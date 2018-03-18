Кластерные методы прогноза рынка. - страница 8
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Если честно, то самым элементарным, тут хороший человек статьи публиковал https://www.mql5.com/ru/articles/1489 и т.д..
Спасибо. Статью эту я видел, видимо чем-то подобным и воспользуюсь.
В прямоугольнике выделена "схема движения " (вверх -вниз и вниз через верх), анализ подобных ситуации очень похож на анализ ставок в покере " бет сайзинг"
В прямоугольнике выделена "схема движения " (вверх -вниз и вниз через верх), анализ подобных ситуации очень похож на анализ ставок в покере " бет сайзинг"
Специалисты присутствуют - хорошо.
Итак, был настойчиво рекомендован (мною глубоко уважаемым СанСаныч Фоменко) мощный и, к тому же, бесплатный, инструмент по проведению кластеризации (и всей остальной статистической обработки) R. Кроме него, общеизвестны и популярны еще (1) MATLAB (чем я сам пользовался), (2) система STATISTICA (тут, вообще, просто на форме набирай аспекты кластеризации), (3) SPSS, что также имеют своих ярых сторонников.
Но вернемся к исследованию самого простейшего, стихийно сложившегося метода кластеризации – метода свечных паттернов.
Для проведения экспертной оценки по этой проблеме естественен вопрос к реально торгующим и пользующимся этим методом трейдерам: «Работает ли метод свечных паттернов в большинстве случаев (при его корректном применении) или нет?»
Переходим на голосование
https://www.mql5.com/ru/forum/226526
Конструкции типа "сэндвич" , где рядом с бычьей свечей присутствует медвежья , подобным образом создаются ложные предпосылки и маскируется основное движение .
Всего проголосовало: 79
Резюме по поводу метода свечных паттернов, как полезной кластеризации.
Итак, судя по результатам опросов https://www.mql5.com/ru/forum/226526 и по высказанным на этой ветке мнениям свечные комбинации в чистом виде не работают, требуя учет дополнительных факторов (показаний неких индикаторов, исторического периода торговли, состояния рынка – тренд-флет и т.д.), что у разных трейдера разные, т.е. в чистом виде свечной паттерн не есть кластер, на который можно ориентироваться при торговле.
Работает/не работает можно сказать о торгово системе, а свечной анализ не является торговой системой.
По сути я могу поставить галочку за вариант 1, НО, могу сказать что ложных пробоев много по свечному, далее книги по свечному анализу описывают хорошо как входить в рынок, практически на уровне программном, НО при этом нет никаких адекватных сводов правил по выходу из рынка, фиксации прибыли, политики стопов и тд. Таким образом довольно не просто говорите именно о трейдинге по свечному анализу, но как анализ он сам по себе довольно читается и смотрится интересно.
Просто если мы определяем паттерн кластерным оброзом, и так находим точку входа, аналогичным кластерным способом надо найти и точку выхода, а мы же все начинаем применять фиксированные тп/сл, или мерить их по фибо уровням, или при пересечеии мувингов или смены параболика, но это всё не то.
Просто если мы определяем паттерн кластерным оброзом, и так находим точку входа, аналогичным кластерным способом надо найти и точку выхода, а мы же все начинаем применять фиксированные тп/сл, или мерить их по фибо уровням, или при пересечеии мувингов или смены параболика, но это всё не то.
Это правильно, если такой кластер работает.
Вообще, по свечным паттернам я как раз не специалист. Поэтому, и спрашиваю мнение других, на основании чего и делаю резюме. Просто я о них заговорил в качестве одного из примеров кластеризации. Хотелось бы обсудить разные методы кластеризации для определения рыночных тенденций. Далее хотелось бы обсудить влияние на это объемов.
Вот, кстати, неплохая лекция о сути кластерного анализа.
Предлагаю в копилку: В диссертации Пастухова рассматривается такой анализ на основе построения Каги и Ренко.
https://www.mql5.com/ru/forum/228822/page7#comment_6823186