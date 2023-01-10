Ветка умных и неуловимых критиков - страница 5
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Так как ветка начинает обрастать мифами и домыслами, то я выскажу свое мнение и взгляд на данную ситуацию с компостером (и подобные этим).
Предыстория:
4 года назад Карпутов стал модератором на форуме - https://www.mql5.com/ru/forum/23631/page2. Но и тогда уже были недовольные им, вот один из постов той ветки
сейчас все темы форума будут сводиться к двум веткам:
-- ответы в картинках на все мыслимые/немыслимые и нужные/ненужные вопросы
-- комментарии к ответам в картинке
колдуют над этим -- два персонажа -- оба модераторы -- один модератор со стажем -- другой со странным ником "барабашка" только недавно обмодерился
форум в последнее время заскучнел -- вот и нашли забаву от нечего делать -- вместо того чтобы просто вопрошающему ответить -- теперь говорят: "ждите ответ в картинках, по одному ответу в день" -- вся процедура сопровождается постоянными перепостами из одной ветки в другую
Может он поначалу где-то и перегнул палку с модерацией, хейтеры нашлись, Карпутов обрел надежных "друзей", которые по поводу и без повода стали придираться к нему. Уже тогда Голубев писал:
Как бы тут не получилось как со мной, когда я когда-то сделал две ветки по тех анализу тут в рус, а меня кодеры "и в хвост и в гриву" ... на 9 листах ... и загубили хорошее начинание ... сами не делают, и другим не дают ...
Очень просто критиковать чужую (бесплатную) работу ... гораздо легче, чем сделать что-то самому для новичков-юсеров.
Извиняюсь - не выдержал - вспомнил свой случай.
-------------Надо просто быть добрее друг к другу ... коллеги ... :)
В итоге стало как бы модным к месту и не к месту высказать ему свое правильное мнение, грубо говоря - наезды не по делу. Необходимо было как-то остановить эту тенденцию, я стал вступаться за него. Согласно Теории разбитых окон, если ничего не делать и оставить как есть, то будет формироваться убеждение, что это нормально и все так делают.
Теперь по компостеру
В ветке Обсуждение статьи "Анализ графиков Баланса/Средств по символам и ORDER_MAGIC советников" появляется пост с критикой статьи - #8. Может, по сути и верная критика, но по форме достаточно категоричная. Владимир ничего не отвечает, реакции от остальных пользователей тоже нет.
Не проходит и суток, и тот же пользователь пишет новый пост с требованием:
Так что Владимир, программистские изыски с панелями без понимания автором проблемы никому тут не нужны, если есть проблема - то статья должна содержать как глубюокое осмысление проблемы, так и полноценное решение. Поэтому либо удаляйте свою статью к черту, либо переделывайте и решайте основную проблему по расчету PnL в разрезе различных торговых стратегий (MAGICков).
Тут уже я решил, что это перебор - пост удалил, пользователя на неделю в бан. Это было 8-го апреля. На следующий день появляется компостер и, видя забаненного юзера, тут предъявляет Карпутову претензии (он точно уверен, что это Карпутов снес)
Ок, за форму изложения забанили.
А по сути есть что ответить?
Я ему написал, что это именно я удалил и забанил юзера и попросил все таки конкретно озвучить свою претензию/вопрос. Я дал ему возможность смячгить ситуацию, но он продолжил в том же духе
Вопрос сформулировал забаненый:
Почему бан есть, а ответа на вопрос - нет? Если мешает эмоциональность вопрошающего, можно предложить переформулировать более конструктивно, но не молча банить.
Я вижу какие-то требования, возможно, он даже и статью-то не читал, иначе мог сам задать вопрос раньше. Поэтому уже более жестче ответил ему
Если всё так просто - можно выложить кусок кода, решающий задачу. PS В принципе, я уже привык, что тут всегда найдутся критики Карпутова, которые сами ничего не пишут. Потому что он модератор и можно всегда бороться с его "произволом". Даже в статьях. Но всё таки это неприятно видеть от старожилов.
Ну а дальше вы видите в этой ветке. Вместо конструктива продолжаются обвинения с привычными клише
Андрей был одним из немногих, с которыми я считал вправе общаться на ты.
