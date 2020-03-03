Обсудим совместные проекты в редакторе - зачем они и куда движутся - страница 9

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Совсем забыл - в январе мы выпускаем новую коммуникационную систему для общения.

Это аналог Телеграмма, включая каналы и группы(публичные и приватные).

Можно будет запускать тематические группы, включая платные. Например, распространять аналитику по подписке.

Большой упор на обмене данными из терминалов. Это позволит в разы быстрее и удобнее обмениваться чартами, профилями, настройками, программами и тд.
 
Renat Fatkhullin:
Совсем забыл - в январе мы выпускаем новую коммуникационную систему для общения.

Это аналог Телеграмма, включая каналы и группы(публичные и приватные).

Можно будет запускать тематические группы, включая платные. Например, распространять аналитику по подписке.

Большой упор на обмене данными из терминалов. Это позволит в разы быстрее и удобнее обмениваться чартами, профилями, настройками, программами и тд.


Хорошая новость.

 
Реter Konow:


Хорошая новость.


Согласен, перевел в англ (но я думаю,что многие уже перевели для себя) - тут.

 

5 лет прошло, когда вопрос задал на форуме и в сервисдеске (2012.12.16 15:00, #616578):

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вопросы от "чайника"

Anatoli Kazharski, 2012.12.12 15:45

Мне не понятен смысл возможности, в редакторе MetaEditor, открытия новых окон кода (контекстное меню => Новое окно). При изменении в одном из окон тоже самое изменяется и в другом.

В Справке написано только это:

  • Новое окно — открыть копию текущей вкладки в новой. При этом в название вкладки будет добавлен порядковый номер копии;
 

Для чего нужны новые окна?

 


 
Anatoli Kazharski:

5 лет прошло, когда вопрос задал на форуме и в сервисдеске (2012.12.16 15:00, #616578):



А я сдался и удалил заявку по этой проблеме.

К сожалению, и по неизвестной причине разработчики не хотят давать нам возможность работать с кодом в разных местах, ни с помощью дублей окон, ни с помощью фолдинга... Странно как то ...

Мне это напоминает один из Русских популярных поисковиков, за все берутся, много фишек делают и разрабатывают, много сервисов и возможностей, но ни одно толком не работает правильно...
 
Anatoli Kazharski:

5 лет прошло, когда вопрос задал на форуме и в сервисдеске (2012.12.16 15:00, #616578):



По задумке можно было редактировать код в разных местах, в одном окне верх кода, в другом например низ того же кода...

 
Renat Fatkhullin:
Совсем забыл - в январе мы выпускаем новую коммуникационную систему для общения.

Это аналог Телеграмма, включая каналы и группы(публичные и приватные).

Можно будет запускать тематические группы, включая платные. Например, распространять аналитику по подписке.

Большой упор на обмене данными из терминалов. Это позволит в разы быстрее и удобнее обмениваться чартами, профилями, настройками, программами и тд.

Фейисбук уже в панике)) Я по доброму, успехов!

 
Vladimir Pastushak:

По задумке можно было редактировать код в разных местах, в одном окне верх кода, в другом например низ того же кода...

Только при скроллинге в одном окне страница также перемещается и в другом. Нужно дорабатывать. 
 

 По прежнему «грязно» отрабатывает связка с VS. 

Перекодировка

 
Mikhail Dovbakh:

 По прежнему «грязно» отрабатывает связка с VS.

Кардинально перепишем.

Мы планируем включить поддержку C++, C#, R, Python с внешними компиляторами/интерпретаторами в редактор.

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