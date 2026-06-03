Canvas - это круто! - страница 35

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Реter Konow:

Гиф - это запатентованное решение. Я сделал свое решения в сжатии данных. Плагиатом не занимаюсь. Цель - применение в программе.

Повторю: НЕ ПАТЕНТОВАНИЕ, НЕ ТЕЛЕВИЗОР, НЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИФОВ ИЗ ИНЕТА. 

Цель: Программа на MQL. Использование: передача инструкций. Остальное мне было не нужно.

Вы название GIF сплагиатили.

 
Artyom Trishkin:

Вы название GIF сплагиатили.

Да, но ненарочно. Не придал этому значения. Извиняюсь за это "оскорбление" авторов.))
 

хотел блеснуть фразой про техника в руках.... но почему то решил, что быстрее скопипастить из гугла, поиск начал предлагать варианты автоподстановки поискового запроса

 

... не решился продолжать поиск, могу ошибиться при выборе )))

 
Любая тема, куда заходит Реter, превращается в цирк.... пока на его посты кто-то отвечает. Нужно просто перестать надеяться, что он способен измениться.
 
Andrey Dik:

Петь, ну вот гляди.

Ветка о канвасе, верно, тут люди занимаются рисованием, верно, средствами MQL.

Программа для MetaTrader написанная на языке MQL способна в качестве результатов своей работы создавать файлы общепринятых форматов данных, которые можно читать/редактировать в сторонних программных и аппаратных средствах, такие как *txt, *csv, *html, *bmp и множество других форматов.

*bmp я знаю как сделать, и спросил, можно ли стандартными средствами MQL создать файл видео, *avi например (вопрос мой звучал по другому но уже все кто хотел понял меня). Судя по всему - можно, но прям простого решения нет, тут нужно либо знать спецификацию формата видео и тогда можно будет средствами MQL написать, либо использовать сторонние программные решения (библиотеки), либо использовать Windows API. Кому как нравится, зависит лишь от степени желания заморочиться.

Один вариант пропустил - создать свой подходящий для МТ аналог, написанный на MQL. 

Если тут кто то считает, что можно взять готовый виндоус формат .gif, avi, и т.д. и использовать в MQL-программе, то я бы за такое не взялся.  

Легче и лучше создать свой упрощенный аналог. Эти форматы сложны сами по себе, - их нужно разбирать, читать и воспроизводить. Их применение значительно шире, чем требует МQL-программа, а механизм воспроизведения нужно будет "скрестить" со своей реализацией канвасных решений. 

Но, главное, что универсальной технологической базы работы с Канвасом на MQL нет, а значит - все решения будут авторскими и очень узко специализированными.

 
Создание своего упрощенного MQL-формата ЛУЧШЕ, чем наверняка провальная попытка использовать готовые виндоус-форматы в МТ. Говорю как практик.
[Удален]  
Реter Konow:

Один вариант пропустил - создать свой подходящий для МТ аналог, написанный на MQL. 

Если тут кто то считает, что можно взять готовый виндоус формат .gif, avi, и т.д. и использовать в MQL-программе, то я бы за такое не взялся.  

Легче и лучше создать свой упрощенный аналог. Эти форматы сложны сами по себе, - их нужно разбирать, читать и воспроизводить. Их применение значительно шире, чем требует МQL-программа, а механизм воспроизведения нужно будет "скрестить" со своей реализацией канвасных решений. 

Но, главное, что универсальной технологической базы работы с Канвасом на MQL нет, а значит - все решения будут авторскими и очень узко специализированными.

Читайте внимательнее. Речь идёт о том чтобы редактировать в сторонних программах.

 
Andrey Dik:

погляди на Sony, долго они выёживались неся колоссальные убытки со своими носителями информации, а в итоге используют общепринятые и не жужжат больше.

речь не о том что бы использовать сторонние форматы В МТ, а в том, что бы получить результат в стороннем формате ИЗ МТ.

Нет. Об этом я не ничего не говорил и считаю это странным. Создать продукт внутри МТ на основе виндоус-формата, и потом его использовать вне МТ?

 
Koldun Zloy:

Читайте внимательнее. Речь идёт о том чтобы редактировать в сторонних программах.

Мои видео-ряды редактируются в сторонних программах, а потом, применяются в МТ. Предлагаете сделать наоборот? Можно, но зачем? В МТ записать .gif, а потом в ютьюбе показывать? Зачем, если .gif для ютьюба можно записать в любом обычном видео-редакторе?

Задача в том, чтобы аналог гифа сделать внутри MQL-программы для передачи инструкций по этой программе пользователю. Чтобы он мог ее правильно настроить и понять. Это нужно для документации MQL-программы написанной на MQL.

Чтобы в Маркете продавать можно было. Иначе - все это совершенно бессмысленно в любом отношении.

 
Да... случай крайне тяжелый.
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