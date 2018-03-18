Кластерные методы прогноза рынка. - страница 7
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По возможности. У меня очень ограниченные знания моими потребностями. Основная проблема не в R, который для наших потребностей осваивается в течение часа, а в содержании пакетов, реализующих математические методы.
Для связи терминала с R есть ДЛЛ. Работает без проблем. Примитивная. Есть отладчик для связи между терминалом и R.
Берет экселевские файлы. Ваши идеи по кластеризации Вы сможете проверить в тот же день, как поставите R у себя.
То есть, если я напишу, допустим, индюк, что использует R, то продать его не смогу - требование маркета 1 экзек файл и все. А тут ДЛЛ, R нужно еще ставить. Или, все таки можно как-то все зашить в один файл?
То есть, если я напишу, допустим, индюк, что использует R, то продать его не смогу - требование маркета 1 экзек файл и все. А тут ДЛЛ, R нужно еще ставить. Или, все таки можно как-то все зашить в один файл?
Маркет закрыт.
Установка R и первая программа - это 1 час. Далее все по содержанию. СтОящее содержание Вы никуда не перенесете - это невозможно из-за сложности алгоритмов. А потом это и не нужно.
.
Маркет закрыт.
Установка R и первая программа - это 1 час. Далее все по содержанию. СтОящее содержание Вы никуда не перенесете - это невозможно из-за сложности алгоритмов. А потом это и не нужно.
.
Жаль. У меня некоторые индюки опосредовано через MATLAB обработку проводили. Их, наверное тоже никак в один экзек не сделаешь? Я этот вопрос не прорабатывал, по моему Вы здесь больше в курсе.
Если не секрет, каким способом вы осуществляли связь МТ с MATLAB-ом?
Если не секрет, каким способом вы осуществляли связь МТ с MATLAB-ом?
Если честно, то самым элементарным, тут хороший человек статьи публиковал https://www.mql5.com/ru/articles/1489 и т.д..
вроде да. еще проблема - скорее всего кол-во этапов работает внутри дня. т.е. если позиция растягивается на несколько дней, кол-во лотов набора позиции не ограничивается кол-вом указанном в настройках.
также по поводу стопов каждого лота набора. смотрите, трейл - общий, ТП общий, но первоначальный стоп по ATR*коэф-т должен быть для каждого лота свой. сейчас похоже и он общий
давайте поясню.
1. Кол-во этапов набора позиции должно быть бессрочным. Пока открыта инициирующая позиция, добавиться к ней может только то кол-во, которое указано в параметре "Кол-во этапов набора".
2. Допустим ATR*коэф-т СЛ пирамиды = 50 и расчет дистанции тоже 50. Кол-во этапов 2. Первый лот по 1.3000 (для него работают правила СЛ основного раздела настроек, т.е. как было раньше, ничего для первого лота нового не вводится), второй по 1.3050 (его стоп на 1.3000), третий 1.3100 (его стоп на 1.3050). И все. Пока открыт первый лот, больше двух добавиться не может ни при каких обстоятельствах. Дальше, если исполняются стопы второго, третьего лота, на места их первоначального открытия снова встают открывающие ордера.
нужен индикатор каторы закрывал фсе пазицые пре достигнутьем количестве общих пунктоф на двух инструментаф .нужно чтобы я мог регулировать какими кантрактами должен закрывать позицию и какое количество пунктоф достигая профита
Metatrader 5
Это хорошо, спасибо. Но на тех то, что я в зипе на первом посте выложил (12 шт.), там (хотя бы на одном) можно что-то углядеть?
Паттерн "И" = пауза или приостановка действии , т.е. рынок во флете , но ищет выход . При увеличении таймфрейма левая сторона графика выглядела бы Пин-баром с последующей коррекцией.
Паттерн "И" = пауза или приостановка действии , т.е. рынок во флете , но ищет выход . При увеличении таймфрейма левая сторона графика выглядела бы Пин-баром с последующей коррекцией.
Спасибо.