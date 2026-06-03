Canvas - это круто! - страница 93
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Андрей, а Вам просто получить картинку надо или получить картинку именно на MQL5?
Я конечно могу легко визуализировать это, но есть ведь более продвинутые средства для визуализации.
Вот например ваша формула как выглядит на данном ресурсе:
https://www.desmos.com/3d/887356da26
ой, я там в формуле ошибся
вот правильная формула:
https://www.desmos.com/3d/b06327c043
я не уверен как это сделать, но формула поверхности такая:
на MQL5 картинка похожая
другой масштаб:
частоту и размер точек можно менять в input параметрах
у меня не лагает даже при размере матрицы точек 500x500 (250 000 точек)
Лично мое мнение, что построение поверхностей с помощью точек, а не линий и треугольников имеет свои преимущества. Такие как прозрачность и более высокая производительность. Так же можно строить облака, а не поверхности.
можно рисовать тепловой картой в зависимости от какой-либо координаты.
Вопрос вот в чем, мне нужно рисовать точки на поверхности при оптимизации тестовой функции, не соображу как это сделать.
Должно получится что-то типа такого:
что касается самого вопроса о возможности рисовать на поверхности, то тоже нет проблем.
Добавляем 5 строк кода и готово:
что касается самого вопроса о возможности рисовать на поверхности, то тоже нет проблем.
Добавляем 5 строк кода и готово:
"Рисовать" - имел ввиду другое, программно строить точки на поверхности, точки должны будут "бегать" на поверхности.
Но, эта возможность реально рисовать руками - тоже замечательная возможность.
"Рисовать" - имел ввиду другое, программно строить точки на поверхности, точки должны будут "бегать" на поверхности.
Было бы интересно посмотреть пути сходимости на 3D.
Было бы интересно посмотреть пути сходимости на 3D.
Было бы интересно посмотреть пути сходимости на 3D.
"Рисовать" - имел ввиду другое, программно строить точки на поверхности, точки должны будут "бегать" на поверхности.
Но, эта возможность реально рисовать руками - тоже замечательная возможность.