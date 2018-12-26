А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем? - страница 7

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Renat Akhtyamov:

Однако цена по любой паре и в любой момент в праве летать на дню не более чем на 15% от текущей

Так что такая фишка может произойти в любой момент, если это нужно будет рынку

Можете проверить в процентах полеты и чифа и фунта. Всё норм, ничего осудительного не было.

Так что не нужна рисковать более чем...

Надеюсь разжевал как максимальный риск считать

Еще один теоретик нарисовался

Погуглите фразу "Швейцарский франк вырос к евро на 30% за 20 минут" 

 
A100:

Еще один теоретик нарисовался

Погуглите фразу "Швейцарский франк вырос к евро на 30% за 20 минут" 

Чо там гуглить, я торговать гораздо раньше этого события начал и глазками видел и обсуждали и начитались

В то время загладили обвал чифа тем, что СМЕ сняло с фьюча по чифу ограничение по лою

Но в эти сказки кто верит то? ....

 
Nikolai Semko: А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем?

Нам, интрадейщикам без разницы черный-белый.

Брокеру по фиг, он комиссию берет, а вот мелкий ДЦ может и не выдержать - он на свои торгует.)

 
Renat Akhtyamov:

Чо там гуглить, я торговать гораздо раньше этого события начал и глазками видел и обсуждали и начитались

Видимо вы на демо торговали и обсуждали в кругу таких же теоретиков

 
A100:

Видимо вы на демо торговали и обсуждали в кругу таких же теоретиков

Не, не на демо и к тому же с плечом 500

А кажись даж 1000

Иди почитай тут на форуме все подробно и в деталях

Только я в то время понятия не имел чо такое валютная змея

Просветишь?

 
Renat Akhtyamov:

Просветишь?

Для начала решите простейшие задачи:

1) Курс снизился с 1.20 до 0.87

2) Курс снизился с 1.02 до 0.75

Вопрос - сколько это будет в %

 
A100:

Для начала решите простейшую задачу:

Курс снизился с 1.02 до 0.75. Вопрос - сколько это будет в %

Ггггггде там 0,75?

делать мне нефиг....

 
Renat Akhtyamov:

Ггггггде там 0,75?

делать мне нефиг....

евро... доллар... и франк

Если не можете решить - погуглите фразу ... - там уже за вас посчитали

 
A100:

евро... доллар... и франк

Если не можете решить - погуглите фразу - там уже за вас посчитали

да ладно

иди считай

 
Renat Akhtyamov:

да ладно

иди считай

Зачем мне демо-график. Откройте реальный счет у нормального брокера
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