Canvas - это круто! - страница 31
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Спасибо, Андрей :)Я поясню, Андрей, свои логические рассуждения на Ваш вопрос "а в видео можно сохранять?".
Прежде чем отвечать на любой вопрос, я пытаюсь понять доступными средствами, кто задает вопрос и его уровень. Чтобы, во-первых, более правильно и понятно выстроить свой ответ, а, во-вторых, понять смысл очень нечеткого вопроса, дабы не отвечать вопросом на вопрос.
Понятное дело - я зашел в Ваш профиль.
Поэтому и начал отвечать Вам в формате о потенциальной возможности.
Но стебщики меня особо не волнуют, т.к., как правило - это люди, считающие себя очень умными, но по факту очень неумные и неуклюжие, против которых, как правило, достаточно легкий приёмчик из психологического айкидо и они грохаются под общий хохот.
ЗЫ А насчет Луны Ваш ответ НЕТ меня улыбнул. Знайте - это Ваш правильный ответ. Мой "неправильный" ответ на такой вопрос опять же будет разным в зависимости от того, кто задает мне этот вопрос.
Философствовать можно очень много и очень долго, но смысл того вопроса был на поверхности и понятен сразу, четко и однозначно. И в ответ на этот вопрос нести что-то про запись видео с экрана... это нечто)) если вы так любите размышлять про уровни. И при чем тут документация к МТ5?
А знаете ли, здесь еще сто лет назад Зорро продемонстрировал воспроизведение анимированного гифа через канвас. Не какого непонятного зацикленного видеоряда, а обыкновенного анимированного гифа.
Не знал. Для этого нужно разобраться в формате гиф и препарировать его и сформировать кадры. Не думаю, что это очень сложно. Зато тогда легко и записывать стандартные гибки можно, если с форматом разобраться.
Так же не сложно как и avi, если без сжатия. И то и то не сложно, только надо знать как, но пока никто не знает. Кажется с гифом разобраться шансов больше.
Лучше обратить внимание вот на этот совет. Потому что, даже если и разобраться с созданием видео без сжатия, далеко не уедешь, слишком огромные размеры файлов будут.
Почему Вы так решили?
Судя по ответу.
Есть еще один вариант, и пожалуй он будет самым интересным и полезным. Win API: AVIFileOpen(), AVIFileCreateStream() и т.д.
Первые эксперименты с динамическим таймфреймом.
пара EURUSD вся история в динамике:
.Фрактальность налицо.
норм
снизу рейку надо для выбора окна и масштаба
Спасибо, Андрей :)Я поясню, Андрей, свои логические рассуждения на Ваш вопрос "а в видео можно сохранять?".
Прежде чем отвечать на любой вопрос, я пытаюсь понять доступными средствами, кто задает вопрос и его уровень. Чтобы, во-первых, более правильно и понятно выстроить свой ответ, а, во-вторых, понять смысл очень нечеткого вопроса, дабы не отвечать вопросом на вопрос.
Понятное дело - я зашел в Ваш профиль.
Поэтому и начал отвечать Вам в формате о потенциальной возможности.
Но стебщики меня особо не волнуют, т.к., как правило - это люди, считающие себя очень умными, но по факту очень неумные и неуклюжие, против которых, как правило, достаточно легкий приёмчик из психологического айкидо и они грохаются под общий хохот.
ЗЫ А насчет Луны Ваш ответ НЕТ меня улыбнул. Знайте - это Ваш правильный ответ. Мой "неправильный" ответ на такой вопрос опять же будет разным в зависимости от того, кто задает мне этот вопрос.
...
А ты как кадры собираешь?
Я не понял, как ты снимаешь код из МЕ.
Если это даже просто через скриншоты, то всё равно молодец, т.к. вижу что они упакованы.
Твоя работа заслуживает внимания.
ЗЫ Ветку хоть и я создал и как-то исторически больше сложилось, что её веду, т.к. канвас для меня что-то хобби и отыха.
Но я не чувствую здесь себя хозяином и что здесь какая-то приватная территория. Двери открыты. Всех милости просим. Всем рады. И даже троллям, ибо они иногда драйв дают. :)
Спасибо, Николай.
//------------------------------
Подготовка кадров:
1. Кадры собираю в простом редакторе "FastStone", делая скриншоты нужной области, либо снимаю клип с Camtasia, и переношу кадры в FastStone.
2. Кадры обрабатываю (добавляю тени, стрелки, тексты) и сохраняю в формате .bmp в папке Images\MyGif (у каждого гифа своя подпапка).
3. Имена кадров должны быть "1.bmp", "2.bmp", "3.bmp",... Это необходимо для работы скрипта создающего Гиф.
4. Открываю скрипт в МЕ и через #resource интегрирую все кадры.
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Принцип работы скрипта:
1. Скрипт осуществляет цикл по кадрам и читает их через ReasourceReadImage.
2. Скрипт загружает сразу два кадра, - новый и предыдущий: 1 и 2, потом, 2 и 3, потом 3 и 4.... И сравнивает цвета пикселей в новом кадре и предыдущем. Если цвет изменился, скрипт записывает номер пикселя и его новый цвет в массив. Таким образом, записываются только те пиксели и цвета, которые изменились с предыдущего кадра. Если цвет пикселя после первого кадра не меняется, то пиксель с этим цветом будет записан один раз. Это первый механизм сжатия.
3. Второй механизм сжатия: укорачиваются ряды с пикселями имеющими одинаковый цвет. Если в ряду пикселей есть непрерывно повторяющийся цвет от пикселя к пикселю, то скрипт запускает цикл подсчета повторений и записывает в массив номер стартового пикселя (с которого началась последовательность повторений, цвет и кол-во повторений).
Таким образом, скрипт сжимает кадры и упаковывает гиф. В конце циклов, собранный массив записывается в файл с названием гифа, откуда после его загружает конструктор, читая киб-код. В интерфейсе может быть сколько угодно гифов, но каждый гиф присваивается своему элементу и его начало в массиве, записывается в свойствах элемента в граф.ядре.
//--------------------------------
Механизм воспроизведения гифа:
1. Каждый гиф имеет несколько свойств: начало в массиве гифов, количество кадров, размер кадров, пауза между кадрами.
2. Специальный блок делает цикл по объектам ядра и ищет свойство гифа. Блок проверяет:
Если проверки пройдены, блок обращается к массиву гифов по адресу конкретного гифа, смотрит на:
Если эти проверки пройдены, блок переходит к чтению гифа:
1. Блок загружает канвас на котором рисуется гиф.
2. Блок считывает текущий кадр и распаковывает его:
Блок двигается не только по кадрам, отсчитывая паузу между ними, но и по разным гифам разных элементов в разных окнах, пропуская те гифы, которые скрыты за зоной видимости или в закрытых окнах.
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Вот такая работа. Думал все просто, но рассказывая, сам немного "офигел" от сложности :).