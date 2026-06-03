Canvas - это круто! - страница 32

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Dmitry Fedoseev:

Есть еще один вариант, и пожалуй он будет самым интересным и полезным. Win API: AVIFileOpen(), AVIFileCreateStream() и т.д.

ага, интересно, гляну
 
Реter Konow:

На счет того, что это все просто, это конечно бред. Я сам слукавил. Самостоятельно с нуля создать гифы (и тем более видео) - почти невозможно. Нужна огромная технологическая база. Нужно уметь работать на канвасе, знать все тонкости. В моем случае, нужно было иметь язык разметки, конструктор, движок и еще массу вещей.

Если реализовывать гиф штатными средствами, то что то может получиться, но можно ли такое решение интегрировать в штатную библиотеку, при том, что библиотека вовсе не работает с канвасом? У меня свои окна на канвасе и масса своих решений. А вот штатными средствами можно сделать прототип, но вряд ли полноценно-применимую вещь. 

Ага, какой-то язык разметки, какой-то конструктор, какой-от движок... но гиф тут причем? По принципу, если что-то шевелится, то это гиф?

 
Dmitry Fedoseev:

Ага, какой-то язык разметки, какой-то конструктор, какой-от движок... но гиф тут причем? По принципу, если что-то шевелится, то это гиф?

А что по Вашему Гиф?
 
Nikolai Semko:

Спасибо, Андрей :)

Я поясню, Андрей, свои логические рассуждения на Ваш вопрос "а в видео можно сохранять?".
Прежде чем отвечать на любой вопрос, я пытаюсь понять доступными средствами, кто задает вопрос и его уровень. Чтобы, во-первых, более правильно и понятно выстроить свой ответ, а, во-вторых, понять смысл очень нечеткого вопроса, дабы не отвечать вопросом на вопрос.
Понятное дело - я зашел в Ваш профиль.
  • Если бы я там увидел рейтинг скажем 162 и на форуме 2-5 месяцев, то я понял бы, что вопрос задает новичок.
И ответил бы просто: " В данный момент в МТ5 сохранение видео не реализовано, но при желании все можно сделать".
  • Но я помню, что Ваше имя часто попадалось мне на форуме и из Вашего профиля я понял, что имею дело с опытным программистом, который на форуме уже более 10 лет, который в раз 5 больше меня имеет колличество сообщений и в его арсенале, как минимум, одна статья, 5 выполенных работ и три кода в КБ, да и рейтинг выше моего более чем в 2 раза.
Значит Вы, подумал я, очень хорошо ориентируетесь в возможностях МТ5 и не хуже меня знаете документацию и делаю вывод, что Ваш вопрос о потенциальной возможности сохранения видео и Вам интересно мое мнение, т.к. я типа шарю в Канвасе.
Поэтому и начал отвечать Вам в формате о потенциальной возможности. 
  • Или Вы просто очередной умник и любитель постебетаться над другими типа "А метлы ваши летать умеют".

Но стебщики меня особо не волнуют, т.к., как правило - это люди, считающие себя очень умными, но по факту очень неумные и неуклюжие, против которых, как правило, достаточно легкий приёмчик из психологического айкидо и они грохаются под общий хохот.


ЗЫ А насчет Луны Ваш ответ НЕТ меня улыбнул. Знайте - это Ваш правильный ответ. Мой "неправильный" ответ на такой вопрос опять же будет разным в зависимости от того, кто задает мне этот вопрос.


полагаю, ответ должен быть уровня отвечающего, а не уровня задающего вопрос. 
к тому же, один и тот же вопрос, но заданный в разном контексте, подразумевает наличие разных ответов. вопрос заданный на этом форуме будет иметь другой ответ, если его задать на форуме кройки и шитья. 
стебаться и не думал, спасибо за высокую оценку уровня моих знаний. 
 
Dmitry Fedoseev:

...но гиф тут причем? По принципу, если что-то шевелится, то это гиф?

С точки зрения определения в Википедии, у меня не совсем гиф. Тамошний формат подразумевает только 256 возможных цветов и индексацию цветовой палитры. Я этого не стал пока делать, потому как хотел избежать возможного ухудшения качества. Конечно, изображение сжимается лучше, но для гифов размером 200*200 и 10-ю кадрами это не очень нужно. Они хорошо сжимаются и так.
 
Не "не совсем", а "совсем" не гиф ))
 
Dmitry Fedoseev:
Не "не совсем", а "совсем" не гиф ))

Почему? Вы читали определение из Вики? Похоже нет. Вот цитата:

Анимированные изображения[править | править код]

Формат GIF поддерживает анимационные изображения. Они представляют собой последовательность из нескольких статичных кадров, а также информацию о том, сколько времени каждый кадр должен быть показан на экране. Анимацию можно сделать цикличной ( англ. loop), тогда вслед за последним кадром начнётся воспроизведение первого кадра и т. д.

GIF-анимация может использовать прозрачность для того, чтобы не сохранять очередной кадр целиком, а только изменения относительно предыдущего.

Недокументированной, но поддерживаемой возможностью является сохранение большего количества цветов с помощью анимированного GIF с нулевой задержкой между кадрами. При этом преодолевается ограничение в 256 цветов: каждый кадр содержит свою палитру [уточнить] [4].

Пример GIF фотографии.

Сжатие[править | править код]

GIF использует формат сжатия LZW. Таким образом хорошо сжимаются изображения, строки которых имеют повторяющиеся участки. В особенности изображения, в которых много пикселей одного цвета по горизонтали [5].

Алгоритм сжатия LZW относится к форматам сжатия без потерь. Это означает, что восстановленные из GIF данные будут в точности соответствовать упакованным. Следует отметить, что это верно только для 8-битных изображений с палитрой, для цветной фотографии потери будут обусловлены переводом её к 256 цветам.

Метод сжатия LZW разработан в 1978 году израильтянамиАбрахамом Лемпелем и Якобом Зивом, а позднее доработан в США Терри Велчем. LZW сжимает данные путём поиска одинаковых последовательностей (они называются «фразы») во всем файле. Выявленные последовательности сохраняются в таблице, им присваиваются более короткие маркеры (ключи).

Метод LZW, так же, как и RLE, лучше действует на участках однородных, свободных от шума цветов, он действует гораздо лучше, чем RLE, при сжатии произвольных графических данных, но процесс кодирования и распаковки происходит медленнее. 

GIF — Википедия
GIF — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Graphics Interchange Format Расширение MIME-тип Сигнатура Разработчик Тип формата GIF (англ.  «формат для обмена изображениями») — популярный растровый формат графических изображений. Способен хранить сжатые данные без потери качества в формате не более 256 цветов. Не зависящий от аппаратного обеспечения формат GIF был разработан в 1987...
 
Dmitry Fedoseev:
Не "не совсем", а "совсем" не гиф ))

А теперь, перечитайте мою реализацию гифа. Методы сжатия похожи, хотя и отличаются в деталях. Полного совпадения достичь нельзя, потому что мои механизмы воспроизведения и вся работа с канвасом - авторские.

Жду Вашей реализации.)) Покажите нам всем, что такое Настоящий гиф.))

Зы. Такое впечатление, что Вы пользуетесь своим авторитетом, чтобы показать язык, как ребенок. Вы никогда не создавали подобных вещей, и спорите с человеком, который на этом собаку съел. Это смешно. И если спорите, приводите какие то факты, коды. Я же не спорю с Вами на темы высшей математики, чтобы не казаться идиотом.  Не превращайтесь в маленького тролля. Храните свой авторитет.

 
 
чо вы тут классную ветку затроллили?
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