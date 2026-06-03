Canvas - это круто! - страница 24
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@Nikolai Semko привет, подскажи, пожалуйста, можно ли в одном слое канваса, сделать прозрачность объекта накладываемого поверх текста, смотри картинку? Второй прозрачный круг - это второй слой, этот объект для меня сделать прозрачным не проблема.
И ещё один вопрос, как в канвасе вставить картинку в слой или надо дополнительным слоем её ставить? Понимаю что как-то через ресурс, но что-то у меня ничего не выходит, можешь пример кода показать?
Если используется канвас с прозрачностью (COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE), то прозрачности двух слоев tr1 и tr2 должны смешиваться по формуле
Пример скрипта со случайными кругами случайного цвета и случайной прозрачности:
@Nikolai Semko
И ещё один вопрос, как в канвасе вставить картинку в слой или надо дополнительным слоем её ставить? Понимаю что как-то через ресурс, но что-то у меня ничего не выходит, можешь пример кода показать?
работу с картинками можно здесь подсмотреть.
В конце концов картинка это тот же массив точек.
В этом примере показано как ресурсы двух bmp файлов загнать в массивы uint BMP1[], BMP2[] и дальше работать с этими массивами в одном канвасе.
Спасибо большое, Николай, наконец-то разобрался
Не за что.
Первые эксперименты с динамическим таймфреймом.
пара EURUSD вся история в динамике:
.Фрактальность налицо.
Первые эксперименты с динамическим таймфреймом.
пара EURUSD вся история в динамике:
.Фрактальность налицо.
Просьба - постите больше в англ часть, вкл англ КодаБазу (там ваше всё очень популярно).
Для информации.
Видел ваш пост в англ.
Просьба - постите больше в англ часть, вкл англ КодаБазу (там ваше всё очень популярно).
Для информации.
Первые эксперименты с динамическим таймфреймом.
пара EURUSD вся история в динамике:
.Фрактальность налицо.
Первые эксперименты с динамическим таймфреймом.
пара EURUSD вся история в динамике:
.Фрактальность налицо.
Весьма наглядно, интересно.
Так и тики можно представить?