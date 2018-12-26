А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем? - страница 6

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A100:
Конечно можно, особенно если есть лишняя квартира. Отрицательный баланс успешно взыскивается с клиента. Погуглите фразу "покрыл половину своих потерь". Причем там взыскание заняло меньше года

я видел такую статью пару лет назад, вроде клиент попробовал поиграть на свопе в акции и влетел с ГО (фондовый рынок)

с ДЦ можете спокойно спать - больше депозита не сольете - проверенно и не один раз ))))

 
Igor Makanu:

с ДЦ можете спокойно спать - больше депозита не сольете - проверенно и не один раз ))))

Просто ваши сделки не выводились на рынок - соответственно убытка у ДЦ фактически никакого не было и юридически не возникло оснований для взыскания
 
A100:
Просто ваши сделки не выводились на рынок - соответственно убытка у ДЦ фактически никакого не было и юридически не возникло оснований для взыскания

если выводите сделки на рынок, берите 1:10 плечо, в чем тут проблема то?

или думаете к вашим 1000 долл, добавят еще 200.000 кто-то?

 
Fast451:

если выводите сделки на рынок, берите 1:10 плечо, в чем тут проблема то?

В том что вы не умеете считать. При таком плече 15.01.15 у вас был бы убыток минус 300% 

 
A100:

В том что вы не умеете считать. При таком плече 15.01.15 у вас был бы убыток минус 300% 

причем тогда тут лишняя квартира?

 
A100:
Просто ваши сделки не выводились на рынок - соответственно убытка у ДЦ фактически никакого не было и юридически не возникло оснований для взыскания

а какая мне разница кто куда и что выводит? я от иллюзий  и поиска правды давно уже ушел

 
Igor Makanu:

я от иллюзий  и поиска правды давно уже ушел

Значит не ушли, если продолжаете считать, что потери ограничены суммой депозита

 
A100:

Значит не ушли, если продолжаете считать, что потери ограничены суммой депозита

это уже много раз обсуждалось, сперва нужно найти такое ДЦ, имеется ввиду с небольшими депо и классическим плечом 100-500

 
Alexey Volchanskiy:

Ага, минутная свеча 1.26013-1.15213, жуть! А в чем причина была?

По слухам кто-то из инвест-банка спросонья ткнул жирным пальцем в поле объёмов терминала и продал фунта больше нужного в 10^6 раз.


gbpusd_flash

 
Alexey Volchanskiy:

Ага, минутная свеча 1.26013-1.15213, жуть! А в чем причина была?

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А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем?

Renat Akhtyamov, 2018.05.26 21:22

Такой полет (в частности разгон котира) мог произойти из за чьей то сетки с шагом в 1 пункт 4-х знака, которую строил робот на реале.

Косяк котировочной проги - перегнула палку...

Однако цена по любой паре и в любой момент в праве летать на дню не более чем на 15% от текущей

Так что такая фишка может произойти в любой момент, если это нужно будет рынку

Можете проверить в процентах полеты и чифа и фунта. Всё норм, ничего осудительного не было.

Так что не нужна рисковать более чем...

Надеюсь разжевал как максимальный риск считать

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