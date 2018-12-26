А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем? - страница 10

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... до полнолуния оставался 1 день
 
A100:

По теме - можете продолжать считать дальше что курс франка тогда изменился на 15%. Только не нужно вводить в заблуждение других

Внимательно читаем....

Куда бы не полетела цена, где бы она не отметилась - официал продолжения торгов будет там и только там, где можно

[Удален]  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ :

проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Начиная торговлю, убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на форекс.


Вас же предупреждали. Или не предупреждали?

;))

 
TheXpert:
... до полнолуния оставался 1 день

только что гулял, луна просто атомная
умилил алгоритм фотика от Sony Experia E3, программа написала, что освещение недостаточное и щелкнула Луну со вспышкой. Благодаря вспышке снимок Луны кое-как получился )) Слева внизу непонятно что...вторая Луна ) А под Луной немного правее очень яркая звезда, интересно какая? Снимок сделан примерно на север, время 00:15 мск


 
Renat Akhtyamov:

Внимательно читаем....

Куда бы не полетела цена, где бы она не отметилась - официал продолжения торгов будет там и только там, где можно

С такими познаниями могу вам только порекомендовать забыть все что вы знаете о рынке и начать изучать все с нуля

 
Renat Akhtyamov:

ВнимательнФорексо читаем....

Куда бы не полетела цена, где бы она не отметилась - официал продолжения торгов будет там и только там, где можно

Это где такой бред написан? Стесняюсь спросить... Планки могут быть на биржевом рынке, коим Форекс не является...
 
Dennis Kirichenko:
Это где такой бред написан? Стесняюсь спросить... Планки могут быть на биржевом рынке, коим Форекс не является...

на биржевом?

цены разные чтоли?

сравните

 
Renat Akhtyamov:

на биржевом?

цены разные чтоли?

сравните

Конечно разные... если на бирже торги приостановлены - то на внебиржевом рынке они продолжаются
 
A100:
Конечно разные... если на бирже торги приостановлены - то на внебиржевом рынке они продолжаются

еще раз, последний ;)

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2016

new-rena, 2016.10.07 08:19

И кстате, как всегда без стопов)))))))))

к сожалению. ниже не дали купить!

ДЦ на почту МТ4 отправил сообщение, смысл которго - "по GBPUSD торговля приостановлена"


 
Renat Akhtyamov:

еще раз, последний ;)

Ну так это ваш конкретный дц приостановил торговлю - а ни биржа и ни большинство других дц торговлю не приостанавливали. Кроме того в тот момент там был спред порядка 10 фигур и при такой цене покупки вы бы сразу вылетели в трубу, конечно если там объем был не 0.0000001 (который вы почему то замазали). В моей как вы выразились кухне вообще min разрешенный объем 1.00
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