Отклонение от темы - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уведомления отправляются на мобильный терминал. Устанавливаете любой мобильный терминал - 4, 5, смотрите в нём свой ID, и вписываете его к себе в профиль. Удобно.
Ясно. Планшет использую в поездках в качества оффлайн-навигатора и для бронирования гостиниц, где есть Free-WiFi. А с собой только Nokia кнопочная, еще до Android-эры.
Сами уведомления куда приходят? В ЛС?Могу кого-нибудь попросить сообщить мне мой ID?
Ясно. Планшет использую в поездках в качества оффлайн-навигатора и для бронирования гостиниц, где есть Free-WiFi. А с собой только Nokia кнопочная, еще до Android-эры.
Сами уведомления куда приходят? В ЛС?Могу кого-нибудь попросить сообщить мне мой ID?
Нет, без мобильного терминала не получится. Ай-ди там, и уведомления туда приходят.
Нет, без мобильного терминала не получится. Ай-ди там, и уведомления туда приходят.
Было бы хорошо, чтобы в ЛС приходили, как комментарии модераторов из КБ.
Было бы хорошо, чтобы в ЛС приходили, как комментарии модераторов из КБ.
А мне наоборот было бы удобнее, если бы ЛС не приходили во все терминалы (а подключенными их держу как раз для отправки уведомлений).
Вряд ли для мамонтов с нокиями типа вас будут это делать.
Вряд ли для мамонтов с нокиями типа вас будут это делать.
Андрей, не мамонт, а человек разумный. )) Я может бы тоже подумал про мамонта, если бы не имел представления об уровне программирования @fxsaber.
Просто он больше осознает ценность времени, чем остальные, в том числе и я.
Но кнопочная Nokia - это конечно круто :))
Это так же круто, как Стив Джобс в футболке...
Ясно. Планшет использую в поездках в качества оффлайн-навигатора и для бронирования гостиниц, где есть Free-WiFi. А с собой только Nokia кнопочная, еще до Android-эры.
Сами уведомления куда приходят? В ЛС?Могу кого-нибудь попросить сообщить мне мой ID?
Хорошая вещь однако, а главное качество связи на нём.
Основным фактором покупки любой вещи - её необходимость.
У меня самый простой телефон, в то время об андроиде даже в газетах не писали когда его покупал, и он вполне меня устраивает, об андроиде и слышать не хочу - пока он мне совсем не нужен.
А можно что-нибудь сделать чтобы индикатор в кодобазе доперевели на китайский? Это единственный язык, на который нету перевода, что очень странно, выглядит как будто все переводы залили одномоментно пачкой, а про китайский забыли и потом не вспомнили.
Готов заплатить за перевод.
А можно что-нибудь сделать чтобы индикатор в кодобазе доперевели на китайский? Это единственный язык, на который нету перевода, что очень странно, выглядит как будто все переводы залили одномоментно пачкой, а про китайский забыли и потом не вспомнили.
Готов заплатить за перевод.
Ссылка на код сильно облегчаетт общение. Как вы до сих пор не понимаете. И еще, напомню богоизбранному
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "LifeHack для трейдера: готовим фастфуд из индикаторов"
Комбинатор, 2018.01.26 11:25Серьезно? Когда вы заявите что нашли ошибку или проблему в моей статье за которую мне заплатили деньги, я обязательно это проверю. А пока давайте без "давайте". Потому что от вас сейчас это выглядит как откровенное заступничество