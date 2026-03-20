Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 153

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Vladimir Baskakov:
Т.е. ты тоже не понимаешь разницу между режимом тестирования и алгоритмом открытия. Печаль

Да, совершенно не понимаю, Владимир.

Я ж выше сказал - анализ происходит один раз на период таймфрейма. Но, некоторые преварительные проверки - на каждом тике.

При режиме "по ценам открытия" - мы имеем один тик на таймфрейм. Что очень грубо.  При режиме "1М OHLC" четыре тика в минуту. Что гораздо лучше, и вполне достаточно для не-скальперов.  

Я уж не говорю о том, что в Лиге оптимизируется и значение таймфрейма, и, таким образом, если у нас один тик в час - ТС получает очень грубые цены по часовкам, а более мелких таймфреймов - вобще не видит.

Довольно забавны твои обвинения, учитывая разность нашего опыта.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Да, совершенно не понимаю, Владимир.

Я ж выше сказал - анализ происходит один раз на период таймфрейма. Но, некоторые преварительные проверки - на каждом тике.

При режиме "по ценам открытия" - мы имеем один тик на таймфрейм. Что очень грубо.  При режиме "1М OHLC" четыре тика в минуту. Что гораздо лучше, и вполне достаточно для не-скальперов.  

Я уж не говорю о том, что в Лиге оптимизируется и значение таймфрейма, и, таким образом, если у нас один тик в час - ТС получает очень грубые цены по часовкам, а более мелких таймфреймов - вобще не видит.

Довольно забавны твои обвинения, учитывая разность нашего опыта.

Да, судя по-всему ваш опыт =0.
Советник ищет сигнал на открытие позиции: или на открытии бара или на каждом тике. Все.
Если у вас советник прописан по открытию бара, то тестировать, оптимизировать его нужно в режиме "по ценам открытия". Это в разы увеличивает скорость теста.
Советники на каждом тике нужны для скальперов, вам без надобности.
Азбука однако.
 
Vladimir Baskakov:
Да, судя по-всему ваш опыт =0.
Советник ищет сигнал на открытие позиции: или на открытии бара или на каждом тике. Все.
Если у вас советник прописан по открытию бара, то тестировать, оптимизировать его нужно в режиме "по ценам открытия". Это в разы увеличивает скорость теста.
Советники на каждом тике нужны для скальперов, вам без надобности.
Азбука однако.

Ну что ж, Владимир, ты совершенно прав. Мой опыт нулевой.

Особенно в сравнении с твоим.

Силен, что можно сказать... Силен.

 
Georgiy Merts:

Ну что ж, Владимир, ты совершенно прав. Мой опыт нулевой.

Особенно в сравнении с твоим.

Силен, что можно сказать... Силен.

А какой смысл искать точки входа на минутах, ещё и с такой точностью, если они появляются и тут же исчезают  в течении 5-10 минут максимум, а сделки твоих тс в итоге висят пересиживаются днями? :D 

 
Artem Prischepa:

А какой смысл искать точки входа на минутах, ещё и с такой точностью, если они появляются и тут же исчезают  в течении 5-10 минут максимум, а сделки твоих тс в итоге висят пересиживаются днями? :D 

То есть как "пересиживаются", если у меня ВСЕГДА есть СЛ ???

"Пересиживание" - это когда у нас вместо СЛ - стопаут от ДЦ.  У меня такого нет, в любой ТС всегда есть СЛ. Где ж "пересиживание" ?

И про "искать точки входа" - как советник может их "искать" ? Советник - входит по строго заданному алгоритму. Он ничего не ищет. Сошлись условия - он вошел. Не сошлись не входит.

[Удален]  
Georgiy Merts:

То есть как "пересиживаются", если у меня ВСЕГДА есть СЛ ???

"Пересиживание" - это когда у нас вместо СЛ - стопаут от ДЦ.  У меня такого нет, в любой ТС всегда есть СЛ. Где ж "пересиживание" ?

И про "искать точки входа" - как советник может их "искать" ? Советник - входит по строго заданному алгоритму. Он ничего не ищет. Сошлись условия - он вошел. Не сошлись не входит.

Ищет , он ищет, на каждом тике мучается непонятно зачем.
Переведите на цены открытия и заоптимизируете свои 600 систем за полчаса
 
Georgiy Merts:

То есть как "пересиживаются", если у меня ВСЕГДА есть СЛ ???

"Пересиживание" - это когда у нас вместо СЛ - стопаут от ДЦ.  У меня такого нет, в любой ТС всегда есть СЛ. Где ж "пересиживание" ?

И про "искать точки входа" - как советник может их "искать" ? Советник - входит по строго заданному алгоритму. Он ничего не ищет. Сошлись условия - он вошел. Не сошлись не входит.

Та стоп лосс можно и в тридцати фигурах от ордера поставить и  сидеть пол года в сделке и утверждать, что это не пересиживатель. xDD 
Кароч - наплодил джо, каких-то пересиживателей, под видом заумных систем. И сидит их ежедневно переподгоняет под историю в случае слива. xD Которые никому нак не нужны)) даже своему создателю.
Видать те там совсем заняться нечем.))

 
Vladimir Baskakov:
Ищет , он ищет, на каждом тике мучается непонятно зачем.
Переведите на цены открытия и заоптимизируете свои 600 систем за полчаса

За чем же дело стало ? Вон, тестовые эксперты выложены. Переведи, и покажи класс. А мы - посмотрим.

[Удален]  
Georgiy Merts:

За чем же дело стало ? Вон, тестовые эксперты выложены. Переведи, и покажи класс. А мы - посмотрим.

Ну со своими гномиками сами разбирайтесь;)
 
Georgiy Merts:

То есть как "пересиживаются", если у меня ВСЕГДА есть СЛ ???

"Пересиживание" - это когда у нас вместо СЛ - стопаут от ДЦ.  У меня такого нет, в любой ТС всегда есть СЛ. Где ж "пересиживание" ?

И про "искать точки входа" - как советник может их "искать" ? Советник - входит по строго заданному алгоритму. Он ничего не ищет. Сошлись условия - он вошел. Не сошлись не входит.

Те самому не кажется ненормальным, что два дня удержания - это многовато для сделки, вход в которую происходил по сигналу на минутном графике ? :DD  

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