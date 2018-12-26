А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем? - страница 8
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Зачем мне демо-график. Откройте реальный счет у нормального брокера
в смысле, у которого в ноль чтоли падало?
ты чо мне тут кухни советуешь?
Зачем мне демо-график. Откройте реальный счет у нормального брокера
На форекс брокеры отсутствуют в природе. Есть только ДЦ. Оч. большая разница, кстати, даже законодательно. С предметом ознакомьтесь, а потом задачки задавайте.))
На форекс брокеры отсутствуют в природе. Есть только ДЦ. Оч. большая разница, кстати, даже законодательно. С предметом ознакомьтесь, а потом задачки задавайте.))
да нормально все
нихай вникает как торговать надо, чтобы не бояться природных явлений
С предметом ознакомьтесь, а потом задачки задавайте.))
Судя по вашему уже удаленному сообщению - ваше решение задачи было: 7 - 10%
после чего продолжать диалог не вижу смысла - не мой уровень
Судя по вашему уже удаленному сообщению - ваше решение задачи было: 7 - 10%
после чего продолжать диалог не вижу смысла - не мой уровень
Понятно, вы еще и читать не умеете.)) Напрасно удалил.) Там было ясно написано +7-10% к депозиту. Но это не для вашего знания арифметики.)
По вашему госбанки - это кухни?
когда такое случается, обычно в терминал сообщения пишут - торговля запрещена.
торги начинаются от цены, которая укладывается в рамки приличиякороччч - гонишь
По вашему госбанки - это кухни?
У него ДЦ госбанк. Не простой хлопец.
Да у Черного Лебедя 07.10.2016 пары GBPUSD был совершенно другой почерк в сравнении с этим.
Спред вообще не расширялся первую минуту после резкого гэпа c 1.265 до 1,184, ровно через минуту расширился до 201 пипсов и держался еще ровно минуту, и только дальше поскакал, убивая "удачно" сработавшие лимитные Buy ордера по цене 1.1840
Да у Черного Лебедя 07.10.2016 пары GBPUSD был совершенно другой почерк в сравнении с этим.
Спред вообще не расширялся первую минуту после резкого падения, ровно через минуту расширился до 201 пипсов и держался еще ровно минуту, и только дальше поскакал.
у меня байка открылась примерно на 1.2, до этого торги закрыты были
чо то такое...
в ту ночь и все утро почти никто не спал
прикольно было
Да у Черного Лебедя 07.10.2016 пары GBPUSD был совершенно другой почерк в сравнении с этим.
Спред вообще не расширялся первую минуту после резкого гэпа c 1.265 до 1,184, ровно через минуту расширился до 201 пипсов и держался еще ровно минуту, и только дальше поскакал, убивая "удачно" сработавшие лимитные Buy ордера по цене 1.1840
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2016
new-rena, 2016.10.07 08:19
И кстате, как всегда без стопов)))))))))
к сожалению. ниже не дали купить!
ДЦ на почту МТ4 отправил сообщение, смысл которго - "по GBPUSD торговля приостановлена"