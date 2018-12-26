А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем? - страница 9

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Nikolai Semko:

Да у Черного Лебедя 07.10.2016 пары GBPUSD был совершенно другой почерк в сравнении с этим.

Спред вообще не расширялся первую минуту после резкого гэпа c 1.265 до 1,184, ровно через минуту расширился до 201 пипсов и держался еще ровно минуту, и только дальше поскакал, убивая "удачно" сработавшие лимитные Buy ордера по цене 1.1840


Интересно, а есть кто-нибудь, у кого TakeProfit сработал на 1,1840?

 
A100:
Да... на тот момент это был сам банк, а не ООО... и договор назывался о брокерском обслуживании

Договор м.б. и назывался, но вы плохо представляете механизм Форекс торговли. По любому это ДЦ.

Кстати, до марта у меня был ДЦ - крупный банк, но он, тем не менее, остался ДЦ. Хотя, да, на сайте он , типа, брокер. Но суть в механизме торговли. Я не говорю о том, что хорошо или что плохо. Это просто принципиально разные вещи.

 
Nikolai Semko:

Интересно, а есть кто-нибудь, у кого TakeProfit сработал на 1,1840?

Там против ТА было.

Вряд ли кто продавал...

 
A100:
Не путайте - у вас всегда было ООО (то что вы физически приходили в отделение банка не означает что у вас с ним был договор)

за такие обсуждения вроде банили

пора бы и честь знать...

 
Renat Akhtyamov:

за такие обсуждения вроде банили

пора бы и честь знать...

Банили за неуважительние общение. Я к вам уважительно обращался на вы... не тыкал
 
A100:
Просто ваши сделки не выводились на рынок - соответственно убытка у ДЦ фактически никакого не было и юридически не возникло оснований для взыскания

у exness даже на демке можно уйти в минус )) уж как это - не знаю

 
A100:
Банили за неуважительние общение. Я к вам уважительно обращался на вы... не тыкал

не обсуждайте брокеров и дц

почитайте правила форума

ближе к теме

 
Alexey Volchanskiy:

у exness даже на демке можно уйти в минус )) уж как это - не знаю

Алексей, это просто нонсенс развития ТС

Наверное вернулся с новыми идеями к тому что уже забросил.

Лично я тоже так делал, но к сожалению безрезультатно

Только новые наше всё

 
A100:
Не путайте - у вас всегда было ООО (то что вы физически приходили в отделение банка не означает что у вас с ним был договор)

Без разницы. На Форекс другого типа торговли не существует.

 
Renat Akhtyamov:

не обсуждайте брокеров и дц

почитайте правила форума

ближе к теме

По теме - можете продолжать считать дальше что курс франка тогда изменился на 15%. Только не нужно вводить в заблуждение других

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