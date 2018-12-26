А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем? - страница 16

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Aliaksandr Maksimau:

А Вы сами по такой схеме экспериментировали? 

Конечно. Иначе бы и не разглагольствовал на эту тему.
Вот пример бывшего реального сигнала. К сожалению слил и подвел подписчиков. Но приобрел опыт.  А причина все та же банальная - недисциплинированность. 
Нужно щелкнуть для просмотра анимированной гифки.


 
Nikolai Semko:

Конечно. Иначе бы и не разглагольствовал на эту тему.
Вот пример бывшего реального сигнала. К сожалению слил и подвел подписчиков. Но приобрел опыт.  А причина все та же банальная - недисциплинированность. 
Нужно щелкнуть для просмотра анимированной гифки.


Понял

 
Nikolai Semko:

Конечно. Иначе бы и не разглагольствовал на эту тему.
Вот пример бывшего реального сигнала. К сожалению слил и подвел подписчиков. Но приобрел опыт.  А причина все та же банальная - недисциплинированность. 
Нужно щелкнуть для просмотра анимированной гифки.


хорошие цифры

 
Aliaksandr Maksimau:

хорошие цифры

Конечно же такие цифры не получились с первого раза. А с раза 5-7 -го.
Высокий риск - высокие просадки, высокая вероятность слива, но и сверхвысокие прибыли при наличии нормальной стратегии. 
Тогда я довел реально более 100 000 % за 2 с половиной месяца. Причем сразу два сигнала для MT4 и для MT5. Для MT5 до 100000% чуть не дотянуло.

 
Aliaksandr Maksimau:

Понял

Aliaksandr Maksimau:

хорошие цифры

Хорош оверпостингом заниматься, глаза разбегаются.

Ну зачем, зачем?

Ну есть кнопка такая "правка" можно отредактировать своё сообщение.

 
Alexandr Saprykin:

Хорош оверпостингом заниматься, глаза разбегаются.

Ну зачем, зачем?

Ну есть кнопка такая "правка" можно отредактировать своё сообщение.

Понял. Извиняюсь. Не знал)

 
Aliaksandr Maksimau:

Понял. Извиняюсь. Не знал)

На сообщение своё наводите курсор и там появляется куча кнопок "в карман | правка | удалить | нарушение | ответить" и потом делаете то что хотите)

 
Alexandr Saprykin:

На сообщение своё наводите курсор и там появляется куча кнопок "в карман | правка | удалить | нарушение | ответить" и потом делаете то что хотите)

Спасибо

 
Aliaksandr Maksimau:

Спасибо

На здоровье))

 
Nikolai Semko:
Вот пример бывшего реального сигнала. К сожалению слил и подвел подписчиков.
А деньги Вы им вернули за подписку в добровольном порядке? Если нет то термин подвел - сомнителен - это просто бизнес
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