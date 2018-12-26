А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем? - страница 9
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Да у Черного Лебедя 07.10.2016 пары GBPUSD был совершенно другой почерк в сравнении с этим.
Спред вообще не расширялся первую минуту после резкого гэпа c 1.265 до 1,184, ровно через минуту расширился до 201 пипсов и держался еще ровно минуту, и только дальше поскакал, убивая "удачно" сработавшие лимитные Buy ордера по цене 1.1840
Интересно, а есть кто-нибудь, у кого TakeProfit сработал на 1,1840?
Да... на тот момент это был сам банк, а не ООО... и договор назывался о брокерском обслуживании
Договор м.б. и назывался, но вы плохо представляете механизм Форекс торговли. По любому это ДЦ.
Кстати, до марта у меня был ДЦ - крупный банк, но он, тем не менее, остался ДЦ. Хотя, да, на сайте он , типа, брокер. Но суть в механизме торговли. Я не говорю о том, что хорошо или что плохо. Это просто принципиально разные вещи.
Интересно, а есть кто-нибудь, у кого TakeProfit сработал на 1,1840?
Там против ТА было.
Вряд ли кто продавал...
Не путайте - у вас всегда было ООО (то что вы физически приходили в отделение банка не означает что у вас с ним был договор)
за такие обсуждения вроде банили
пора бы и честь знать...
за такие обсуждения вроде банили
пора бы и честь знать...
Просто ваши сделки не выводились на рынок - соответственно убытка у ДЦ фактически никакого не было и юридически не возникло оснований для взыскания
у exness даже на демке можно уйти в минус )) уж как это - не знаю
Банили за неуважительние общение. Я к вам уважительно обращался на вы... не тыкал
не обсуждайте брокеров и дц
почитайте правила форума
ближе к теме
у exness даже на демке можно уйти в минус )) уж как это - не знаю
Алексей, это просто нонсенс развития ТС
Наверное вернулся с новыми идеями к тому что уже забросил.
Лично я тоже так делал, но к сожалению безрезультатно
Только новые наше всё
Не путайте - у вас всегда было ООО (то что вы физически приходили в отделение банка не означает что у вас с ним был договор)
Без разницы. На Форекс другого типа торговли не существует.
не обсуждайте брокеров и дц
почитайте правила форума
ближе к теме
По теме - можете продолжать считать дальше что курс франка тогда изменился на 15%. Только не нужно вводить в заблуждение других