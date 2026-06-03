Canvas - это круто! - страница 23

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Реter Konow:

Да, Николай, ресурсы оказались очень эффективным методом обмена данными между программами, а их использование базируется на юнионах, о которых ты мне говорил (и Василий тоже). Так что, вам обоим спасибо.) 

Сам механизм перевода данных в ресурс и чтение их из него, достаточно простой, но формат сообщений - дело сложное, если стремиться к универсальности. Если решить вопрос для одного конкретного индикатора, то все просто. 

Я противник универсальности в данном случае. Каждый уникальный индикатор должен содержать уникальную структуру.

 
Nikolai Semko:

Я лишь дал информацию для размышления, ничего не навязывая. Пусть программисты сами решают, что им комильфо, а что не комильфо. Но лично я после осознания некоторых моментов уже вряд ли буду использовать в своих советниках функцию iCustom.

Же компри сёульма: комильфо. :)

 
Реter Konow:

Сам механизм перевода данных в ресурс и чтение их из него, достаточно простой, но формат сообщений - дело сложное, если стремиться к универсальности. Если решить вопрос для одного конкретного индикатора, то все просто. 

Не сложнее, чем передача данных с Агентов на Терминал во время Оптимизации. Универсальный формат несколько раз демонстрировался.

 
fxsaber:

Не сложнее, чем передача данных с Агентов на Терминал во время Оптимизации. Универсальный формат несколько раз демонстрировался.

Универсальный формат? А можно ссылку?

 
Реter Konow:

Универсальный формат? А можно ссылку?

Дайте два формата, попробую на них показать.

 
https://www.mql5.com/ru/forum/299982/page2#comment_10823846
Цветные свечи (пожелания)
Цветные свечи (пожелания)
  • 2019.02.28
  • www.mql5.com
Для буфера DRAW_CANDLES модно задавать цвет контура и два цвета тела. Для буфера DRAW_COLOR_CANDLES можно задавать много цветов для тела (64 штуки...
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Фракталы, фрактальные структуры, их графические образы + Canvas".
 

https://www.mql5.com/ru/code/25929


время формирования всего изображения (расчет около 1000 MA и вывод их наклона на экран) около 15-25 миллисекунд. 

 

https://www.mql5.com/ru/forum/190928/page2#comment_12316582

Скрипт или индикатор синусоиды на графике
Скрипт или индикатор синусоиды на графике
  • 2019.07.02
  • www.mql5.com
Добрый день. может есть у кого скрипт или индикатор, который бы нанес синусоиду на график цены ? и чтобы можно было бы менять параметры синусоиды...
 

@Nikolai Semko привет, подскажи, пожалуйста, можно ли в одном слое канваса, сделать прозрачность объекта накладываемого поверх текста, смотри картинку? Второй прозрачный круг - это второй слой, этот объект для меня сделать прозрачным не проблема.


И ещё один вопрос, как в канвасе вставить картинку в слой или надо дополнительным слоем её ставить? Понимаю что как-то через ресурс, но что-то у меня ничего не выходит, можешь пример кода показать?

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