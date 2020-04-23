DirectX

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Привет, кто-нибудь уже разобрался с directx, там есть DirectCompute?
DirectCompute — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Изначально DirectCompute был опубликован в составе DirectX 11, однако позже стал доступен и для DirectX 10 и DirectX 10.1. DirectCompute, впервые появившись в составе DirectX 11, стал одним из важнейших его нововведений, первой технологией в составе DirectX, предоставившей доступ к вычислениям общего назначения на графических процессорах...
 
Есть OpenCL. Есть подозрение, что с ним всё значительно проще будет).
 

На вскидку, зачем нужен DirectCompute:

1) Это удобно и эффективно. Можно посчитать и тут же вывести результат в канвас. Через OpenCL нужно отправить расчет на гпу, затем еще один запрос на вывод в канвас, а пересылка через pcie это долго.

2) Разные апи сильно отличаются по производительности в зависимости от задачи и вендора гпу. А тут будет из чего выбрать.

3) Появится выбор языка. Если человек знает hlsl, ему не придется изучать opencl.

4) Рассчет и вывод результата можно будет написать на одном языке, что удобно.

5) Для кучи. Вертексные есть, пиксельные есть, даже геометрические есть, а вычислительных нет.

6) Для этого почти все готово. DX прикрутили, нужно только шейдер добавить, это не с нуля куду добавлять.

7) Хочу такую штуку для тренеровки сделать.

8) Ну и самое главное.

GPU Particles с использованием Compute и Geometry шейдеров
GPU Particles с использованием Compute и Geometry шейдеров
  • habr.com
Привет, дорогой читатель! Сегодня мы продолжим изучение графического конвейера, и я расскажу о таких замечательных вещах, как Compute Shader и Geometry Shader на примере создания системы на 1000000+ частиц, которые в свою очередь являются не точками, а квадратами (billboard quads) и имеют свою текстуру. Другими словами, мы выведем 2000000+...
 
Урок по DX
DirectX API. OpenGL или DirectX
  • Roman Shatalov - roman@shatalov.su
  • oldshatalov.ghost17.ru
В данном разделе расположены уроки по DirectX 9. Я выбрал именно девятую версию, так как считаю, что полный переход на новые версии Windows произойдёт ещё нескоро. А пока у большинства пользователей установлена операционная система Windows XP, лучше использовать библиотеку DirectX 9, программы на которой прекрасно запускаются и на более новых...
 

По шейдерам 12

Всего по немногу 1 2

 
Aliaksandr Hryshyn:
Есть OpenCL. Есть подозрение, что с ним всё значительно проще будет).
 
Rorschach:
По шейдерам 1 2
Есть подозрение, что вы форумом немного ошиблись.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Есть подозрение, что вы форумом немного ошиблись.

Есть подозрение, что вы темой немного ошиблись.

 

Минимальный код, плюс попытка сравнить производительность с обычным канвасом (кривой способ, получилась оценка шины pcie)

#include <Canvas\Canvas.mqh>
#resource "/Files/vertex.hlsl" as string VS;
#resource "/Files/pixel.hlsl" as string PS;

struct VSInputVertex
  {
   float             position[4];
   static const DXVertexLayout s_layout[1];
  };
const DXVertexLayout VSInputVertex::s_layout[1]=
  {
     {"POSITION", 0, DX_FORMAT_R32G32B32A32_FLOAT }
  };

void OnStart()
  {
   int size=500;
   CCanvas cc;
   cc.CreateBitmapLabel("11",100,100,size,size);
   cc.Erase(ColorToARGB(clrGreen));
   cc.Update();
   Sleep(1000);
   VSInputVertex vertex[];
   ArrayResize(vertex,size*size);
   for(int y=0;y<size;y++)
     {for(int x=0;x<size;x++)
        {vertex[y*size+x].position[0]=2.f*(x+1)/size-1.f;
         vertex[y*size+x].position[1]=2.f*(y+1)/size-1.f;
         vertex[y*size+x].position[2]=0.5;
         vertex[y*size+x].position[3]=1.0;
        }
     }
   int hc=DXContextCreate(size,size);
   int hbv=DXBufferCreate(hc,DX_BUFFER_VERTEX,vertex);
   string s="";
   int hsv=DXShaderCreate(hc,DX_SHADER_VERTEX,VS,"main",s);
   int hsp=DXShaderCreate(hc,DX_SHADER_PIXEL ,PS,"main",s);
   DXShaderSetLayout(hsv,VSInputVertex::s_layout);
   DXPrimiveTopologySet(hc,DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST);
   DXBufferSet(hc,hbv);
   DXShaderSet(hc,hsv);
   DXShaderSet(hc,hsp);
   DXContextClearDepth(hc);
   DXDraw(hc);
   uint image[];
   ulong t1=GetMicrosecondCount();
   DXContextGetColors(hc,image);
   ulong t2=GetMicrosecondCount();
   for(int y=0;y<size;y++)
      for(int x=0;x<size;x++)
         cc.PixelSet(x,y,image[y*size+x]);
   ulong t3=GetMicrosecondCount();
   cc.Update();
   Print(t2-t1," ",t3-t2);
   Sleep(1000);
   DXRelease(hsp);
   DXRelease(hsv);
   DXRelease(hbv);
   DXRelease(hc);
   cc.Destroy();
  }
Файлы:
Shaders.zip  1 kb
 

https://www.mql5.com/ru/forum/227736

Перенес в шейдер. Первые 15 секунд работает исходный код на cpu, затем запускается версия на gpu.

