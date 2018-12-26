А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем? - страница 18

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Renat Akhtyamov:

Короче говоря, первый лебедь был в 2010

и кстати не с проста, как я понял, чуток поразбиравшись с причинами...

Это как минимум вуализация некоторого математического пересчета на рынке.

Коррекция-максимум, так скажем.

Лебедь летит к рублю, причем не сам по себе, а по просьбе ЦБ
 

Биткойн — чёрный лебедь ?


 
Renat Akhtyamov:

Короче говоря, первый лебедь был в 2010

и кстати не с проста, как я понял, чуток поразбиравшись с причинами...

Это как минимум вуализация некоторого математического пересчета на рынке.

Коррекция-максимум, так скажем.

У спекулянтов черных лебедей не бывает. Сплошь белые. Им, вообще, лишь бы двигалось, а куда - без разницы.)

 

К встрече с Чёрным Лебедем :

чисто технически - готов...

не держу на торговых счетах больше чем готов потерять..

Если рынок просветит до стопаута, то в ММ это рассчитано. Неприятно, но не более того

морально, скорее не готов - "чёрный лебедь" это в значительной мере кризис, а по жизни "вериться в лучшее" :-)

 
Черный лебедь - это же колоссальная возможность заработать!!! 
 
Rafil Nurmukhametov:
Черный лебедь - это же колоссальная возможность заработать!!! 

спроси у клиентов не-буду-говорить-кого много ли они заработали на чёрном лебеде удачно и заранее открыв позицию...

в общей сумме НИ_ШЫ_ША :-) сделки были по большей части аннулированы, а своего добивались только через суды..

Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Yuriy Asaulenko:

У спекулянтов черных лебедей не бывает. Сплошь белые. Им, вообще, лишь бы двигалось, а куда - без разницы.)

на нем можно как заработать так и потерять, я не об этом

я просто проанализировал, и как оказалось - не спроста он появился, на рынке действительно произошли некоторые изменения

которые вступили в силу в момент исполнения черного лебедя

найдет ли кто еще причину, не знаю

но делиться опытом я не буду

просто констатирую - причина есть, и она на столько явная, что её трудно не заметить

 
Maxim Kuznetsov:

спроси у клиентов не-буду-говорить-кого много ли они заработали на чёрном лебеде удачно и заранее открыв позицию...

в общей сумме НИ_ШЫ_ША :-) сделки были по большей аннулированы, а своего добивались только через суды..

Это вы сейчас про ДЦ или биржевых брокеров?


 
Renat Akhtyamov:

на нем можно как заработать так и потерять, я не об этом

я просто проанализировал, и как оказалось - не спроста он появился, на рынке действительно произошли некоторые изменения

которые вступили в силу в момент формирования черного лебедя

найдет ли кто еще причину, не знаю

но делиться опытом я не буду

просто констатирую - причина есть, и она на столько явная, что её трудно не заметить

Мне единственный раз удалось, случайно, и много. Это из области чудес.))

Больше никогда не попадал, и тоже случайно.)

 
Rafil Nurmukhametov:
Это вы сейчас про ДЦ или биржевых брокеров?


я про Форекс, тут сайт на 98% об этом ;-)

и про людей с которыми имел удовольствие общаться.

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