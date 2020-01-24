Верните хотя бы кнопку "Написать личное сообщение"
Всеми руками ЗА !
Я за
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Alexey Viktorov, 2018.03.15 07:41В своих сообщениях.
Alexey Viktorov:
Что-то за неделю через эту хрень мне никто не написал.
Ага, я отправил через личку 5 сообщений 5 хорошим друзьям, но никто мне не ответил )))
Прикол. Сообщения приходят. А значок что пришло сообщение не появляется.
Evgeny Belyaev:
Прикол. Сообщения приходят. А значок что пришло сообщение не появляется.
Подтверждаю. Сам сейчас посмотрел - куча пропущенных сообщений.
Боже мой, вот это сервис
Спасибо участникам, что предупредили
Ihor Herasko:
Подтверждаю. Сам сейчас посмотрел - куча пропущенных сообщений.
Какие плохие люди пошли, им пишут, а они даже не соизволят ответить - заелись наверное)
Нет уведомлений
Alexey Viktorov:
Испытания указанной Вами кнопки приводят к пустому результату, если адресата нет в списке друзей. Примерно вот так:
Вы упускаете торговые возможности:
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- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
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Следствием затянувшейся модернизации системы личных сообщений этого сайта является полный паралич коммуникации между покупателями и продавцами. Новый потенциальный покупатель сейчас категорически лишен возможности связаться с продавцом выбранного продукта. Большинство продаж всегда происходит после установления связи между покупателем и продавцом (покупателю психологически нужна хоть минимальная страховка от возможных проблем с продуктом в дальнейшем). В результате потери связи продажи существенно упали. Я это ощутил в полной мере. Скорее всего, это коснулось и других разработчиков продуктов для Маркета. Наверное, это должна чувствовать и администрация сайта.
Поэтому просьба к администрации. Пожалуйста, верните хотя бы кнопочку "Написать личное сообщение" в профиль пользователя, как она была ранее. Пусть она ведёт на примитивный чат с обрезанным функционалом, который сейчас ещё работает, но у людей практически нет доступа к нему (писать в него могут только старые пользователи). Таким образом, у людей хотя бы появится возможность связаться друг с другом. Пусть это будет примитивный и неудобный инструмент, но это позволит с минимальными потерями пережить этап модернизации системы.
Коллеги, поддержите пожалуйста, если считаете это важным.