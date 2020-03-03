Обсудим совместные проекты в редакторе - зачем они и куда движутся - страница 9
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Совсем забыл - в январе мы выпускаем новую коммуникационную систему для общения.
Хорошая новость.
Хорошая новость.
Согласен, перевел в англ (но я думаю,что многие уже перевели для себя) - тут.
5 лет прошло, когда вопрос задал на форуме и в сервисдеске (2012.12.16 15:00, #616578):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопросы от "чайника"
Anatoli Kazharski, 2012.12.12 15:45
Мне не понятен смысл возможности, в редакторе MetaEditor, открытия новых окон кода (контекстное меню => Новое окно). При изменении в одном из окон тоже самое изменяется и в другом.
В Справке написано только это:
Для чего нужны новые окна?
5 лет прошло, когда вопрос задал на форуме и в сервисдеске (2012.12.16 15:00, #616578):
А я сдался и удалил заявку по этой проблеме.
К сожалению, и по неизвестной причине разработчики не хотят давать нам возможность работать с кодом в разных местах, ни с помощью дублей окон, ни с помощью фолдинга... Странно как то ...Мне это напоминает один из Русских популярных поисковиков, за все берутся, много фишек делают и разрабатывают, много сервисов и возможностей, но ни одно толком не работает правильно...
5 лет прошло, когда вопрос задал на форуме и в сервисдеске (2012.12.16 15:00, #616578):
По задумке можно было редактировать код в разных местах, в одном окне верх кода, в другом например низ того же кода...
Совсем забыл - в январе мы выпускаем новую коммуникационную систему для общения.
Фейисбук уже в панике)) Я по доброму, успехов!
По задумке можно было редактировать код в разных местах, в одном окне верх кода, в другом например низ того же кода...
По прежнему «грязно» отрабатывает связка с VS.
По прежнему «грязно» отрабатывает связка с VS.
Кардинально перепишем.
Мы планируем включить поддержку C++, C#, R, Python с внешними компиляторами/интерпретаторами в редактор.