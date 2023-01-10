Ветка умных и неуловимых критиков - страница 7

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Rashid Umarov:

Мы штатно переводим Статьи и Коды. Но в порядке возможностей. Маркет переводим на английский и русский.

А во Фрилансе переводить может любой такой же пользователь со статусом проверенный.

У вас отличный переводчик на сайте. При общении с клиентами выручает очень сильно. Жаль, что в лс его, пока, убрали. Надеюсь он появится при личной переписке. 
 

Согласен, я не тот человек с кем бы это хотелось обсуждать администратору


а по поводу банов в сервисе - что мешает их не получать? ну или получать не там где пользуешся

 
Vitalii Ananev:

О как, я думал, что бан за нарушения правил форума, касается только форума. Оказывается, полностью блокируется доступ к сервису.

На мой взгляд это не правильно. Если нарушил правила форума, то и банить надо только на форуме, не ограничивая доступ к остальным сервисам. 

Полностью согласен.

 
Alexey Volchanskiy:

Полностью согласен.


По моему, сейчас уже можно отвечать клиентам по ЛС. 

Раньше это была проблема, да, после БАНА небыло связи и клиенты сходили с ума. 

Например, при снятии денег с другой страны или обновление сразу 5-10 продуктов - ведет за собой бан с сервера.

Утверждать не буду, но по моему сейчас можно отвечать в продуктах после бана на форуме. 

Сидел недавно/давно в бане, грелся, уже не помню. Вроде как в продуктах и фрилансе при этом мог писать. Все нормально.. 

Больше не хочу в Баню. "пишу" с осторожностью.

 
Alexey Volchanskiy:

Полностью согласен.

Вы сначала прочитайте не по диагонали, прежде чем соглашаться.

Бан означает запрет на отправку сообщений и написание постов. При чем здесь сервисы?

 
Rashid Umarov:

Вы сначала прочитайте не по диагонали, прежде чем соглашаться.

Бан означает запрет на отправку сообщений и написание постов. При чем здесь сервисы?

Рашид, меня банили один раз на неделю, я не понял за что. И недавно, с месяц-полтора назад получил странный бан. В субботу днем забанили, в воскресенье разбанили, я вообще ничего не понял.

Запрет на отправку сообщений и написание постов - это понятно и правильно. Но народ неоднократно писал, что прекращается и доступ к сервисам. Если это вранье, значит я ошибся с постом.

 
Rashid Umarov:

Вы сначала прочитайте не по диагонали, прежде чем соглашаться.

Бан означает запрет на отправку сообщений и написание постов. При чем здесь сервисы?

... в том числе в Сервис-Деск 

Да и сообщения вообще причем - непонятно. Пусть банит лично получатель сообщения. 

 

О. Сюда еще и ботов пускают(

И тут-же убивают. 

 
Комбинатор:

работа создавалась 8 марта сего года в английской части фриланса. число 10 не принималось. 30 принялось.

Воспроизвести не смогли, вот такое объяснение может быть:

Если вместе с переводами поставили галочку еще на что то,например так:


Тогда, минимум будет 30$

10$ только для чистых переводов. Возможно вы поставили галку еще на что-то, которое посчитали несущественным, например "консультация" или "прочее"


 
Rashid Umarov:

Воспроизвести не смогли, вот такое объяснение может быть:

в работе же видны теги и требования. там translation | text translation

у меня тоже не воспроизводится. может пофиксили

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