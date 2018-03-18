Кластерные методы прогноза рынка. - страница 5

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Умноженной  минимум на пять  :)))   

 
Yuriy Asaulenko:

Я бы сказал по другому. Депозит д.б равен сумме сделки (ГО) + обеспечение непосредственно самой сделки + расчетная макс просадка. Ну, за 5 лет, это вы замахнулись.)) Ну за квартал, например, еще понятно. Т.е. при макс просадке мы продолжаем торговать. Но макс просадка ведь не 80-90% от депо. это уже не торговля, а мазохизм, имхо.

Юрий, у Вас расчет при плече 1 к 10

Это же не для форекс, правда?

Для форекса это и будут те самые 8-10% от депо
 

Итак, хочу вернуть ветку в намеченное русло.  Здесь мне хотелось бы, с Вашей помощью, Господа,  выявить сильные и слабые стороны существующих кластерных подходов  к прогнозу рынка и  наметь  новые, возможно более перспективные, подходы.

Объясняю на пальцах (для тех кто не знает) – что такое кластерный подход применительно к рынку. 

Но, сначала о динамике рынка.

 Цена может испытывать  большие и, действительно непредсказуемые (для основной массы людей) скачки (1) при сильных событиях (важных новостях о: экономических постановлениях, катаклизмах, крупных  события бизнеса и политики и т.д.). При этом происходит  релаксация вызываемых сим колебаний со временем  пропорциональным ~1/N.   Но  рынок, как бы живет еще и «своей жизнью» (где идут процессы его самоорганизации), испытывая и (2) собственные (не вызываемые сторонним воздействием) и порой ничуть не меньшие скачки, что даже  характеризуемы другим законом релаксации  Sqrt(1/N),  что, заметим, гораздо чаще происходит, чем релаксации ~1/N, поэтому, как это не непривычно для нас звучит, но  рынок функционирует, преимущественно, по собственным законам.

Скачок первого типа  также не происходит сразу (ведь в его формировании задействована масса людей),  что накладывает какие-то специфические характеристики на тот участок истории котировки, что зажат от момента свершения сильного события до вызываемого им всплеска. Участок истории, предшествующий скачку  второго типа, тем более, должен  содержать  в себе  какие-то специфические черты (латентной раскачки рынка и его падения из очередного состояния неустойчивого равновесия).

Теперь кластеризация. 

Итак, исходная гипотеза состоит в том, что есть небольшой предшествующий скачку цены участок  истории котировки (плюс история объема, что туда входит), в коем закодирована информация о последующем скачке.

Далее, чисто техническая часть. Вводится  пространство  определенных параметров или состояний, например: (1) тривиальный геометрический образ в виде паттерна свечей или (2) пространство разных мод частот, получаемое при Фурье разложении этого участка (временного ряда),  или (3) разложение в спектр по ортогональным вельветным  функциям (что гораздо лучше, т.к. участок короткий)  или (4)  разложение в спектр по еще каким-то ортогональным функциям и т.д.

Потом берется  огромное – статистически  значимое множество таких (предшествующих скачкам) участков и анализируется  их  заполнение  этого пространства состояний. И если  они будут значительно концентрироваться в каких-то  местах этого пространства (а остальные участки истории – не предшествующие скачкам - туда не попадут), то это и будет искомым кластером (или набором кластеров 1-го и 2-го типов), позволяющим делать прогноз. 


 

Свечные паттерны, что по своей логике относятся к таким кластерам, конечно,  так (статистически корректно) никто  не кластеризовал. Они идентифицировались в результате многолетних  наблюдений трейдерами за рынком.   Но, тем не менее, это первый и самый широко известный трейдерами  тип кластеров, что я и хотел пока – на первом этапе (без привлечения объемов) обсудить.  

И, собственно, я предложил тем участникам форума, что свечным анализом занимаются, 

найти характерные (самые обычные без привлечения объемов) паттерны на нижеследующих графиках.  

Рис.1.

Рис.2.

Рис. 3.

Рис.4.

Рис. 5.

 

Aleksey Ivanov:

...........

релаксации  Sqrt(1/N),  что, заметим, гораздо чаще происходит, чем релаксации ~1/N

..........

квадратный корень из минус 1/N ?

Поподробнее можно - с чем сравниваем?
 
Renat Akhtyamov:

корень из минус 1/N ?

корней из минусов тут нет, но есть знак пропорциональности ~
 
Aleksey Ivanov:
корней из минусов тут нет, но есть знак пропорциональности ~

сорри

 
Renat Akhtyamov:

квадратный корень из минус 1/N ?

Поподробнее можно - с чем сравниваем?
N - число баров, время (как хотите), прошедшее после всплеска .
 
Renat Akhtyamov:

Юрий, у Вас расчет при плече 1 к 10

Это же не для форекс, правда?

То правда. Для Фортс ~ 1/10. Но для форекс расчет аналогичен. Цифры при плече 1/100, разумеется, другие будут. Долго объяснять, что разница небольшая, все-же зависит не от плеча, а от суммы сделки. И на Фортс, и на Форекс, прибыли-убытки считаются от  суммы сделки. Купив и там и там одно и тоже, вы получите равные прибыли/убытки.

Т.е. обеспечение сделки и просадки будут у нас абсолютно одинаковыми. А вот депо на Форекс м.б. меньше, т.к. плечо -100. Только в этом и разница.

Вообще, на Форекс с просадкой больше 20% не сталкивался.

 


 Обсуждение паттернов без объёмов -  это японские модели или Прайс экшен  , выделен участок  ( повешенный - падающая звезда- хаммер ) где рынком  реализована схема движения =  вверх-вниз и вверх через низ. 

   

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