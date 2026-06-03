Canvas - это круто! - страница 24

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Rafil Nurmukhametov:

@Nikolai Semko привет, подскажи, пожалуйста, можно ли в одном слое канваса, сделать прозрачность объекта накладываемого поверх текста, смотри картинку? Второй прозрачный круг - это второй слой, этот объект для меня сделать прозрачным не проблема.

И ещё один вопрос, как в канвасе вставить картинку в слой или надо дополнительным слоем её ставить? Понимаю что как-то через ресурс, но что-то у меня ничего не выходит, можешь пример кода показать?

Если используется канвас с прозрачностью (COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE), то прозрачности двух слоев tr1 и tr2 должны смешиваться по формуле 

double tr=tr1+tr2-tr1*tr2; // где tr, tr1, tr1 меняются от нуля (абсолютная прозрачность) до 1(абсолютная непрозрачность)

Пример скрипта со случайными кругами случайного цвета и случайной прозрачности:


#include <Canvas\iCanvas.mqh> //https://www.mql5.com/ru/code/22164
#define Num 100
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
// инициализация случайных окружностей
   uint X[Num],Y[Num],sr[Num],clr[Num],Rmin[Num],Rmax[Num];
   double sx[Num],sy[Num];
   for(int i=0; i<Num; i++)
     {
      X[i]=rand()%3141;
      Y[i]=rand()%3141;
      sr[i]=rand()%3141;
      sx[i]=0.3+0.7*(double)rand()/32767.0;
      sy[i]=0.3+0.7*(double)rand()/32767.0;
      clr[i]=ARGB(rand()%256,rand()%256,rand()%256,rand()%256);
      int r2=5+rand()%100;
      int r1=5+rand()%100;
      Rmin[i]=(int)fmin(r1,r2);
      Rmax[i]=(int)fmax(r1,r2);
     }
// формирование изображения из Num (= 100) полупрозрачных кругов
   double j=0;
   while(!IsStopped())
     {
      Canvas.Erase();
      Canvas.CurentFont("Arial",30);
      Canvas.TextPosY=100;
      Canvas.Comm("Hello World!");
      for(int i=0; i<Num; i++)
        {
         Circle(W.Width/2*(1+sin((X[i]+sx[i]*j)*M_PI/1000)),
                W.Height/2*(1+sin((Y[i]+sy[i]*j)*M_PI/1000)),
                Rmin[i]+double(Rmax[i]-Rmin[i])/2*(1.0+cos((j+sr[i])*M_PI/1000)),clr[i]);
        }
      Canvas.Update();
      j+=0.3;
      Sleep(30);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

void Circle(double x,double y,double r,uint clr) 
  {
   double R2=r*r;
   for(int X=Round(x-r); X <=Round(x+r);X++)
      for(int Y=Round(y-r); Y<=Round(y+r);Y++)
         if(((x-X)*(x-X)+(y-Y)*(y-Y))<=R2) Canvas.PixelSet(X,Y,MixColor(clr,Canvas.PixelGet(X,Y)));
  }
//+------------------------------------------------------------------+

uint MixColor(uint clr,uint clrback)// смешиваем цвет и прозрачность clr c цветом и прозрачностью фона clrback
  {
   argb C,Bg;
   if(clrback==0) return clr;
   C.clr=clr;
   if(C.c[3]==255) return clr;
   Bg.clr=clrback;
   double tr=C.c[3]/255.0;
   double trb=Bg.c[3]/255.0;

   C.c[2]=uchar(Bg.c[2]+tr*(C.c[2]-Bg.c[2]));
   C.c[1]=uchar(Bg.c[1]+tr*(C.c[1]-Bg.c[1]));
   C.c[0]=uchar(Bg.c[0]+tr*(C.c[0]-Bg.c[0]));

   C.c[3]=uchar((trb+tr-trb*tr)*255.0+0.49999);
   return C.clr;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
TestLayerTransparency.mq5  6 kb
 
Rafil Nurmukhametov:

@Nikolai Semko 

И ещё один вопрос, как в канвасе вставить картинку в слой или надо дополнительным слоем её ставить? Понимаю что как-то через ресурс, но что-то у меня ничего не выходит, можешь пример кода показать?

работу с картинками можно здесь подсмотреть.
В конце концов картинка это тот же массив точек.
В этом примере показано как ресурсы двух bmp файлов загнать в массивы uint BMP1[], BMP2[] и дальше работать с этими массивами в одном канвасе.

 
Спасибо большое, Николай, наконец-то разобрался 
 
Rafil Nurmukhametov:
Спасибо большое, Николай, наконец-то разобрался 

Не за что.

 

Первые эксперименты с динамическим таймфреймом.

пара EURUSD вся история в динамике:

.

Фрактальность налицо.
 
Nikolai Semko:

Первые эксперименты с динамическим таймфреймом.

пара EURUSD вся история в динамике:

.

Фрактальность налицо.
Видел ваш пост в англ.
Просьба - постите больше в англ часть, вкл англ КодаБазу (там ваше всё очень популярно).
Для информации.
 
Sergey Golubev:
Видел ваш пост в англ.
Просьба - постите больше в англ часть, вкл англ КодаБазу (там ваше всё очень популярно).
Для информации.
Спасибо. Постараюсь. 
Правда мне показалось, что в англоязычной части форума реакция на мои посты близка к нулевой. Все время ощущение, что "молча сам с собою..."
 
Nikolai Semko:

Первые эксперименты с динамическим таймфреймом.

пара EURUSD вся история в динамике:

.

Фрактальность налицо.
Круто сделано!
 
Супер!
 
Nikolai Semko:

Первые эксперименты с динамическим таймфреймом.

пара EURUSD вся история в динамике:

.

Фрактальность налицо.

Весьма наглядно, интересно.

Так и тики можно представить?

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