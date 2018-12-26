А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По теме - можете продолжать считать дальше что курс франка тогда изменился на 15%. Только не нужно вводить в заблуждение других
Внимательно читаем....
Куда бы не полетела цена, где бы она не отметилась - официал продолжения торгов будет там и только там, где можно
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ :
проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Начиная торговлю, убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на форекс.
Вас же предупреждали. Или не предупреждали?
;))
... до полнолуния оставался 1 день
только что гулял, луна просто атомная
умилил алгоритм фотика от Sony Experia E3, программа написала, что освещение недостаточное и щелкнула Луну со вспышкой. Благодаря вспышке снимок Луны кое-как получился )) Слева внизу непонятно что...вторая Луна ) А под Луной немного правее очень яркая звезда, интересно какая? Снимок сделан примерно на север, время 00:15 мск
Внимательно читаем....
Куда бы не полетела цена, где бы она не отметилась - официал продолжения торгов будет там и только там, где можно
С такими познаниями могу вам только порекомендовать забыть все что вы знаете о рынке и начать изучать все с нуля
ВнимательнФорексо читаем....
Куда бы не полетела цена, где бы она не отметилась - официал продолжения торгов будет там и только там, где можно
Это где такой бред написан? Стесняюсь спросить... Планки могут быть на биржевом рынке, коим Форекс не является...
на биржевом?
цены разные чтоли?
сравните
на биржевом?
цены разные чтоли?
сравните
Конечно разные... если на бирже торги приостановлены - то на внебиржевом рынке они продолжаются
еще раз, последний ;)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2016
new-rena, 2016.10.07 08:19
И кстате, как всегда без стопов)))))))))
к сожалению. ниже не дали купить!
ДЦ на почту МТ4 отправил сообщение, смысл которго - "по GBPUSD торговля приостановлена"
еще раз, последний ;)