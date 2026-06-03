Canvas - это круто! - страница 23
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Да, Николай, ресурсы оказались очень эффективным методом обмена данными между программами, а их использование базируется на юнионах, о которых ты мне говорил (и Василий тоже). Так что, вам обоим спасибо.)
Сам механизм перевода данных в ресурс и чтение их из него, достаточно простой, но формат сообщений - дело сложное, если стремиться к универсальности. Если решить вопрос для одного конкретного индикатора, то все просто.
Я противник универсальности в данном случае. Каждый уникальный индикатор должен содержать уникальную структуру.
Я лишь дал информацию для размышления, ничего не навязывая. Пусть программисты сами решают, что им комильфо, а что не комильфо. Но лично я после осознания некоторых моментов уже вряд ли буду использовать в своих советниках функцию iCustom.
Же компри сёульма: комильфо. :)
Сам механизм перевода данных в ресурс и чтение их из него, достаточно простой, но формат сообщений - дело сложное, если стремиться к универсальности. Если решить вопрос для одного конкретного индикатора, то все просто.
Не сложнее, чем передача данных с Агентов на Терминал во время Оптимизации. Универсальный формат несколько раз демонстрировался.
Не сложнее, чем передача данных с Агентов на Терминал во время Оптимизации. Универсальный формат несколько раз демонстрировался.
Универсальный формат? А можно ссылку?
Универсальный формат? А можно ссылку?
Дайте два формата, попробую на них показать.
https://www.mql5.com/ru/code/25929
время формирования всего изображения (расчет около 1000 MA и вывод их наклона на экран) около 15-25 миллисекунд.
https://www.mql5.com/ru/forum/190928/page2#comment_12316582
@Nikolai Semko привет, подскажи, пожалуйста, можно ли в одном слое канваса, сделать прозрачность объекта накладываемого поверх текста, смотри картинку? Второй прозрачный круг - это второй слой, этот объект для меня сделать прозрачным не проблема.
И ещё один вопрос, как в канвасе вставить картинку в слой или надо дополнительным слоем её ставить? Понимаю что как-то через ресурс, но что-то у меня ничего не выходит, можешь пример кода показать?