Ветка умных и неуловимых критиков - страница 7
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Мы штатно переводим Статьи и Коды. Но в порядке возможностей. Маркет переводим на английский и русский.
А во Фрилансе переводить может любой такой же пользователь со статусом проверенный.
Согласен, я не тот человек с кем бы это хотелось обсуждать администратору
а по поводу банов в сервисе - что мешает их не получать? ну или получать не там где пользуешся
О как, я думал, что бан за нарушения правил форума, касается только форума. Оказывается, полностью блокируется доступ к сервису.
На мой взгляд это не правильно. Если нарушил правила форума, то и банить надо только на форуме, не ограничивая доступ к остальным сервисам.
Полностью согласен.
Полностью согласен.
По моему, сейчас уже можно отвечать клиентам по ЛС.
Раньше это была проблема, да, после БАНА небыло связи и клиенты сходили с ума.
Например, при снятии денег с другой страны или обновление сразу 5-10 продуктов - ведет за собой бан с сервера.
Утверждать не буду, но по моему сейчас можно отвечать в продуктах после бана на форуме.
Сидел недавно/давно в бане, грелся, уже не помню. Вроде как в продуктах и фрилансе при этом мог писать. Все нормально..
Больше не хочу в Баню. "пишу" с осторожностью.
Полностью согласен.
Вы сначала прочитайте не по диагонали, прежде чем соглашаться.
Бан означает запрет на отправку сообщений и написание постов. При чем здесь сервисы?
Вы сначала прочитайте не по диагонали, прежде чем соглашаться.
Бан означает запрет на отправку сообщений и написание постов. При чем здесь сервисы?
Рашид, меня банили один раз на неделю, я не понял за что. И недавно, с месяц-полтора назад получил странный бан. В субботу днем забанили, в воскресенье разбанили, я вообще ничего не понял.
Запрет на отправку сообщений и написание постов - это понятно и правильно. Но народ неоднократно писал, что прекращается и доступ к сервисам. Если это вранье, значит я ошибся с постом.
Вы сначала прочитайте не по диагонали, прежде чем соглашаться.
Бан означает запрет на отправку сообщений и написание постов. При чем здесь сервисы?
... в том числе в Сервис-Деск
Да и сообщения вообще причем - непонятно. Пусть банит лично получатель сообщения.
О. Сюда еще и ботов пускают(
И тут-же убивают.
работа создавалась 8 марта сего года в английской части фриланса. число 10 не принималось. 30 принялось.
Воспроизвести не смогли, вот такое объяснение может быть:
Тогда, минимум будет 30$10$ только для чистых переводов. Возможно вы поставили галку еще на что-то, которое посчитали несущественным, например "консультация" или "прочее"
Воспроизвести не смогли, вот такое объяснение может быть:
в работе же видны теги и требования. там translation | text translation
у меня тоже не воспроизводится. может пофиксили