Отклонение от темы - страница 2

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Artyom Trishkin:

Уведомления отправляются на мобильный терминал. Устанавливаете любой мобильный терминал - 4, 5, смотрите в нём свой ID, и вписываете его к себе в профиль. Удобно.

Ясно. Планшет использую в поездках в качества оффлайн-навигатора и для бронирования гостиниц, где есть Free-WiFi. А с собой только Nokia кнопочная, еще до Android-эры.

Сами уведомления куда приходят? В ЛС?

Могу кого-нибудь попросить сообщить мне мой ID?
 
fxsaber:

Ясно. Планшет использую в поездках в качества оффлайн-навигатора и для бронирования гостиниц, где есть Free-WiFi. А с собой только Nokia кнопочная, еще до Android-эры.

Сами уведомления куда приходят? В ЛС?

Могу кого-нибудь попросить сообщить мне мой ID?

Нет, без мобильного терминала не получится. Ай-ди там, и уведомления туда приходят.

 
Andrey Khatimlianskii:

Нет, без мобильного терминала не получится. Ай-ди там, и уведомления туда приходят.

Было бы хорошо, чтобы в ЛС приходили, как комментарии модераторов из КБ.

 
fxsaber:

Было бы хорошо, чтобы в ЛС приходили, как комментарии модераторов из КБ.

А мне наоборот было бы удобнее, если бы ЛС не приходили во все терминалы (а подключенными их держу как раз для отправки уведомлений).

Вряд ли для мамонтов с нокиями типа вас будут это делать.

 
Тогда "я в домике". @ - не в мой адрес.
 
Andrey Khatimlianskii:

Вряд ли для мамонтов с нокиями типа вас будут это делать.

Андрей, не мамонт, а человек разумный. )) Я может бы тоже подумал про мамонта, если бы не имел представления об уровне программирования @fxsaber.
Просто он больше осознает ценность времени, чем остальные, в том числе и я.

Но кнопочная Nokia - это конечно круто :))

Это так же круто, как Стив Джобс в футболке...


 
fxsaber:

Ясно. Планшет использую в поездках в качества оффлайн-навигатора и для бронирования гостиниц, где есть Free-WiFi. А с собой только Nokia кнопочная, еще до Android-эры.

Сами уведомления куда приходят? В ЛС?

Могу кого-нибудь попросить сообщить мне мой ID?
 
Yuriy Zaytsev:

Хорошая вещь однако, а главное качество связи на нём.

Основным фактором покупки любой вещи - её необходимость.

У меня самый простой телефон, в то время об андроиде даже в газетах не писали когда его покупал, и он вполне меня устраивает, об андроиде и слышать не хочу - пока он мне совсем не нужен.

 

А можно что-нибудь сделать чтобы индикатор в кодобазе доперевели на китайский? Это единственный язык, на который нету перевода, что очень странно, выглядит как будто все переводы залили одномоментно пачкой, а про китайский забыли и потом не вспомнили.

Готов заплатить за перевод.

 
Комбинатор:

А можно что-нибудь сделать чтобы индикатор в кодобазе доперевели на китайский? Это единственный язык, на который нету перевода, что очень странно, выглядит как будто все переводы залили одномоментно пачкой, а про китайский забыли и потом не вспомнили.

Готов заплатить за перевод.

Ссылка на код сильно облегчаетт общение. Как вы до сих пор не понимаете. И еще, напомню богоизбранному

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Обсуждение статьи "LifeHack для трейдера: готовим фастфуд из индикаторов"

Комбинатор, 2018.01.26 11:25

Серьезно? Когда вы заявите что нашли ошибку или проблему в моей статье за которую мне заплатили деньги, я обязательно это проверю. А пока давайте без "давайте". Потому что от вас сейчас это выглядит как откровенное заступничество

"Я зла не помню, приходится записывать"(с)
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