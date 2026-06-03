Canvas - это круто! - страница 32
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Есть еще один вариант, и пожалуй он будет самым интересным и полезным. Win API: AVIFileOpen(), AVIFileCreateStream() и т.д.
На счет того, что это все просто, это конечно бред. Я сам слукавил. Самостоятельно с нуля создать гифы (и тем более видео) - почти невозможно. Нужна огромная технологическая база. Нужно уметь работать на канвасе, знать все тонкости. В моем случае, нужно было иметь язык разметки, конструктор, движок и еще массу вещей.
Если реализовывать гиф штатными средствами, то что то может получиться, но можно ли такое решение интегрировать в штатную библиотеку, при том, что библиотека вовсе не работает с канвасом? У меня свои окна на канвасе и масса своих решений. А вот штатными средствами можно сделать прототип, но вряд ли полноценно-применимую вещь.
Ага, какой-то язык разметки, какой-то конструктор, какой-от движок... но гиф тут причем? По принципу, если что-то шевелится, то это гиф?
Ага, какой-то язык разметки, какой-то конструктор, какой-от движок... но гиф тут причем? По принципу, если что-то шевелится, то это гиф?
Спасибо, Андрей :)Я поясню, Андрей, свои логические рассуждения на Ваш вопрос "а в видео можно сохранять?".
Прежде чем отвечать на любой вопрос, я пытаюсь понять доступными средствами, кто задает вопрос и его уровень. Чтобы, во-первых, более правильно и понятно выстроить свой ответ, а, во-вторых, понять смысл очень нечеткого вопроса, дабы не отвечать вопросом на вопрос.
Понятное дело - я зашел в Ваш профиль.
Поэтому и начал отвечать Вам в формате о потенциальной возможности.
Но стебщики меня особо не волнуют, т.к., как правило - это люди, считающие себя очень умными, но по факту очень неумные и неуклюжие, против которых, как правило, достаточно легкий приёмчик из психологического айкидо и они грохаются под общий хохот.
ЗЫ А насчет Луны Ваш ответ НЕТ меня улыбнул. Знайте - это Ваш правильный ответ. Мой "неправильный" ответ на такой вопрос опять же будет разным в зависимости от того, кто задает мне этот вопрос.
...но гиф тут причем? По принципу, если что-то шевелится, то это гиф?
Не "не совсем", а "совсем" не гиф ))
Почему? Вы читали определение из Вики? Похоже нет. Вот цитата:
Анимированные изображения[править | править код]
Формат GIF поддерживает анимационные изображения. Они представляют собой последовательность из нескольких статичных кадров, а также информацию о том, сколько времени каждый кадр должен быть показан на экране. Анимацию можно сделать цикличной ( англ. loop), тогда вслед за последним кадром начнётся воспроизведение первого кадра и т. д.
GIF-анимация может использовать прозрачность для того, чтобы не сохранять очередной кадр целиком, а только изменения относительно предыдущего.
Недокументированной, но поддерживаемой возможностью является сохранение большего количества цветов с помощью анимированного GIF с нулевой задержкой между кадрами. При этом преодолевается ограничение в 256 цветов: каждый кадр содержит свою палитру [уточнить] [4].
Сжатие[править | править код]
GIF использует формат сжатия LZW. Таким образом хорошо сжимаются изображения, строки которых имеют повторяющиеся участки. В особенности изображения, в которых много пикселей одного цвета по горизонтали [5].
Алгоритм сжатия LZW относится к форматам сжатия без потерь. Это означает, что восстановленные из GIF данные будут в точности соответствовать упакованным. Следует отметить, что это верно только для 8-битных изображений с палитрой, для цветной фотографии потери будут обусловлены переводом её к 256 цветам.
Метод сжатия LZW разработан в 1978 году израильтянамиАбрахамом Лемпелем и Якобом Зивом, а позднее доработан в США Терри Велчем. LZW сжимает данные путём поиска одинаковых последовательностей (они называются «фразы») во всем файле. Выявленные последовательности сохраняются в таблице, им присваиваются более короткие маркеры (ключи).
Метод LZW, так же, как и RLE, лучше действует на участках однородных, свободных от шума цветов, он действует гораздо лучше, чем RLE, при сжатии произвольных графических данных, но процесс кодирования и распаковки происходит медленнее.
Не "не совсем", а "совсем" не гиф ))
А теперь, перечитайте мою реализацию гифа. Методы сжатия похожи, хотя и отличаются в деталях. Полного совпадения достичь нельзя, потому что мои механизмы воспроизведения и вся работа с канвасом - авторские.
Жду Вашей реализации.)) Покажите нам всем, что такое Настоящий гиф.))
Зы. Такое впечатление, что Вы пользуетесь своим авторитетом, чтобы показать язык, как ребенок. Вы никогда не создавали подобных вещей, и спорите с человеком, который на этом собаку съел. Это смешно. И если спорите, приводите какие то факты, коды. Я же не спорю с Вами на темы высшей математики, чтобы не казаться идиотом. Не превращайтесь в маленького тролля. Храните свой авторитет.