Как незаинтересованная сторона озвучу опасения категории форумчан, которые завязаны на Маркете, Фрилансе, Сигналах и финансах через данный ресурс. Наперед скажу, что мнение не всех, конечно.
Не могу утверждать на 100%, но нет причин не доверять информации, что был прецедент, когда людей банили на длительный срок модераторы (множественное число ни о чем не говорит) и соответствующая поддержка клиентов в Маркете+Фриланс прекращалась. А отключение сообщений еще создавало серьезные репутационные издержки для забаненного, т.к. клиенты не могли связаться через ЛС. Т.е. бан бил и бьет по денежным интересам данной категории форумчан и имеет длительный эффект и после снятия бана.
О как, я думал, что бан за нарушения правил форума, касается только форума. Оказывается, полностью блокируется доступ к сервису.
На мой взгляд это не правильно. Если нарушил правила форума, то и банить надо только на форуме, не ограничивая доступ к остальным сервисам.
Не нужно выдумывать. У вас нет ни одного бана, но вы уже рассказываете об ужасах.
Просто пора прекратить выдумывать несуществующие проблемы, старайтесь уважительно общаться друг с другом. Не нужно выдумывать всяких теорий, что администрация кого-то продвигает, а кого-то гнобит.
На форуме жестко пресекается политика и любые темы, которые разобщают людей (история, религия и так далее). Если хочется выплеснуть энергию или обсудить текущую политическую ситуацию - то прошу делать это на специализированных форумах.
Здесь приветствуется обсуждение стратегий, программирования и обмен идеями на финансовые темы. Если есть какие-то претензии к модераторам - пишите в Сервисдеск, мы всегда стараемся рассмотреть ситуацию объективно. Но на форуме желательно не митинговать и накалять общение.
Rashid Umarov:
Но на форуме желательно не митинговать и накалять общение.
Я уже писал вам это, напишу еще раз. вы занимаетесь заступничеством. Карпутов косячит -- вы защищаете. это не первый раз. Если вы не помните, был целый тред с предложением снятия с него статуса модератора с приведением явных косяков уже больше года назад который был по тихому замят.
Касательно лично вас вот пример необоснованного хамства и перехода на личности.начальная причина опять же Карпутов.
Если интересно, ценой 30 баксов и недели времени (от размещения работы до публикации, показатель что СД в отличие от форума работает хорошо) я решил вопрос с перевод через сервисдеск без вмешательства Вашего Сиятельства.
Не нужно выдумывать. У вас нет ни одного бана, но вы уже рассказываете об ужасах.
Просто пора прекратить выдумывать несуществующие проблемы, старайтесь уважительно общаться друг с другом. Не нужно выдумывать всяких теорий, что администрация кого-то продвигает, а кого-то гнобит.
На форуме жестко пресекается политика и любые темы, которые разобщают людей (история, религия и так далее). Если хочется выплеснуть энергию или обсудить текущую политическую ситуацию - то прошу делать это на специализированных форумах.
Здесь приветствуется обсуждение стратегий, программирования и обмен идеями на финансовые темы. Если есть какие-то претензии к модераторам - пишите в Сервисдеск, мы всегда стараемся рассмотреть ситуацию объективно. Но на форуме желательно не митинговать и накалять общение.
Я так не думаю, что администрация кого то гнобит. Мой пост совсем не об этом. Я ответил на часть поста fxsaber, в котором он говорит о том, что после бана пользователь теряет возможность осуществлять поддержку своих клиентов в маркете и фрилансе. И считаю, что такой подход не правильным. Допустим нарушил правила форума, то запретить доступ только к форуму при этом оставить доступ к сервису сигналов, маркет и фриланс. Нарушил правила фриланса запретить только доступ к фрилансу.
К модераторам у меня претензий нет. Будь я модератором :) я бы банил всех кто публично обсуждает действия модераторов, так как считаю, что это подрывает авторитет модератора. Если модератор ведет себя некорректно то это надо решать в личной переписке.
Зачем вы тиражируете чьи-то домыслы?