"Необходимо перед компиляцией в файле Canvas.mqh перенести массив m_pixels[] из protected: в public:"

#include <Canvas\Canvas.mqh>
#resource "/Files/vertex.hlsl" as string VS;
#resource "/Files/pixel.hlsl" as string PS;

struct VSInputVertex
  {float             position[4];
   static const DXVertexLayout s_layout[1];
  };
const DXVertexLayout VSInputVertex::s_layout[1]={{"POSITION", 0, DX_FORMAT_R32G32B32A32_FLOAT}};

struct PSInputBuffer
  {float             resolution[2];
   float             time;
   float             dummy;
  };

void OnStart()
  {CCanvas C;
   int Width=(ushort)ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS);  // получаем Ширину окна
   int Height=(ushort)ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS); // получаем Высоту окна
   if(!C.CreateBitmapLabel(0,0,"CanvasExamlple",0,0,Width,Height,COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA)) // создаем канвас размером текущего окна
   Print("Error creating canvas: ",GetLastError()); 
   //---CPU---
   uint i=0,j=100000;
   int size=Width*Height;
   uchar h[25600];
   for (int w=0;w<25600;w++) 
   h[w]= uchar(128+128*sin(double(w)/256));//создаем массив для ускорения работы
   double X1=0,Y1=0,X2=0,Y2=0;
   uint t0=GetTickCount();
   uint t1=0;
   while(!IsStopped())
     {int pos=int(i%size);
      if(pos==0)
        {C.TextOut(100,100,"CPU FPS: "+DoubleToString(1000./(GetTickCount()-t1),2),clrWhite);
         t1=GetTickCount();
         C.Update();
         if(t1-t0>15000) break;
         //Sleep(30);
         X1= Width-(sin((double)j/100)*(double)Width);
         Y1= Height-(cos((double)j/140)*(double)Height);
         X2= Width+(cos((double)j/80)*(double)Width);
         Y2= Height+(sin((double)j/20)*(double)Height);
         j++;
        }
      int X=pos%Width;
      int Y=int(pos/Width);
      double d= ((X1-X)*(X1-X)+(Y1-Y)*(Y1-Y))/(((X1-X)*(X1-X)+(Y1-Y)*(Y1-Y))+((X2-X)*(X2-X)+(Y2-Y)*(Y2-Y)));
      C.m_pixels[pos]=XRGB(h[int(d*11520)],h[int(d*17920)],h[int(d*6400)]);
      i++;
     }
   //---GPU---
   VSInputVertex vertex[]= {{{-1,-1,0.5,1.0}},{{-1,1,0.5,1.0}},{{1,1,0.5,1.0}},{{1,-1,0.5,1.0}}};
   int hc=DXContextCreate(Width,Height);
   int hbv=DXBufferCreate(hc,DX_BUFFER_VERTEX,vertex);
   uint index[]={0,1,2, 2,3,0};
   int hbi=DXBufferCreate(hc,DX_BUFFER_INDEX ,index );
   string s="";
   int hsv=DXShaderCreate(hc,DX_SHADER_VERTEX,VS,"main",s);
   int hsp=DXShaderCreate(hc,DX_SHADER_PIXEL ,PS,"main",s);
   int hi[1];
   hi[0]=DXInputCreate(hc,sizeof(PSInputBuffer));
   DXShaderInputsSet(hsp,hi);
   DXShaderSetLayout(hsv,VSInputVertex::s_layout);
   DXPrimiveTopologySet(hc,DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST);
   DXBufferSet(hc,hbv);
   DXBufferSet(hc,hbi);
   DXShaderSet(hc,hsv);
   DXShaderSet(hc,hsp);
   
   PSInputBuffer frame_data;
   frame_data.resolution[0]=(float)Width;
   frame_data.resolution[1]=(float)Height;
   for(uint n=100000;!IsStopped();n++)
     {DXContextClearDepth(hc);
      frame_data.time=(float)n;
      DXInputSet(hi[0],frame_data);
      DXDrawIndexed(hc);
      DXContextGetColors(hc,C.m_pixels);
      C.TextOut(100,100,"GPU FPS: "+DoubleToString(1000./(GetTickCount()-t1),2),clrWhite);
      C.Update();
      t1=GetTickCount();
     }
   
   DXRelease(hi[0]);
   DXRelease(hsp);
   DXRelease(hsv);
   DXRelease(hbv);
   DXRelease(hbi);
   DXRelease(hc);
   C.Destroy();
  }
Файлы:
shaders.zip  1 kb
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