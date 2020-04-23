DirectX
- ru.wikipedia.org
На вскидку, зачем нужен DirectCompute:
1) Это удобно и эффективно. Можно посчитать и тут же вывести результат в канвас. Через OpenCL нужно отправить расчет на гпу, затем еще один запрос на вывод в канвас, а пересылка через pcie это долго.
2) Разные апи сильно отличаются по производительности в зависимости от задачи и вендора гпу. А тут будет из чего выбрать.
3) Появится выбор языка. Если человек знает hlsl, ему не придется изучать opencl.
4) Рассчет и вывод результата можно будет написать на одном языке, что удобно.
5) Для кучи. Вертексные есть, пиксельные есть, даже геометрические есть, а вычислительных нет.
6) Для этого почти все готово. DX прикрутили, нужно только шейдер добавить, это не с нуля куду добавлять.
7) Хочу такую штуку для тренеровки сделать.
8) Ну и самое главное.
- habr.com
- Roman Shatalov - roman@shatalov.su
- oldshatalov.ghost17.ru
Есть OpenCL. Есть подозрение, что с ним всё значительно проще будет).
Есть подозрение, что вы форумом немного ошиблись.
Есть подозрение, что вы темой немного ошиблись.
Минимальный код, плюс попытка сравнить производительность с обычным канвасом (кривой способ, получилась оценка шины pcie)
#include <Canvas\Canvas.mqh> #resource "/Files/vertex.hlsl" as string VS; #resource "/Files/pixel.hlsl" as string PS; struct VSInputVertex { float position[4]; static const DXVertexLayout s_layout[1]; }; const DXVertexLayout VSInputVertex::s_layout[1]= { {"POSITION", 0, DX_FORMAT_R32G32B32A32_FLOAT } }; void OnStart() { int size=500; CCanvas cc; cc.CreateBitmapLabel("11",100,100,size,size); cc.Erase(ColorToARGB(clrGreen)); cc.Update(); Sleep(1000); VSInputVertex vertex[]; ArrayResize(vertex,size*size); for(int y=0;y<size;y++) {for(int x=0;x<size;x++) {vertex[y*size+x].position[0]=2.f*(x+1)/size-1.f; vertex[y*size+x].position[1]=2.f*(y+1)/size-1.f; vertex[y*size+x].position[2]=0.5; vertex[y*size+x].position[3]=1.0; } } int hc=DXContextCreate(size,size); int hbv=DXBufferCreate(hc,DX_BUFFER_VERTEX,vertex); string s=""; int hsv=DXShaderCreate(hc,DX_SHADER_VERTEX,VS,"main",s); int hsp=DXShaderCreate(hc,DX_SHADER_PIXEL ,PS,"main",s); DXShaderSetLayout(hsv,VSInputVertex::s_layout); DXPrimiveTopologySet(hc,DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST); DXBufferSet(hc,hbv); DXShaderSet(hc,hsv); DXShaderSet(hc,hsp); DXContextClearDepth(hc); DXDraw(hc); uint image[]; ulong t1=GetMicrosecondCount(); DXContextGetColors(hc,image); ulong t2=GetMicrosecondCount(); for(int y=0;y<size;y++) for(int x=0;x<size;x++) cc.PixelSet(x,y,image[y*size+x]); ulong t3=GetMicrosecondCount(); cc.Update(); Print(t2-t1," ",t3-t2); Sleep(1000); DXRelease(hsp); DXRelease(hsv); DXRelease(hbv); DXRelease(hc); cc.Destroy(); }
https://www.mql5.com/ru/forum/227736
Перенес в шейдер. Первые 15 секунд работает исходный код на cpu, затем запускается версия на gpu.
