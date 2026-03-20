Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 150

Новый комментарий
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

 
Roman Shiredchenko:

Георгий! Нужны отчеты! Для обновлений ТС. Сейчас трудятся 543050, 442420, 142042, 640150, 642952. Открою сигнал или мониторинг на этой неделе.

Не понял.

Стандартный отчет Лиги ТС по балансу и качеству торговли - утром каждого понедельника (сегодняшний - выше).  Еще какие-то отчеты нужны ?

Открываешь сигнал, на котором требуются отдельные ТС - выкладывай магики - правило прежнее, за обещание открыть бесплатный сигнал - магики генерирую без ограничений. Смысл каждой системы - отражен в названии, я приводил даже несколько бесплатных экспертов и КодоБазы, которые работают по ТС из Лиги.  Что не так ?

 

Сгенерируй, пожалуйста, рег-коды:

Счёт 50423626  Магик 543441

Счёт 50433863 Магик 240640

 

Я пока не могу понять в чём дело, но у тебя лучшая десятка за неделю добавила в плюс, а у меня уходит в минус. 

 
Eduard_D:

Сгенерируй, пожалуйста, рег-коды:

Счёт 50423626  Магик 543441

Счёт 50433863 Магик 240640

Account: 50423626
Magic: 543441

RegCode: 1016843552

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 240640

RegCode: 85707965

-----------------------------------

 
Georgiy Merts:

Ну, так если это подделка и реально там ни цента на счету - то какая надежность в этом случае ?

По идее, я бы мог написать скрипт, который оценивает торговлю, в соответствии с моим алгоритмом определения оценки "качества торговли". И - оценивать любые сигналы. Но какой смысл в этом, когда сам сигнал поддельный ? Скрипт и оценка - это формальные показатели, которые не учитывают возможность фейков.

Это в данном случае нельзя утверждать наверняка. Так как это лишь догадки. 

 
Artem Prischepa:

Это в данном случае нельзя утверждать наверняка. Так как это лишь догадки. 

Это далеко не первый фейковый сигнал. Абсолютно "левый" брокер.

Вот так выглядят его сделки на графике.


 

Георгий, я снимаю шляпу...!   Ты (и твои индейцы) проделываешь титаническую работу по переоптимизации Лиги. 

Специально для скептиков, не верящих в 2 часа на переоптимизацию:

И это только одна ТС на одной паре.

Ну, ок, у меня железо хуже твоего, но даже если ты тратишь в 2 раза меньше времени, то твой комп должен заниматься переоптимизацией в режиме нон-стоп. 

 
Eduard_D:

Это далеко не первый фейковый сигнал. Абсолютно "левый" брокер.

Вот так выглядят его сделки на график

Там человек торгует по немного другому символу XAUUSDi . С маленькой "i" в конце. 

[Удален]  
Eduard_D:

Георгий, я снимаю шляпу...!   Ты (и твои индейцы) проделываешь титаническую работу по переоптимизации Лиги. 

Специально для скептиков, не верящих в 2 часа на переоптимизацию:

И это только одна ТС на одной паре.

Ну, ок, у меня железо хуже твоего, но даже если ты тратишь в 2 раза меньше времени, то твой комп должен заниматься переоптимизацией в режиме нон-стоп. 

Сделайте алгоритм по открытию бара и все будет летать. У вас же не скальперы, зачем каждый тик мучаете, пожалейте машины
1...143144145146147148149150151152153154155156157...406
Новый комментарий