Выходит, у меня не получилось дать объективную оценку, раз такая реакция на пост. Очень сложно изъясняться, чтобы быть понятым на том уровне, на котором излагаешь мысли. Я попытался, но не смог.
Касательно лично вас вот пример необоснованного хамства и перехода на личности.начальная причина опять же Карпутов.
Если интересно, ценой 30 баксов и недели времени (от размещения работы до публикации, показатель что СД в отличие от форума работает хорошо) я решил вопрос с перевод через сервисдеск без вмешательства Вашего Сиятельства.
Да, я помню. Этого не понял. Не буду сейчас напоминать, чем был вызван мой жесткий пост. Опыт показывает, что это ничего не меняет (напоминание/обоснование) - человек все равно остаётся при своем.
Я так не думаю, что администрация кого то гнобит. Мой пост совсем не об этом. Я ответил на часть поста fxsaber, в котором он говорит о том, что после бана пользователь теряет возможность осуществлять поддержку своих клиентов в маркете и фрилансе. И считаю, что такой подход не правильным. Допустим нарушил правила форума, то запретить доступ только к форуму при этом оставить доступ к сервису сигналов, маркет и фриланс. Нарушил правила фриланса запретить только доступ к фрилансу.
К модераторам у меня претензий нет. Будь я модератором :) я бы банил всех кто публично обсуждает действия модераторов, так как считаю, что это подрывает авторитет модератора. Если модератор ведет себя некорректно то это надо решать в личной переписке.
Такое разделение ресурса на какие-то части может привести к тому, что на форуме один и тот же человек может вести себя как ему заблагорассудится, а там, где ему выгодно(фриланс или маркет) быть образцом этикета и вежливости. Поэтому вполне верно утверждение Рашида:
нельзя кормиться и гадить в одном месте
fxsaber:
Заметил, что некоторые продавцы совсем не имеют сообщений на форуме. Скорее всего, у них для форума есть левые учетные записи, благо это несложно. Например, можно пользоваться Frigate-плагином в Хроме. Но такие скользкие методы адаптации к текущим реалиям, наверное, не лучшее решение.
У них просто другие цели и никогда не было конфликтов с админами/модерами. Они постят постоянно в ленте, чтобы продвигать свои продажи, у них нет времени на форум. Каждый использует сообщество MQL5.community по своему.
Известное мне исключение - Комбинатор. Я не знаю зачем ему два аккаунта, но второй появился вовсе не из-за трений. Он как-то объяснял, но я не помню.
Данная ветка создалась в результате вопросов, почему был забанен человек, написавший много букв в критическом посте к статье. Вопрос возник даже не из солидарности к забаненному или из-за чувства несправедливости, а из-за возникающего ощущения, что и с любым представителем озвученной категории форумчан могут поступить подобным же образом. Такая неопределенность этих людей очень напрягает, что вполне понимаемо. При этом данные люди в большинстве своем являются профи своего дела и могут своим опытом делиться на форуме. Однако, некоторые из них из-за повисшей неопределенности и опасений, что не все можно сказать, как думаешь, просто перестали что-либо писать на форуме.
Наверное, очень тяжело вот так зависеть от чужой воли, особенно, когда она не всегда поддается понятной логике. Проблемы несправедливых банов, безусловно, решаются. Но фактор немалого времени на подобные решения несут те издержки, о которых написал выше.
Мой знакомый, который жил в Германии с 90-х приезжал в отпуск в Россию в годах 2000-2007 х. Он просил своего друга по учебе встретить его на вокзале и организовать трансфер до городка в 50-х километрах. Остановились они у родителей жены, частный дом, двор, сад.
И вот этот друг заходит как-то к нему , а он сидит на скамейку во дворе и пьет какое-то дешевое невкусно пиво. Друг поражается - "<>, ты че такое пиво пьешь? есть же нормальное!" А он обиженно отвечает - "Какое принесли - такое и пью". Он просто со двора не выходил , потому что оттуда из Германии Россия ему казалась страшной и бандитской.
Вот и вы сейчас какие-то страхи рассказываете о беспределе. С чужих слов. Зря.