Canvas - это круто! - страница 35
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Гиф - это запатентованное решение. Я сделал свое решения в сжатии данных. Плагиатом не занимаюсь. Цель - применение в программе.
Повторю: НЕ ПАТЕНТОВАНИЕ, НЕ ТЕЛЕВИЗОР, НЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИФОВ ИЗ ИНЕТА.
Цель: Программа на MQL. Использование: передача инструкций. Остальное мне было не нужно.
Вы название GIF сплагиатили.
Вы название GIF сплагиатили.
хотел блеснуть фразой про техника в руках.... но почему то решил, что быстрее скопипастить из гугла, поиск начал предлагать варианты автоподстановки поискового запроса
... не решился продолжать поиск, могу ошибиться при выборе )))
Петь, ну вот гляди.
Ветка о канвасе, верно, тут люди занимаются рисованием, верно, средствами MQL.
Программа для MetaTrader написанная на языке MQL способна в качестве результатов своей работы создавать файлы общепринятых форматов данных, которые можно читать/редактировать в сторонних программных и аппаратных средствах, такие как *txt, *csv, *html, *bmp и множество других форматов.
*bmp я знаю как сделать, и спросил, можно ли стандартными средствами MQL создать файл видео, *avi например (вопрос мой звучал по другому но уже все кто хотел понял меня). Судя по всему - можно, но прям простого решения нет, тут нужно либо знать спецификацию формата видео и тогда можно будет средствами MQL написать, либо использовать сторонние программные решения (библиотеки), либо использовать Windows API. Кому как нравится, зависит лишь от степени желания заморочиться.
Один вариант пропустил - создать свой подходящий для МТ аналог, написанный на MQL.
Если тут кто то считает, что можно взять готовый виндоус формат .gif, avi, и т.д. и использовать в MQL-программе, то я бы за такое не взялся.
Легче и лучше создать свой упрощенный аналог. Эти форматы сложны сами по себе, - их нужно разбирать, читать и воспроизводить. Их применение значительно шире, чем требует МQL-программа, а механизм воспроизведения нужно будет "скрестить" со своей реализацией канвасных решений.
Но, главное, что универсальной технологической базы работы с Канвасом на MQL нет, а значит - все решения будут авторскими и очень узко специализированными.
Один вариант пропустил - создать свой подходящий для МТ аналог, написанный на MQL.
Если тут кто то считает, что можно взять готовый виндоус формат .gif, avi, и т.д. и использовать в MQL-программе, то я бы за такое не взялся.
Легче и лучше создать свой упрощенный аналог. Эти форматы сложны сами по себе, - их нужно разбирать, читать и воспроизводить. Их применение значительно шире, чем требует МQL-программа, а механизм воспроизведения нужно будет "скрестить" со своей реализацией канвасных решений.
Но, главное, что универсальной технологической базы работы с Канвасом на MQL нет, а значит - все решения будут авторскими и очень узко специализированными.
Читайте внимательнее. Речь идёт о том чтобы редактировать в сторонних программах.
погляди на Sony, долго они выёживались неся колоссальные убытки со своими носителями информации, а в итоге используют общепринятые и не жужжат больше.
речь не о том что бы использовать сторонние форматы В МТ, а в том, что бы получить результат в стороннем формате ИЗ МТ.
Нет. Об этом я не ничего не говорил и считаю это странным. Создать продукт внутри МТ на основе виндоус-формата, и потом его использовать вне МТ?
Читайте внимательнее. Речь идёт о том чтобы редактировать в сторонних программах.
Мои видео-ряды редактируются в сторонних программах, а потом, применяются в МТ. Предлагаете сделать наоборот? Можно, но зачем? В МТ записать .gif, а потом в ютьюбе показывать? Зачем, если .gif для ютьюба можно записать в любом обычном видео-редакторе?
Задача в том, чтобы аналог гифа сделать внутри MQL-программы для передачи инструкций по этой программе пользователю. Чтобы он мог ее правильно настроить и понять. Это нужно для документации MQL-программы написанной на MQL.
Чтобы в Маркете продавать можно было. Иначе - все это совершенно бессмысленно в любом отношении.