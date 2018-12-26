А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем? - страница 6
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Конечно можно, особенно если есть лишняя квартира. Отрицательный баланс успешно взыскивается с клиента. Погуглите фразу "покрыл половину своих потерь". Причем там взыскание заняло меньше года
я видел такую статью пару лет назад, вроде клиент попробовал поиграть на свопе в акции и влетел с ГО (фондовый рынок)
с ДЦ можете спокойно спать - больше депозита не сольете - проверенно и не один раз ))))
с ДЦ можете спокойно спать - больше депозита не сольете - проверенно и не один раз ))))
Просто ваши сделки не выводились на рынок - соответственно убытка у ДЦ фактически никакого не было и юридически не возникло оснований для взыскания
если выводите сделки на рынок, берите 1:10 плечо, в чем тут проблема то?
или думаете к вашим 1000 долл, добавят еще 200.000 кто-то?
если выводите сделки на рынок, берите 1:10 плечо, в чем тут проблема то?
В том что вы не умеете считать. При таком плече 15.01.15 у вас был бы убыток минус 300%
В том что вы не умеете считать. При таком плече 15.01.15 у вас был бы убыток минус 300%
причем тогда тут лишняя квартира?
Просто ваши сделки не выводились на рынок - соответственно убытка у ДЦ фактически никакого не было и юридически не возникло оснований для взыскания
а какая мне разница кто куда и что выводит? я от иллюзий и поиска правды давно уже ушел
я от иллюзий и поиска правды давно уже ушел
Значит не ушли, если продолжаете считать, что потери ограничены суммой депозита
Значит не ушли, если продолжаете считать, что потери ограничены суммой депозита
это уже много раз обсуждалось, сперва нужно найти такое ДЦ, имеется ввиду с небольшими депо и классическим плечом 100-500
Ага, минутная свеча 1.26013-1.15213, жуть! А в чем причина была?
По слухам кто-то из инвест-банка спросонья ткнул жирным пальцем в поле объёмов терминала и продал фунта больше нужного в 10^6 раз.
Ага, минутная свеча 1.26013-1.15213, жуть! А в чем причина была?
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А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем?
Renat Akhtyamov, 2018.05.26 21:22
Такой полет (в частности разгон котира) мог произойти из за чьей то сетки с шагом в 1 пункт 4-х знака, которую строил робот на реале.Косяк котировочной проги - перегнула палку...
Однако цена по любой паре и в любой момент в праве летать на дню не более чем на 15% от текущей
Так что такая фишка может произойти в любой момент, если это нужно будет рынку
Можете проверить в процентах полеты и чифа и фунта. Всё норм, ничего осудительного не было.
Так что не нужна рисковать более чем...
Надеюсь разжевал как максимальный риск считать