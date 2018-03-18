Кластерные методы прогноза рынка. - страница 8

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Aleksey Ivanov:


Если честно, то самым элементарным, тут хороший человек статьи публиковал  https://www.mql5.com/ru/articles/1489 и т.д..

Спасибо. Статью эту я видел, видимо чем-то подобным и воспользуюсь.

 

  В прямоугольнике выделена "схема движения "  (вверх -вниз и вниз через верх), анализ подобных ситуации очень похож на анализ ставок в покере " бет сайзинг"  

 
Veniamin Skrepkov:

  В прямоугольнике выделена "схема движения "  (вверх -вниз и вниз через верх), анализ подобных ситуации очень похож на анализ ставок в покере " бет сайзинг"  

Специалисты присутствуют - хорошо.

Итак, был настойчиво рекомендован (мною глубоко уважаемым СанСаныч Фоменко) мощный  и, к тому же, бесплатный, инструмент по  проведению кластеризации (и всей остальной статистической обработки) R. Кроме него, общеизвестны и популярны  еще  (1) MATLAB (чем я сам пользовался), (2) система  STATISTICA  (тут, вообще, просто на форме набирай аспекты кластеризации),  (3) SPSS,  что также имеют своих ярых сторонников.

Но вернемся  к исследованию самого  простейшего, стихийно сложившегося  метода кластеризации – метода  свечных паттернов.  


 

Для проведения экспертной оценки по этой проблеме естественен вопрос к реально торгующим и пользующимся  этим методом трейдерам:  «Работает ли метод свечных паттернов  в большинстве случаев (при его корректном применении) или нет?»

Переходим на голосование

https://www.mql5.com/ru/forum/226526

Голосование. Работает ли прогноз на основе свечных паттернов?
Голосование. Работает ли прогноз на основе свечных паттернов?
  • 2018.02.02
  • www.mql5.com
1. Метод свечных паттернов работает в большинстве случаев, 2. Метод свечных паттернов не работает, 3...
 


   Конструкции типа "сэндвич" , где рядом с бычьей свечей присутствует медвежья , подобным образом создаются ложные предпосылки и маскируется основное движение .

 
29% 1. Метод свечных паттернов работает в большинстве случаев.
(23)
  • 46% 2. Метод свечных паттернов не работает.
    (36)
  • 25% 3. (Я чистый программист) или (Я не пользовался этим методом для торговли)
    (20)

    • Всего проголосовало: 79

    Резюме по поводу метода свечных паттернов, как полезной кластеризации.

    Итак, судя по результатам опросов https://www.mql5.com/ru/forum/226526  и по высказанным  на этой ветке мнениям  свечные  комбинации в чистом виде  не работают, требуя учет дополнительных  факторов (показаний неких индикаторов, исторического периода торговли, состояния рынка – тренд-флет  и т.д.), что у разных  трейдера разные, т.е. в чистом виде  свечной паттерн не есть  кластер, на который можно ориентироваться при торговле.


    Голосование. Работает ли прогноз на основе свечных паттернов?
    Голосование. Работает ли прогноз на основе свечных паттернов?
    • 2018.02.02
    • www.mql5.com
    1. Метод свечных паттернов работает в большинстве случаев, 2. Метод свечных паттернов не работает, 3...
     

    Я очень глубоко изучал свечной анализ, в совершенстве владел, могу сказать что вопрос поставлен немного не корректно.

    Работает/не работает можно сказать о торгово системе, а свечной анализ не является торговой системой.

    По сути я могу поставить галочку за вариант 1, НО, могу сказать что ложных пробоев много по свечному, далее книги по свечному анализу описывают хорошо как входить в рынок, практически на уровне программном, НО при этом нет никаких адекватных сводов правил по выходу из рынка, фиксации прибыли, политики стопов и тд. Таким образом довольно не просто говорите именно о трейдинге по свечному анализу, но как анализ он сам по себе довольно читается и смотрится интересно. 

    Просто если мы определяем паттерн кластерным оброзом, и так находим точку входа, аналогичным кластерным способом надо найти и точку выхода, а мы же все начинаем применять фиксированные тп/сл, или мерить их по фибо уровням, или при пересечеии мувингов или смены параболика, но это всё не то.

     
    Elsky1313 Эльский:


    Просто если мы определяем паттерн кластерным оброзом, и так находим точку входа, аналогичным кластерным способом надо найти и точку выхода, а мы же все начинаем применять фиксированные тп/сл, или мерить их по фибо уровням, или при пересечеии мувингов или смены параболика, но это всё не то.

    Это правильно, если такой кластер работает.

    Вообще, по свечным паттернам я как раз не специалист. Поэтому, и спрашиваю мнение других, на основании чего и делаю резюме.  Просто я о них заговорил в качестве одного из примеров  кластеризации. Хотелось бы обсудить разные  методы кластеризации для определения рыночных тенденций. Далее хотелось бы обсудить влияние на это объемов. 

     

    Вот, кстати, неплохая лекция о сути кластерного анализа.


     

    Предлагаю в копилку: В диссертации Пастухова рассматривается такой анализ на основе построения Каги и Ренко.

    https://www.mql5.com/ru/forum/228822/page7#comment_6823186

    ЗигЗаги Пастухов
    ЗигЗаги Пастухов
    • 2018.03.16
    • www.mql5.com
    Уважаемое собрание...
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