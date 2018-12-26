А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем? - страница 16
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А Вы сами по такой схеме экспериментировали?
Конечно. Иначе бы и не разглагольствовал на эту тему.
Вот пример бывшего реального сигнала. К сожалению слил и подвел подписчиков. Но приобрел опыт. А причина все та же банальная - недисциплинированность.
Нужно щелкнуть для просмотра анимированной гифки.
Конечно. Иначе бы и не разглагольствовал на эту тему.
Вот пример бывшего реального сигнала. К сожалению слил и подвел подписчиков. Но приобрел опыт. А причина все та же банальная - недисциплинированность.
Нужно щелкнуть для просмотра анимированной гифки.
Понял
Конечно. Иначе бы и не разглагольствовал на эту тему.
Вот пример бывшего реального сигнала. К сожалению слил и подвел подписчиков. Но приобрел опыт. А причина все та же банальная - недисциплинированность.
Нужно щелкнуть для просмотра анимированной гифки.
хорошие цифры
хорошие цифры
Конечно же такие цифры не получились с первого раза. А с раза 5-7 -го.
Высокий риск - высокие просадки, высокая вероятность слива, но и сверхвысокие прибыли при наличии нормальной стратегии.
Тогда я довел реально более 100 000 % за 2 с половиной месяца. Причем сразу два сигнала для MT4 и для MT5. Для MT5 до 100000% чуть не дотянуло.
Понял
хорошие цифры
Хорош оверпостингом заниматься, глаза разбегаются.
Ну зачем, зачем?
Ну есть кнопка такая "правка" можно отредактировать своё сообщение.
Хорош оверпостингом заниматься, глаза разбегаются.
Ну зачем, зачем?
Ну есть кнопка такая "правка" можно отредактировать своё сообщение.
Понял. Извиняюсь. Не знал)
Понял. Извиняюсь. Не знал)
На сообщение своё наводите курсор и там появляется куча кнопок "в карман | правка | удалить | нарушение | ответить" и потом делаете то что хотите)
На сообщение своё наводите курсор и там появляется куча кнопок "в карман | правка | удалить | нарушение | ответить" и потом делаете то что хотите)
Спасибо
Спасибо
На здоровье))
Вот пример бывшего реального сигнала. К сожалению слил и подвел подписчиков.