"Необходимо перед компиляцией в файле Canvas.mqh перенести массив m_pixels[] из protected: в public:"
#include <Canvas\Canvas.mqh> #resource "/Files/vertex.hlsl" as string VS; #resource "/Files/pixel.hlsl" as string PS; struct VSInputVertex {float position[4]; static const DXVertexLayout s_layout[1]; }; const DXVertexLayout VSInputVertex::s_layout[1]={{"POSITION", 0, DX_FORMAT_R32G32B32A32_FLOAT}}; struct PSInputBuffer {float resolution[2]; float time; float dummy; }; void OnStart() {CCanvas C; int Width=(ushort)ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS); // получаем Ширину окна int Height=(ushort)ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS); // получаем Высоту окна if(!C.CreateBitmapLabel(0,0,"CanvasExamlple",0,0,Width,Height,COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA)) // создаем канвас размером текущего окна Print("Error creating canvas: ",GetLastError()); //---CPU--- uint i=0,j=100000; int size=Width*Height; uchar h[25600]; for (int w=0;w<25600;w++) h[w]= uchar(128+128*sin(double(w)/256));//создаем массив для ускорения работы double X1=0,Y1=0,X2=0,Y2=0; uint t0=GetTickCount(); uint t1=0; while(!IsStopped()) {int pos=int(i%size); if(pos==0) {C.TextOut(100,100,"CPU FPS: "+DoubleToString(1000./(GetTickCount()-t1),2),clrWhite); t1=GetTickCount(); C.Update(); if(t1-t0>15000) break; //Sleep(30); X1= Width-(sin((double)j/100)*(double)Width); Y1= Height-(cos((double)j/140)*(double)Height); X2= Width+(cos((double)j/80)*(double)Width); Y2= Height+(sin((double)j/20)*(double)Height); j++; } int X=pos%Width; int Y=int(pos/Width); double d= ((X1-X)*(X1-X)+(Y1-Y)*(Y1-Y))/(((X1-X)*(X1-X)+(Y1-Y)*(Y1-Y))+((X2-X)*(X2-X)+(Y2-Y)*(Y2-Y))); C.m_pixels[pos]=XRGB(h[int(d*11520)],h[int(d*17920)],h[int(d*6400)]); i++; } //---GPU--- VSInputVertex vertex[]= {{{-1,-1,0.5,1.0}},{{-1,1,0.5,1.0}},{{1,1,0.5,1.0}},{{1,-1,0.5,1.0}}}; int hc=DXContextCreate(Width,Height); int hbv=DXBufferCreate(hc,DX_BUFFER_VERTEX,vertex); uint index[]={0,1,2, 2,3,0}; int hbi=DXBufferCreate(hc,DX_BUFFER_INDEX ,index ); string s=""; int hsv=DXShaderCreate(hc,DX_SHADER_VERTEX,VS,"main",s); int hsp=DXShaderCreate(hc,DX_SHADER_PIXEL ,PS,"main",s); int hi[1]; hi[0]=DXInputCreate(hc,sizeof(PSInputBuffer)); DXShaderInputsSet(hsp,hi); DXShaderSetLayout(hsv,VSInputVertex::s_layout); DXPrimiveTopologySet(hc,DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST); DXBufferSet(hc,hbv); DXBufferSet(hc,hbi); DXShaderSet(hc,hsv); DXShaderSet(hc,hsp); PSInputBuffer frame_data; frame_data.resolution[0]=(float)Width; frame_data.resolution[1]=(float)Height; for(uint n=100000;!IsStopped();n++) {DXContextClearDepth(hc); frame_data.time=(float)n; DXInputSet(hi[0],frame_data); DXDrawIndexed(hc); DXContextGetColors(hc,C.m_pixels); C.TextOut(100,100,"GPU FPS: "+DoubleToString(1000./(GetTickCount()-t1),2),clrWhite); C.Update(); t1=GetTickCount(); } DXRelease(hi[0]); DXRelease(hsp); DXRelease(hsv); DXRelease(hbv); DXRelease(hbi); DXRelease(hc); C.Destroy(); }
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