального Эквити на его счету. Меньше - можно. Больше - нет.
Джо, а ты всегда веришь обещаниям? :D Тебе годов то сколько? Да и вообще-то я обещал постараться не появляться. А это разное. xD
Джо, я тебе предложил изучить совместно торговую систему на которой человек на реале поднял несколько миллионов долларов. Пока она замониторена здесь и есть в общем доступе. Потому, что ты с концепцией вроде бы знаком. А ты снова, что то там за лигу, которая ни цента ещё не принесла никому..
Джо, а ты всегда веришь обещаниям? :D Тебе годов то сколько? Да и вообще-то я обещал постараться не появляться. А это разное. xD
Джо, я тебе предложил изучить совместно торговую систему на которой человек на реале поднял несколько миллионов долларов. Пока она замониторена здесь и есть в общем доступе. Потому, что ты с концепцией вроде бы знаком. А ты снова, что то там за лигу, которая ни цента ещё не принесла никому..
А можно ссылку в личку?
Джордж, ты же шаришь в разных тс, я так понял? Можешь определить, что это за система?
Мартин какой-то хитро-мудрый? )
Тут всё дело не в системе, а в брокере :)) Например, он легко торгует 29 июня и 16 июня, а это суббота и воскресенье.
Утверждение, мягко говоря спорное, к счастью для всех , оно не исполнится
Почему же?
Куча сигналов, имея весьма мизерное Эквити стоят $30 - и ничего, народ платит, хотя, сигналы столько не стоят.
Джо, а ты всегда веришь обещаниям? :D Тебе годов то сколько? Да и вообще-то я обещал постараться не появляться. А это разное. xD
Джо, я тебе предложил изучить совместно торговую систему на которой человек на реале поднял несколько миллионов долларов. Пока она замониторена здесь и есть в общем доступе. Потому, что ты с концепцией вроде бы знаком. А ты снова, что то там за лигу, которая ни цента ещё не принесла никому..
Джо - это о ком речь ?
Ты вроде ничего не обещал, и я не тебя имел ввиду.
А насчет "изучения чужой системы" - пустое это, ничего у нас не выйдет, милионы же дохода - это просто случайное везение.
Просто, поделиться... в 16:03 запустил на оптимизацию EMAFlatRTS, год бэк + год форвард. В 20:56 сделав 11520 прогонов за 43 поколения, тестер перешёл к форварду.
Тут всё дело не в системе, а в брокере :)) Например, он легко торгует 29 июня и 16 июня, а это суббота и воскресенье.
Я сам на это обратил внимание. Поискал инфу - оказывается такое возможно, если ты маркетмейкер, друг Сорроса или ещё какой-то бессмертный. :D это ладно. Больше настораживает закономерность. Все крупные объёмы - как правило прибыльные. Особенно после череды убытков. А убытки в основном мелкие. Я больше склоняюсь к рисовке. Особенно сейчас, когда сделки закрываются в течении минуты. Но хотелось бы узнать наверняка.
Я сам на это обратил внимание. Поискал инфу - оказывается такое возможно, если ты маркетмейкер, друг Сорроса или ещё какой-то бессмертный. :D это ладно. Больше настораживает закономерность. Все крупные объёмы - как правило прибыльные. Особенно после череды убытков. А убытки в основном мелкие. Я больше склоняюсь к рисовке. Особенно сейчас, когда сделки закрываются в течении минуты. Но хотелось бы узнать наверняка.
Ну, так если это подделка и реально там ни цента на счету - то какая надежность в этом случае ?
По идее, я бы мог написать скрипт, который оценивает торговлю, в соответствии с моим алгоритмом определения оценки "качества торговли". И - оценивать любые сигналы. Но какой смысл в этом, когда сам сигнал поддельный ? Скрипт и оценка - это формальные показатели, которые не учитывают возможность фейков.
Георгий! Нужны отчеты! Для обновлений ТС. Сейчас трудятся 543050, 442420, 142042, 640150, 642952. Открою сигнал или мониторинг на этой неделе.