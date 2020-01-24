Верните хотя бы кнопку "Написать личное сообщение"

Новый комментарий
 

Следствием затянувшейся модернизации системы личных сообщений этого сайта является полный паралич коммуникации между покупателями и продавцами. Новый потенциальный покупатель сейчас категорически лишен возможности связаться с продавцом выбранного продукта. Большинство продаж всегда происходит после установления связи между покупателем и продавцом (покупателю психологически нужна хоть минимальная страховка от возможных проблем с продуктом в дальнейшем). В результате потери связи продажи существенно упали. Я это ощутил в полной мере. Скорее всего, это коснулось и других разработчиков продуктов для Маркета. Наверное, это должна чувствовать и администрация сайта.

Поэтому просьба к администрации. Пожалуйста, верните хотя бы кнопочку "Написать личное сообщение" в профиль пользователя, как она была ранее. Пусть она ведёт на примитивный чат с обрезанным функционалом, который сейчас ещё работает, но у людей практически нет доступа к нему (писать в него могут только старые пользователи). Таким образом, у людей хотя бы появится возможность связаться друг с другом. Пусть это будет примитивный и неудобный инструмент, но это позволит с минимальными потерями пережить этап модернизации системы.

Коллеги, поддержите пожалуйста, если считаете это важным.

 
Всеми руками ЗА !
 
Я за
 
Alexey Viktorov:

Что-то за неделю через эту хрень мне никто не написал. 

 
Ага, я отправил через личку 5 сообщений 5 хорошим друзьям, но никто мне не ответил )))
 

Прикол. Сообщения приходят. А значок что пришло сообщение не появляется.

 
Evgeny Belyaev:

Прикол. Сообщения приходят. А значок что пришло сообщение не появляется.

Подтверждаю. Сам сейчас посмотрел - куча пропущенных сообщений.

 
Боже мой, вот это сервис

Спасибо участникам, что предупредили
 
Ihor Herasko:

Подтверждаю. Сам сейчас посмотрел - куча пропущенных сообщений.

Какие плохие люди пошли, им пишут, а они даже не соизволят ответить - заелись наверное)

Нет уведомлений

 
Alexey Viktorov:

Испытания указанной Вами кнопки приводят к пустому результату, если адресата нет в списке друзей. Примерно вот так:

чат

123
Новый комментарий