Ветка умных и неуловимых критиков - страница 6
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Вот и вы сейчас какие-то страхи рассказываете о беспределе. С чужих слов. Зря.
Бесспорно, испытываю сложности с объективностью. Возможно, зря ввязался в разговор. Больше не участвую по этой теме.
Такое разделение ресурса на какие-то части может привести к тому, что на форуме один и тот же человек может вести себя как ему заблагорассудится, а там, где ему выгодно(фриланс или маркет) быть образцом этикета и вежливости. Поэтому вполне верно утверждение Рашида:
Мне такого даже в голову не приходило. Это все равно, что на работе вести себя вежливо и заискивать перед клиентами, а потом придя домой гонять жену и детей. Но и это можно решить. Допустим, три нарушения на форуме то бан уже не частичный а полный.
Не проходит и суток, и тот же пользователь пишет новый пост с требованием:
Тут уже я решил, что это перебор - пост удалил, пользователя на неделю в бан. Это было 8-го апреля.
Этого поста я не видел.
Только первый, заносчивый, но с вопросом по статье. И вместо ответа — бан.
Объяснять причины бана и удаления постов тоже предлагали много раз, но просьбы услышаны не были.
Пользуясь моментом - а почему я к примеру не вижу толпу людей которым не нравится например Голубев. Ну вот сколько тут читал - нет таких.
Мы не будем этого обсуждать, Ок?
Везде есть и должна быть оппозиция, она есть и на форуме.
Другое дело, когда просто поливают грязью без какого либо конструктива, тогда да - можно и в бан послать.
Иногда случается так, что форумчанин продвигает свою точку видения с примерами, её отрицают, начинаются перепалки и человек в бане, это не есть хорошо.
Есть на форуме пару индивидумов, которые просто реально мусорят, и за всё время не предложили вообще ничего, потому что ничего не умеют, но иногда чего-то требуют, или просто троллят. Таких в бане не видел ни разу, зато видел компостера, интегера, fxsaber.
Так-же "унижает" не получение ответа от администрации, когда задашь вопрос, а на него тишина, но ведь можно дать ответ - это не сложно: Да/Нет/Не решили
При получении бана на форуме, не считаю верным лишать возможности переписки и публикации. Если уж и так, то сделать два вида бана: Негодяй - лишить всего, Проштрафился - бан только на форуме.
К модераторам у меня всего одна просьба: по возможности чистить ветки от флуда, который переростает в ругань, и не жалеть флудеров.
Этого не понял.
тут все просто. я воспользовался фрилансом и с помощью китайца сделал нормальный перевод. вот на это ушло 30 баксов. дальше я полностью дооформил перевод и попросил этот перевод опубликовать в комментах самой публикации.
здесь кстати вопрос.
был разговор про то чтобы снизить минимальную стоимость именно перевода до 10 долларов, и вроде как обещали снизить (может я что-то пропустил) но минимальная была 30.
и еще честно говоря я думал, что сервис перевода подразумевал возможность перевода вашими штатными переводчиками за оплату. по факту переводил такой же форумчанин.
был разговор про то чтобы снизить минимальную стоимость именно перевода до 10 долларов, и вроде как обещали снизить (может я что-то пропустил) но минимальная была 30.
Странный вопрос - уже полгода, кажется, для перевода стоит минималка $10.
и еще честно говоря я думал, что сервис перевода подразумевал возможность перевода вашими штатными переводчиками за оплату. по факту переводил такой же форумчанин.
Мы штатно переводим Статьи и Коды. Но в порядке возможностей. Маркет переводим на английский и русский.
А во Фрилансе переводить может любой такой же пользователь со статусом проверенный.
Странный вопрос - уже полгода, кажется, для перевода стоит минималка $10.
работа создавалась 8 марта сего года в английской части фриланса. число 10 не принималось. 30 принялось.