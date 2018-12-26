А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем? - страница 18
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Короче говоря, первый лебедь был в 2010
и кстати не с проста, как я понял, чуток поразбиравшись с причинами...
Это как минимум вуализация некоторого математического пересчета на рынке.
Коррекция-максимум, так скажем.
Биткойн — чёрный лебедь ?
Короче говоря, первый лебедь был в 2010
и кстати не с проста, как я понял, чуток поразбиравшись с причинами...
Это как минимум вуализация некоторого математического пересчета на рынке.
Коррекция-максимум, так скажем.
У спекулянтов черных лебедей не бывает. Сплошь белые. Им, вообще, лишь бы двигалось, а куда - без разницы.)
К встрече с Чёрным Лебедем :
чисто технически - готов...
не держу на торговых счетах больше чем готов потерять..
Если рынок просветит до стопаута, то в ММ это рассчитано. Неприятно, но не более того
морально, скорее не готов - "чёрный лебедь" это в значительной мере кризис, а по жизни "вериться в лучшее" :-)
Черный лебедь - это же колоссальная возможность заработать!!!
спроси у клиентов не-буду-говорить-кого много ли они заработали на чёрном лебеде удачно и заранее открыв позицию...
в общей сумме НИ_ШЫ_ША :-) сделки были по большей части аннулированы, а своего добивались только через суды..
У спекулянтов черных лебедей не бывает. Сплошь белые. Им, вообще, лишь бы двигалось, а куда - без разницы.)
на нем можно как заработать так и потерять, я не об этом
я просто проанализировал, и как оказалось - не спроста он появился, на рынке действительно произошли некоторые изменения
которые вступили в силу в момент исполнения черного лебедя
найдет ли кто еще причину, не знаю
но делиться опытом я не буду
просто констатирую - причина есть, и она на столько явная, что её трудно не заметить
спроси у клиентов не-буду-говорить-кого много ли они заработали на чёрном лебеде удачно и заранее открыв позицию...
в общей сумме НИ_ШЫ_ША :-) сделки были по большей аннулированы, а своего добивались только через суды..
на нем можно как заработать так и потерять, я не об этом
я просто проанализировал, и как оказалось - не спроста он появился, на рынке действительно произошли некоторые изменения
которые вступили в силу в момент формирования черного лебедя
найдет ли кто еще причину, не знаю
но делиться опытом я не буду
просто констатирую - причина есть, и она на столько явная, что её трудно не заметить
Мне единственный раз удалось, случайно, и много. Это из области чудес.))
Больше никогда не попадал, и тоже случайно.)
Это вы сейчас про ДЦ или биржевых брокеров?
я про Форекс, тут сайт на 98% об этом ;-)
и про людей с которыми имел удовольствие общаться.