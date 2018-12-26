А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем? - страница 7
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Однако цена по любой паре и в любой момент в праве летать на дню не более чем на 15% от текущей
Так что такая фишка может произойти в любой момент, если это нужно будет рынку
Можете проверить в процентах полеты и чифа и фунта. Всё норм, ничего осудительного не было.
Так что не нужна рисковать более чем...
Надеюсь разжевал как максимальный риск считать
Еще один теоретик нарисовался
Погуглите фразу "Швейцарский франк вырос к евро на 30% за 20 минут"
Еще один теоретик нарисовался
Погуглите фразу "Швейцарский франк вырос к евро на 30% за 20 минут"
Чо там гуглить, я торговать гораздо раньше этого события начал и глазками видел и обсуждали и начитались
В то время загладили обвал чифа тем, что СМЕ сняло с фьюча по чифу ограничение по лою
Но в эти сказки кто верит то? ....
Нам, интрадейщикам без разницы черный-белый.
Брокеру по фиг, он комиссию берет, а вот мелкий ДЦ может и не выдержать - он на свои торгует.)
Чо там гуглить, я торговать гораздо раньше этого события начал и глазками видел и обсуждали и начитались
Видимо вы на демо торговали и обсуждали в кругу таких же теоретиков
Видимо вы на демо торговали и обсуждали в кругу таких же теоретиков
Не, не на демо и к тому же с плечом 500
А кажись даж 1000
Иди почитай тут на форуме все подробно и в деталях
Только я в то время понятия не имел чо такое валютная змея
Просветишь?
Просветишь?
Для начала решите простейшие задачи:
1) Курс снизился с 1.20 до 0.87
2) Курс снизился с 1.02 до 0.75
Вопрос - сколько это будет в %
Для начала решите простейшую задачу:
Курс снизился с 1.02 до 0.75. Вопрос - сколько это будет в %
Ггггггде там 0,75?
делать мне нефиг....
Ггггггде там 0,75?
делать мне нефиг....
евро... доллар... и франк
Если не можете решить - погуглите фразу ... - там уже за вас посчитали
евро... доллар... и франк
Если не можете решить - погуглите фразу - там уже за вас посчитали
да ладно
иди считай
да ладно
иди считай