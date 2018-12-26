А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем? - страница 8

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A100:
Зачем мне демо-график. Откройте реальный счет у нормального брокера

в смысле, у которого в ноль чтоли падало?

ты чо мне тут кухни советуешь?


 
A100:
Зачем мне демо-график. Откройте реальный счет у нормального брокера

На форекс брокеры отсутствуют в природе. Есть только ДЦ. Оч. большая разница, кстати, даже законодательно. С предметом ознакомьтесь, а потом задачки задавайте.))

 
Yuriy Asaulenko:

На форекс брокеры отсутствуют в природе. Есть только ДЦ. Оч. большая разница, кстати, даже законодательно. С предметом ознакомьтесь, а потом задачки задавайте.))

да нормально все

нихай вникает как торговать надо, чтобы не бояться природных явлений

 
Yuriy Asaulenko:

С предметом ознакомьтесь, а потом задачки задавайте.))

Судя по вашему уже удаленному сообщению - ваше решение задачи было: 7 - 10%

после чего продолжать диалог не вижу смысла - не мой уровень

 
A100:

Судя по вашему уже удаленному сообщению - ваше решение задачи было: 7 - 10%

после чего продолжать диалог не вижу смысла - не мой уровень

Понятно, вы еще и читать не умеете.)) Напрасно удалил.) Там было ясно написано +7-10% к депозиту. Но это не для вашего знания арифметики.)

 
A100:
По вашему госбанки - это кухни?

когда такое случается, обычно в терминал сообщения пишут - торговля запрещена.

торги начинаются от цены, которая укладывается в рамки приличия

короччч - гонишь
 
A100:
По вашему госбанки - это кухни?

У него ДЦ госбанк. Не простой хлопец.

 

Да у Черного Лебедя 07.10.2016 пары GBPUSD был совершенно другой почерк в сравнении с этим.

Спред вообще не расширялся первую минуту после резкого гэпа c 1.265 до 1,184, ровно через минуту расширился до 201 пипсов и держался еще ровно минуту, и только дальше поскакал, убивая "удачно" сработавшие лимитные Buy ордера по цене 1.1840


 
Nikolai Semko:

Да у Черного Лебедя 07.10.2016 пары GBPUSD был совершенно другой почерк в сравнении с этим.

Спред вообще не расширялся первую минуту после резкого падения, ровно через минуту расширился до 201 пипсов и держался еще ровно минуту, и только дальше поскакал.  


у меня байка открылась примерно на 1.2, до этого торги закрыты были

чо то такое...

в ту ночь и все утро почти никто не спал

прикольно было

 
Nikolai Semko:

Да у Черного Лебедя 07.10.2016 пары GBPUSD был совершенно другой почерк в сравнении с этим.

Спред вообще не расширялся первую минуту после резкого гэпа c 1.265 до 1,184, ровно через минуту расширился до 201 пипсов и держался еще ровно минуту, и только дальше поскакал, убивая "удачно" сработавшие лимитные Buy ордера по цене 1.1840


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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2016

new-rena, 2016.10.07 08:19

И кстате, как всегда без стопов)))))))))

к сожалению. ниже не дали купить!

ДЦ на почту МТ4 отправил сообщение, смысл которго - "по GBPUSD торговля приостановлена"


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