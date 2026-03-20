Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 150
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Георгий! Нужны отчеты! Для обновлений ТС. Сейчас трудятся 543050, 442420, 142042, 640150, 642952. Открою сигнал или мониторинг на этой неделе.
Не понял.
Стандартный отчет Лиги ТС по балансу и качеству торговли - утром каждого понедельника (сегодняшний - выше). Еще какие-то отчеты нужны ?
Открываешь сигнал, на котором требуются отдельные ТС - выкладывай магики - правило прежнее, за обещание открыть бесплатный сигнал - магики генерирую без ограничений. Смысл каждой системы - отражен в названии, я приводил даже несколько бесплатных экспертов и КодоБазы, которые работают по ТС из Лиги. Что не так ?
Сгенерируй, пожалуйста, рег-коды:
Счёт 50423626 Магик 543441
Счёт 50433863 Магик 240640
Я пока не могу понять в чём дело, но у тебя лучшая десятка за неделю добавила в плюс, а у меня уходит в минус.
Сгенерируй, пожалуйста, рег-коды:
Счёт 50423626 Магик 543441
Счёт 50433863 Магик 240640
Account: 50423626
Magic: 543441
RegCode: 1016843552
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 240640
RegCode: 85707965
-----------------------------------
Ну, так если это подделка и реально там ни цента на счету - то какая надежность в этом случае ?
По идее, я бы мог написать скрипт, который оценивает торговлю, в соответствии с моим алгоритмом определения оценки "качества торговли". И - оценивать любые сигналы. Но какой смысл в этом, когда сам сигнал поддельный ? Скрипт и оценка - это формальные показатели, которые не учитывают возможность фейков.
Это в данном случае нельзя утверждать наверняка. Так как это лишь догадки.
Это в данном случае нельзя утверждать наверняка. Так как это лишь догадки.
Это далеко не первый фейковый сигнал. Абсолютно "левый" брокер.
Вот так выглядят его сделки на графике.
Георгий, я снимаю шляпу...! Ты (и твои индейцы) проделываешь титаническую работу по переоптимизации Лиги.
Специально для скептиков, не верящих в 2 часа на переоптимизацию:
И это только одна ТС на одной паре.
Ну, ок, у меня железо хуже твоего, но даже если ты тратишь в 2 раза меньше времени, то твой комп должен заниматься переоптимизацией в режиме нон-стоп.
Это далеко не первый фейковый сигнал. Абсолютно "левый" брокер.
Вот так выглядят его сделки на график
Там человек торгует по немного другому символу XAUUSDi . С маленькой "i" в конце.
Георгий, я снимаю шляпу...! Ты (и твои индейцы) проделываешь титаническую работу по переоптимизации Лиги.
Специально для скептиков, не верящих в 2 часа на переоптимизацию:
И это только одна ТС на одной паре.
Ну, ок, у меня железо хуже твоего, но даже если ты тратишь в 2 раза меньше времени, то твой комп должен заниматься переоптимизацией в режиме нон-стоп.