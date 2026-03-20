Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 153
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Т.е. ты тоже не понимаешь разницу между режимом тестирования и алгоритмом открытия. Печаль
Да, совершенно не понимаю, Владимир.
Я ж выше сказал - анализ происходит один раз на период таймфрейма. Но, некоторые преварительные проверки - на каждом тике.
При режиме "по ценам открытия" - мы имеем один тик на таймфрейм. Что очень грубо. При режиме "1М OHLC" четыре тика в минуту. Что гораздо лучше, и вполне достаточно для не-скальперов.
Я уж не говорю о том, что в Лиге оптимизируется и значение таймфрейма, и, таким образом, если у нас один тик в час - ТС получает очень грубые цены по часовкам, а более мелких таймфреймов - вобще не видит.
Довольно забавны твои обвинения, учитывая разность нашего опыта.
Да, совершенно не понимаю, Владимир.
Я ж выше сказал - анализ происходит один раз на период таймфрейма. Но, некоторые преварительные проверки - на каждом тике.
При режиме "по ценам открытия" - мы имеем один тик на таймфрейм. Что очень грубо. При режиме "1М OHLC" четыре тика в минуту. Что гораздо лучше, и вполне достаточно для не-скальперов.
Я уж не говорю о том, что в Лиге оптимизируется и значение таймфрейма, и, таким образом, если у нас один тик в час - ТС получает очень грубые цены по часовкам, а более мелких таймфреймов - вобще не видит.
Довольно забавны твои обвинения, учитывая разность нашего опыта.
Да, судя по-всему ваш опыт =0.
Ну что ж, Владимир, ты совершенно прав. Мой опыт нулевой.
Особенно в сравнении с твоим.
Силен, что можно сказать... Силен.
Ну что ж, Владимир, ты совершенно прав. Мой опыт нулевой.
Особенно в сравнении с твоим.
Силен, что можно сказать... Силен.
А какой смысл искать точки входа на минутах, ещё и с такой точностью, если они появляются и тут же исчезают в течении 5-10 минут максимум, а сделки твоих тс в итоге висят пересиживаются днями? :D
А какой смысл искать точки входа на минутах, ещё и с такой точностью, если они появляются и тут же исчезают в течении 5-10 минут максимум, а сделки твоих тс в итоге висят пересиживаются днями? :D
То есть как "пересиживаются", если у меня ВСЕГДА есть СЛ ???
"Пересиживание" - это когда у нас вместо СЛ - стопаут от ДЦ. У меня такого нет, в любой ТС всегда есть СЛ. Где ж "пересиживание" ?
И про "искать точки входа" - как советник может их "искать" ? Советник - входит по строго заданному алгоритму. Он ничего не ищет. Сошлись условия - он вошел. Не сошлись не входит.
То есть как "пересиживаются", если у меня ВСЕГДА есть СЛ ???
"Пересиживание" - это когда у нас вместо СЛ - стопаут от ДЦ. У меня такого нет, в любой ТС всегда есть СЛ. Где ж "пересиживание" ?
И про "искать точки входа" - как советник может их "искать" ? Советник - входит по строго заданному алгоритму. Он ничего не ищет. Сошлись условия - он вошел. Не сошлись не входит.
То есть как "пересиживаются", если у меня ВСЕГДА есть СЛ ???
"Пересиживание" - это когда у нас вместо СЛ - стопаут от ДЦ. У меня такого нет, в любой ТС всегда есть СЛ. Где ж "пересиживание" ?
И про "искать точки входа" - как советник может их "искать" ? Советник - входит по строго заданному алгоритму. Он ничего не ищет. Сошлись условия - он вошел. Не сошлись не входит.
Та стоп лосс можно и в тридцати фигурах от ордера поставить и сидеть пол года в сделке и утверждать, что это не пересиживатель. xDD
Кароч - наплодил джо, каких-то пересиживателей, под видом заумных систем. И сидит их ежедневно переподгоняет под историю в случае слива. xD Которые никому нак не нужны)) даже своему создателю.
Видать те там совсем заняться нечем.))
Ищет , он ищет, на каждом тике мучается непонятно зачем.
За чем же дело стало ? Вон, тестовые эксперты выложены. Переведи, и покажи класс. А мы - посмотрим.
За чем же дело стало ? Вон, тестовые эксперты выложены. Переведи, и покажи класс. А мы - посмотрим.
То есть как "пересиживаются", если у меня ВСЕГДА есть СЛ ???
"Пересиживание" - это когда у нас вместо СЛ - стопаут от ДЦ. У меня такого нет, в любой ТС всегда есть СЛ. Где ж "пересиживание" ?
И про "искать точки входа" - как советник может их "искать" ? Советник - входит по строго заданному алгоритму. Он ничего не ищет. Сошлись условия - он вошел. Не сошлись не входит.
Те самому не кажется ненормальным, что два дня удержания - это многовато для сделки, вход в которую происходил по сигналу на минутном графике ? :DD